Hiện nay trên địa bàn Huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) có một số xã thuộc vùng đồi núi bán sơn địa như xã Nam Hưng, Nam Thái, Nam Nghĩa, Thượng Tân Lộc có diện tích đất vườn đồi rộng nhưng bà con nông dân chủ yếu trồng cây ăn quả lâu năm hoặc để đất hoang, không mang lại hiệu quả hinh tế cho người dân.

Thời gian qua, để cải tạo vườn tạp, bà con nông dân các xã này cũng đã cố gắng áp dụng tốt phương thức luân canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích đất canh tác.

Đến nay bà con đã lựa chọn và nhân rộng diện tích trồng cây rau ngót cho thu nhập thường xuyên và khá cao.

Diện tích trồng rau ngót trên địa bàn huyện Nam Đàn hiện nay lên đến 20,3 ha tập trung tại các xã Nam Thái 8,8ha, Thượng Tân Lộc 4,5ha, Nam Nghĩa 2ha, Nam Hưng 5ha.

Mô hình trồng loại rau ăn ngọt như mì chính này đã thực sự mang lại hiệu quả đồng thời đầu ra rất thuận lợi khi các thương lái đến tận vườn thu mua.



Rau ngót hay còn gọi là rau bù ngọt, rau bồ ngót, rau tuốt,… là một loại rau cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và muối khoáng, canxi, photpho, vitamin C, một lượng chất đạm (protid) đáng kể.

Tỷ lệ protid trong rau ngót nhiều gần gấp đôi rau muống và tương đương với một số loại đậu như đậu ván, đậu đũa, đậu cô ve... là những thức ăn thực vật từ xưa vẫn nổi tiếng giàu chất đạm.



So với các loại rau quả khác, lượng vitamin C trong rau ngót cao hơn hẳn so với cam, ổi…

Thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen (protein hình sợi để hình thành mô liên kết trong xương), vận chuyển chất béo, vận chuyển điện tử từ một số phản ứng enzym, nướu răng siêu khỏe mạnh, điều chỉnh nồng độ cholesterol, và miễn dịch.

Tiếp xúc bà con chia sẻ cây rau ngót có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện thời tiết, tuy nhiên rau ngót phát triển tốt vào mùa mưa và nơi ẩm ướt.

Rau ngót có khả năng sinh trưởng tốt trên mọi loại đất, để trồng và chăm sóc được cây rau ngót sinh trưởng phát triển tốt cần cải tạo đất, tăng cường hàm lượng phân hữu cơ tương đối lớn.

Mô hình trồng rau ngót-loại rau nấu canh ăn ngọt như cho mì chính tại hộ chị Nguyễn Thị Châu, nông dân xóm Hồng Thái, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An).

Trồng rau ngót vốn đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn các loại rau ăn lá khác.

Rau ngót cho thu hoạch nhanh, cứ khoảng 2 -2,5 tháng là cho thu hoạch một lứa. Trong một năm thì cứ vào tháng thứ 4, thứ 5 là vào mùa thu hoạch chính.

Vào mùa hè rau phát triển mạnh hơn nên thu hoạch 1 lứa đạt bình quân 5 tạ/sào/lứa. Năng suất tính bình quân 6 - 8 tấn/ha/lứa, mỗi năm thu hoạch được 6 lứa.

Giá bán rau ngót nhập sỉ tại ruộng trung bình 8.000 đồng/kg, có lúc khan hiếm giá "rau mì chính" này còn lên 10.000 đồng/kg.

Trồng một sào rau ngót mỗi năm thu nhập cũng khoảng được 15 - 20 triệu đồng, cao gấp 4-5 lần so với sản xuất các loại rau màu khác.



Trồng rau ngót ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) là mô hình thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Chính vì vậy, chính quyền các cấp tiếp tục khuyến khích bà con nông dân tiếp tục duy trì diện tích thâm canh loại cây trồng này để tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích đất canh tác đồng thời nâng cao đời sống cho nông dân xã nhà.

Theo: Theo TTKN QG