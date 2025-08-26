Nghệ An, Ninh Bình: Tan hoang những cánh đồng sau bão số 5, hàng chục nghìn ha hoa màu bị ngập trắng

Nghệ An: Tan hoang nhà màng, nhà lưới

Ngày 26/8, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại vựa rau sạch ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An khung cảnh tan hoang, xác xơ. Toàn bộ hệ thống nhà lưới gần như bị bão số 5 quật sập.

Những luống rau xanh phần bị dập nát, số còn lại "chìm" trong nước. Ra thăm đồng sau bão, nhiều nông dân đứng ngẩn ngơ vì thiệt hại quá lớn, họ gần như mất trắng chỉ sau một đêm.

Hệ thống nhà lưới ở vựa rau sạch lớn nhất phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An bị tàn phá tan hoang sau bão số 5. Ảnh: N.T

Ông Lê Quốc Việt (SN 1954, trú tại phường Vinh Hưng) cho biết, gia đình ông có hơn 3 sào trồng rau. Ông Mới gieo toàn bộ rau mầm vừa lên đều, chưa kịp vui mừng thì bão tới, toàn bộ diện tích rau bị dập nát. "Hệ thống khung thép, lưới che phía trên cũng bị bão đánh sập hết. Bây giờ, gia đình tôi làm lại cũng tốn hàng chục triệu đồng", ông Việt cho biết.

Ông Lê Quốc Việt ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An xót xa nhìn rau và toàn bộ tài sản ngoài đồng mất sạch sau bão số 5. Ảnh: N.T

Mặc dù trước khi bão vào, ông Việt cũng đã thu gom lưới, thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại nhưng bão quần thảo suốt nhiều giờ, gió mạnh khiến hệ thống lưới bị thổi bay, khung thép đổ sập.

Không riêng gì ông Việt, cả cánh đồng trồng rau sạch đều trong khung cảnh tan hoang, xác xơ. Những luống rau cải, rau mùi, rau mầm để ăn sống đều dập nát, hoặc "chìm" trong nước.

Rau sạch dập nát, chìm trong nước sau bão số 5, người dân trắng tay. Ảnh: N.T

"Cây rau thì dập hết, nhà màng, máy móc cũng hư hỏng. Nông dân chúng tôi thiệt hại nhiều quá", bà Nguyễn Thị Hải (trú tại phường Vinh Hưng) xót xa.

Bão số 5 đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống.

Ninh Bình: Hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, ao tôm bị ngập

Giông, lốc xảy ra tại phường Lý Thường Kiệt (tỉnh Ninh Bình) làm 1 người chết, nhiều nhà dân, cây cối bị sập đổ. Ảnh: D V

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, cơn bão số 5 đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên địa bàn. Thống kê ban đầu cho thấy, có 1 người chết và 20 người bị thương do giông lốc.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa bị ảnh hưởng lên tới hơn 34.000 ha. Cụ thể, có 7.910,5 ha ngập trắng, 9.293,7 ha phất phơ (ngập nhẹ), và 17.309,2 ha ngập sâu (2/3 thân cây lúa). Ngoài ra, 200 ha rau màu cũng bị ảnh hưởng.

Trong lĩnh vực thủy sản, bão số 5 đã khiến 33 ha ao, đầm nuôi tôm tại 2 xã Giao Ninh và Rạng Đông bị tràn bờ, gây thất thoát lớn cho người dân.

Cơn bão cũng gây ra 3 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tuy nhiên không có thiệt hại về người và tài sản.

Điểm 1, sạt lở đất, đá tại khu vực Động Vái Giời (Thung Nham), thuộc phường Nam Hoa Lư. Cơ quan chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan để đặt biển cảnh báo và rào chắn.

Điểm 2, sạt lở khoảng 300-350 m³ đất tại Tổ 11, phường Yên Sơn, làm đổ 7 cây keo.

Điểm 3, sạt lở 100 m³ đất đồi tại Thôn 1, xã Phú Long. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và đang tiến hành khắc phục.

Tỉnh Ninh Bình đã gieo cấy 127.310 ha, hiện cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Ảnh: V T

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, địa phương theo dõi chặt chẽ bão số 5 và tình hình mưa lũ.

Các đoàn kiểm tra tiếp tục được thành lập để thống kê, đánh giá thiệt hại sau bão. Bên cạnh đó, tỉnh đang huy động lực lượng, phương tiện để chống úng cho lúa và rau màu ở những vùng trũng thấp.

Công tác đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ chứa, trạm bơm cũng được đặt lên hàng đầu.

Các cơ quan chuyên môn cũng tăng cường dự báo, cảnh báo về tình hình sâu bệnh hại lúa sau bão như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh bạc lá... để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại.