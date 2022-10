Nghệ sĩ tái xuất sau thời gian "ở ẩn" vì bê bối đời tư: Người được đón nhận, kẻ bị tẩy chay

Vì vướng phải bê bối đời tư, hầu hết các nghệ sĩ lựa chọn cách tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật, lui về "ở ẩn". Một thời gian sau khi "sóng gió" qua đi, họ lại tìm cách trở lại showbiz. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào trở lại showbiz cũng được khán giả đón nhận, bỏ qua ồn ào trong quá khứ.

Nhiều năm trước, Hoài Lâm được đánh giá là nghệ sĩ trẻ triển vọng và có đông đảo khán giả yêu mến. Việc nổi tiếng quá sớm khiến nam ca sĩ đối diện với nhiều áp lực. Những bê bối đời tư liên tiếp nổ ra, đặc biệt là chuyện tình cảm với Cindy Lư. Tháng 10/2018, Hoài Lâm thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động nghệ thuật trong vòng 2 năm vì lý do sức khỏe.

Hoài Lâm không chăm chút ngoại hình, trang phục sau khi thông báo tạm dừng ca hát. (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2019, Hoài Lâm gây sốc với sự thay đổi lớn về ngoại hình. Không còn là một nam ca sĩ điển trai, lịch lãm trên sân khấu, Hoài Lâm trở thành người đàn ông với mái đầu đinh, xăm trổ, phong cách ăn mặc luộm thuộm. Loạt ảnh của Hoài Lâm ở thời điểm đó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trẻ.

Tối 15/10 vừa qua, Hoài Lâm gây ngỡ ngàng khi xuất hiện trong một đêm diễn tại Đà Lạt, đánh dấu sự trở lại của mình sau gần ba năm vắng bóng trên các sân khấu chuyên nghiệp. Khác với hình ảnh xuề xòa những năm qua, Hoài Lâm mặc vest, tóc vuốt keo gọn gàng. Nhận được nhiều tình cảm của khán giả, Hoài Lâm bày tỏ: "Ông tôi nói kiếp trước tôi làm điều tốt nên bây giờ mới được đứng trên sân khấu. Tôi muốn chia sẻ với khán giả bằng những bài hát dù 4 năm qua tôi không có sáng tạo nhiều cho nghệ thuật".

Hoài Lâm hứa sẽ trở lại với âm nhạc một cách nghiêm túc. (Ảnh: FBNV)

Giữa các tiết mục, Bạch Công Khanh bày tỏ mong muốn thấy Hoài Lâm trở lại với âm nhạc. Hoài Lâm đồng ý và dõng dạc hứa trước mặt đông đảo khán giả: "Tôi hứa là tôi sẽ quay trở lại làm nghề một cách nghiêm túc". Lời hứa của Hoài Lâm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả có mặt tại đêm nhạc.

Hiền Hồ

Cuối tháng 3/2022, Hiền Hồ vướng scandal tình ái với một vị đại gia U60 đã có gia đình. Scandal của nữ ca sĩ khiến dư luận phẫn nộ. Thời điểm đó, Hiền Hồ quyết định tạm khóa các tài khoản mạng xã hội, "ở ẩn" chờ "sóng gió" qua đi.

Sau nhiều ngày chịu sức ép từ dư luận, Hiền Hồ lên tiếng nhận sai khi để mình rơi vào mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Cô không quên gửi lời xin lỗi đến những người có liên quan đến ồn ào này và khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm, bao dung.

Hiền Hồ tại show diễn sau ồn ào "anh em nương tựa". (Clip: FBNV)

Dù đã lên tiếng xin lỗi, Hiền Hồ vẫn nhận về nhiều chỉ trích. Thậm chí, nhiều người tỏ thái độ gay gắt và cho rằng nên "tẩy chay" nữ ca sĩ. Họ cho rằng, Hiền Hồ không xứng đáng quay trở lại showbiz vì bê bối lớn.

Giữa tháng 9/2022, Hiền Hồ xuất hiện tại một đêm nhạc được tổ chức tại TP.HCM. Sự trở lại của cô nhận được lời động viên từ một số nghệ sĩ thân thiết. Tuy nhiên, phần đông khán giả vẫn chưa hài lòng khi thấy Hiền Hồ đi diễn sau scandal. Họ cho rằng, hành động của nữ ca sĩ là thách thức dư luận, coi thường khán giả.

Jack

Cuối năm 2019, scandal giữa Jack và công ty quản lý cũ nổ ra gây chấn động dư luận. Quản trị viên fanclub (hay còn gọi tắt là FC - PV) của Jack liên tục đăng đàn tố công ty quản lý bóc lột sức lao động, giữ hết tiền lương của nam ca sĩ khiến dư luận bức xúc. Ít ngày sau, Jack lên tiếng xác nhận mâu thuẫn giữa anh và công ty quản lý, hứa sẽ lấy lại những gì đã mất trên trang cá nhân. Thông qua cuộc trò chuyện với một người bạn, Jack nói rằng muốn được về quê, tạm rời xa mọi áp lực từ showbiz.

Scandal giữa Jack với K-ICM và công ty quản lý cũ từng gây chấn động showbiz Việt. (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2020, Jack đánh dấu sự trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới. Chỉ sau vài giờ phát hành, sản phẩm này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Có thể thấy, sự trở lại của Jack ở thời điểm này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng.

Đến tháng 8/2021, một cô gái tên T.V đăng tải một bài viết dài cho biết, cô và Jack từng có mối quan hệ tình cảm lâu năm, từng hẹn hò. Cô cảm thấy tổn thương khi biết Jack bắt cá hai tay, đã có con riêng với diễn viên Thiên An. T.V đã liên lạc trực tiếp với Thiên An và biết được người đẹp này không hề biết sự tồn tại của cô.

Phía Thiên An lên tiếng xác nhận, cô và Jack có một bé gái. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khi cô sinh con được 20 ngày. Lý do được đưa ra là Thiên An phát hiện Jack phản bội mình. Thiên An cho hay mỗi tháng, mẹ của Jack gửi cô 5 triệu đồng tiền chu cấp nuôi con.

Thiên An xác nhận có con chung với Jack. (Ảnh: FBNV)

Lời chia sẻ của Thiên An khiến người hâm mộ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, Jack là một ca sĩ nổi tiếng, có mức cát-xê "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo, show diễn và doanh thu từ các MV trên YouTube… Số tiền anh chu cấp cho con gái là quá ít so với thu nhập của anh. Nhiều "bà mẹ bỉm sữa" cho rằng, số tiền 5 triệu đồng không đủ nuôi một đứa trẻ.

Gần một năm sau ồn ào tình ái, Jack quyết định tái xuất showbiz bằng một MV mới. Lần này, Jack không còn được khán giả ủng hộ, đón nhận như trước. Không ít ý kiến kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ vì lý do cần phải khắt khe hơn với những nghệ sĩ có hành vi, lối sống không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Hương Giang

Giữa năm 2017, Hương Giang bị dư luận chỉ trích nặng nề vì có phát ngôn xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong một buổi ghi hình gameshow. Khi đó, cô bật khóc nức nở nhận lỗi vì đã có những lời nói làm tổn thương đến nam nghệ sĩ. Ngay sau scandal nổ ra, Hương Giang cố gắng hoàn thành nốt những đêm diễn đã ký hợp đồng từ trước. Sau đó, cô lui về "ở ẩn" khỏi showbiz trong một khoảng thời gian.

Hương Giang từng vướng không ít ồn ào. (Ảnh: FBNV)

Tháng 3/2018, Hương Giang đại diện Việt Nam đến Thái Lan tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Tại đây, cô giành được danh hiệu cao nhất, mang về niềm tự hào cho cộng đồng LGBT ở Việt Nam. Thành tích này giúp Hương Giang lấy lại tình cảm từ khán giả.

Trở về Việt Nam sau ngày đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang nhận được nhiều lời mời tham gia gameshow. Các sản phẩm âm nhạc của nhận được sự đón nhận từ công chúng và dẫn đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tháng 10/2020, nhiều khán giả tỏ thái độ không hài lòng khi cho rằng Hoa hậu Hương Giang hay nói đạo lý trên sóng truyền hình khiến người nghe "ngán ngẩm". Thậm chí, Hương Giang còn bị gọi là "Nữ hoàng đạo lý".

Hương Giang từng thừa nhận hành động công khai đối đầu với anti-fan là bốc đồng, sai lầm. (Ảnh: FBNV)

Ở thời điểm đó, thay vì im lặng, Hương Giang công khai đối đầu với anti-fan. Hành động này của người đẹp chuyển giới khiến "làn sóng" chỉ trích cô trở nên mạnh mẽ hơn. Các nhãn hàng, chương trình hợp tác với Hương Giang đều bị ảnh hưởng. Trước áp lực dư luận, Hương Giang một lần nữa lựa chọn cách im hơi lặng tiếng một thời gian.

Sau ồn ào với anti-fan, Hương Giang trở lại với vai trò mới là nhà sản xuất, huấn luyện viên của các chương trình truyền hình thực tế. Thời gian đầu, cô vẫn nhận về nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, bằng sự thông minh, khả năng ăn nói, Hương Giang dần lấy lại được thiện cảm từ khán giả.