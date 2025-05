“Ngạt thở” vì hồ Nguyễn Chính ô nhiễm giữa lòng Thủ đô

Bạn đọc

Bạn đọc

Sau khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã và từ ngày 1/3/2025 chính thức bỏ cấp Công an huyện, nhiều người dân đặt câu hỏi: Công an xã có quyền dừng xe kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt vi phạm giao thông hay không? Bài viết dưới đây cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý từ luật sư, giúp người dân hiểu rõ phạm vi thẩm quyền của lực lượng Công an cấp xã.