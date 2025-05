Thời tiết “dị thường” lúa xuân ở Nghệ An giảm 20% năng suất

Ngày 17/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Đức – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, theo đánh giá sơ bộ năng suất lúa vụ xuân năm nay giảm khoảng 20% so với năm trước.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 2.500 ha lúa xuân ở Nghệ An bị lép hạt, đồng lúa ngả màu vàng nhưng bông lúa không cúi đầu. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa vụ xuân năm nay tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tượng bất thường này xảy ra tại địa bàn huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ.

Cũng theo ông Đức, cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá toàn diện quá trình sinh trưởng phát triển của lúa xuân để làm rõ nguyên nhân hiện tượng trên. Tuy nhiên, năm nay thời tiết được đánh giá là “dị thường”.

Đặc biệt vào những thời điểm phát triển nhạy cảm của lúa xuân thời tiết lại diễn biến bất thường vì thế có lúa xuân chịu nhiều tác động, ảnh hưởng đến năng suất.

Bên cạnh đó, năm nay, nông dân cấy lúa xuân sớm hơn so với lịch thời vụ cũng là một trong các yếu tố khiến nhiều diện tích lúa xuân chịu thiệt hại.





Lúa xuân ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An lép hạt, cánh đồng đã ngả màu vàng nhưng bông lúa vẫn không cúi đầu. Năm nay, năng suất lúa xuân ở tỉnh Nghệ An giảm 20% so với năm trước. Ảnh: N.T

Nguyên nhân chính khiến năng suất lúa xuân ở Nghệ An năm nay giảm là do thời tiết có những diễn biến "dị thường". Đặc biệt vào thời điểm "nhạy cảm" của cây lúa thời tiết có nhiều bất thường. Ảnh: N.T

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp môi trường huyện Yên Thành cho biết: Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận, tại những địa phương này, người dân gieo cấy sớm hơn lịch thời vụ mà huyện đã đề ra trước đó từ 10 đến 15 ngày. Vì thế, khi lúa trổ bông thì gặp mưa kéo dài nên ảnh hưởng đến năng suất.

Ông Đào Xuân Tú - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Diễn Nguyên cho biết: “Năm nay thời tiết bất thường, đặc biệt là lúc lúa làm đòng, gặp đúng thời tiết lạnh, mưa dài ngày nên lúa bị lép hạt rất nhiều.

Mỗi giống lúa có thời gian sinh trưởng, mức độ mẫn cảm với thời tiết khác nhau. Vì thế, tùy thuộc vào từng giống lúa mức độ thiệt hại khác nhau”.

Tổ chức hội thảo đánh giá quá trình lúa xuân sinh trưởng để tìm nguyên nhân

Vừa qua, đoàn công tác Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ xuân 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Đoàn đã đến vùng hậu kiểm giống tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, nơi theo dõi và đánh giá các giống lúa trước khi nhân rộng sản xuất.

Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các địa phương để để nắm bắt những diện tích lúa trổ không cúi, tỷ lệ hạt lép cao.

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và môi trường Nghệ An cho biết, ngành chức năng sẽ sớm tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành, các nhà khoa học nhằm phân tích, đánh giá toàn diện tình trạng trên.

Qua đó, làm rõ nguyên nhân, để có cơ sở đưa ra những khuyến cáo, giải pháp kỹ thuật phù hợp hướng đến những kết quả tích cực cho các vụ sản xuất tiếp theo.

Đoàn công tác Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ xuân 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.L