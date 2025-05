Sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, sự cố bất ngờ

Theo đó, EVNHCMC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của đơn vị. Quán triệt không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ là đối với công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai. Phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “3 sẵn sàng” trong việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư.

Qua đó, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra, sự cố bất ngờ, đồng thời đảm bảo bám sát các chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế địa bàn.

EVNHCMC tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực Nam bộ và TP.HCM. Ảnh: HH

Các đơn vị phải tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn mỹ quan lưới điện trước mùa mưa bão năm 2025 và khắc phục kịp thời các nguy cơ có thể xảy ra nguy cơ mất an toàn, mỹ quan. Trong đó, EVNHCMC lưu ý một số khu vực cụ thể cần triển khai như: Các khu vực ngầm hóa lưới điện, khu vực có phần giao giữa lưới nổi và lưới ngầm, các điểm hở tạm thời trong qua trình thi công, nhánh dây/cáp điện đấu nối băng chuyền vào nhà dân…

Cùng với đó, kiểm tra kỹ móng và cột điện, đường dây, trạm điện tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành, các trụ góc chịu lực; cột bê tông lâu năm có nguy cơ gây mất an toàn, cột bị rạn nứt không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

Ngoài ra, thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra về an toàn điện và giải pháp phòng tránh về an toàn điện đến người dân. Cụ thể như phát tờ rơi, cẩm nang về an toàn điện đến khách hàng; tuyên truyền sâu rộng trong dân đến từng tổ dân phố.

Rà soát phương án xử lý sự cố, giải pháp an toàn điện, kiểm tra lưới điện để cắt điện kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân như mưa to, ngập úng, cây xanh ngã, đổ vào đường dây/nhánh dây mắc điện băng ngang đường/hẻm; tủ điện ở các khu vực có thể bị ngập, triều cường, ven sông, ven biển, khu vực đê bao. Cắt điện ngay các khu vực bị ngập lụt sâu, ngập úng do xả lũ, lưới điện bị hư hỏng, sự cố rò điện, đứt nhánh dây mắc điện băng ngang đường/hẻm...

Rà soát các vị trí, bản đồ ngập năm 2024 và tình hình thực tế tại địa bàn đơn vị quản lý để có giải pháp tập trung xử lý, theo dõi, ngăn ngừa và ứng phó kịp thời.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; rà soát công tác chuẩn bị, triển khai phù hợp các phương án, chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gió lốc, bão, triều cường, ngập nước, xả lũ,…) kịp thời, hiệu quả.

Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Các đơn vị cần có phương án di chuyển, vận chuyển phù hợp trong sửa chữa vận hành, khắc phục sự cố, đặc biệt đối với khu vực thường bị triều cường, ngập nước, thường xảy ra kẹt xe ùn tắc giao thông. Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan như Công ty Công viên cây xanh, cơ quan trọng yếu để có phương án xử lý, phối hợp kịp thời; nhanh chóng tái lập đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

Đoàn thanh niên EVNHCMC phát tờ rơi, khuyến cáo đến người dân. Ảnh: HH

EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị trong mùa mưa bão phải đảm bảo trực đủ thành phần, số lượng. Lập phương án huy động tăng cường nguồn lực để xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo cung cấp điện liên tục tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Công ty Lưới điện cao thế tổ chức tái lập ca trực đối với các trạm biến áp không người trực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có bão đổ bộ.

Đối với các trụ sở, kho tàng, bến bãi, nhà cao tầng, công trình đang thi công, kiểm tra, bố trí, xử lý hợp lý để không xảy ra tình trạng rơi, ngã các bảng tên, bảng hiệu, tấm bạt, cửa sổ, băng rôn, giàn giáo, cần cẩu, hàng rào tạm, mái che… gây nguy cơ ảnh hưởng an toàn cho cán bộ công nhân viên và người dân xung quanh.

Kiểm tra các thiết bị thông tin liên lạc như máy bộ đàm, máy ghi âm (hoạt động tốt), điện thoại trực – loại cố định để bàn, điện thoại di động (không để hết pin) để đảm bảo thông tin được liên tục, thông suốt, kịp thời.

EVNHCMC cũng đã yêu cầu tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN năm 2025. Trong đó, lưu ý các điểm trọng yếu, các tình huống bất ngờ có thể xảy ra như phòng cháy chữa cháy, cây xanh ngã đổ, triều cường ngập nước, giông lốc, sạt lở, mưa to gió lớn, địa bàn bị chia cắt và các tình huống xử lý đối với các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

EVNHCMC khuyến cáo người dân không nên sử dụng thiết bị điện khi tay đang ướt hoặc đứng trong vùng nước ngập. Cần sớm kiểm tra và bảo trì hệ thống điện trong nhà trước mùa mưa. Các ổ cắm gần sàn nhà cần được nâng cao và các gia đình nên trang bị thiết bị chống rò điện (RCD/ELCB) để bảo vệ toàn hệ thống. Khi phát hiện dây điện đứt, trụ điện rò điện hoặc có hiện tượng phát sáng bất thường, người dân không nên tự xử lý mà cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5m và báo ngay cho Tổng đài 1900545454 của EVNHCMC để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.



Đối với các trường hợp ngập cục bộ trong nhà, cần ngắt cầu dao tổng trước khi tiếp cận các thiết bị điện. Hạn chế sử dụng máy bơm, quạt điện, hoặc các thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với nước nếu không có điều kiện cách điện an toàn.