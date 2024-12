Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân đóng chính "Lật mặt 8", từng lỡ vai "Lật mặt 7" của Lý Hải

Chia sẻ về Lật mặt 8: Vòng tay nắng, đạo diễn Lý Hải tiết lộ sẽ không đi theo một thể loại đơn giản như trước nữa. Phim sẽ có hành động, có tình cảm, có gia đình, có hài và có cả âm nhạc.

Đạo diễn Lý Hải hé lộ những điều mới mẻ trong phim Lật mặt 8. Ảnh: NSX

Không chỉ có sự nâng cấp về mặt quy mô, Lật mặt 8: Vòng tay nắng còn có dàn diễn viên chính, phụ kỷ lục trong các phần phim. Trong đó có nhiều gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như: Yuno BigBoi, Anh Tú, Đoàn Thế Vinh, Hồ Đông Quan… Với nhiều gương mặt mới, Lý Hải cũng chọn cách tiếp cận khác biệt, để họ tự do thể hiện mình.

Nam đạo diễn chia sẻ: “Lý Hải đã quen làm việc với các diễn viên mới, thậm chí chưa từng đóng phim. Lý do Lý Hải tổ chức casting là đã tìm một nhân tố mới hợp với nhân vật mà mình đang tìm. Quan niệm của Lý Hải là phải tìm người hợp vai chứ không phải vì danh tiếng. Lý Hải luôn để cho bạn đọc kịch bản và tự sáng tạo rồi Lý Hải mới chỉnh sửa cho phù hợp với kịch bản. Đây là lý do Lý Hải làm tiền kỳ rất kỹ với các bạn để khi ra trường quay, mọi người không phải mất nhiều thời gian và không lệch khỏi đường dây”.

Dàn diễn viên trẻ lần đầu đóng phim. Ảnh: NSX

Đạo diễn cũng tiết lộ thêm, lý do có nhiều bạn đóng rất hay nhưng không được chọn vì phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng có điều mới lạ, phần âm nhạc chiếm tối đa đến 30%. Do đó, năm nay casting rất khó vì diễn viên không chỉ phải biết diễn xuất mà còn phải biết nhảy chuyên nghiệp và hát hay. Vì thế mà nhiều bạn đi casting diễn rất tốt nhưng lại không được nhận vai do không hát hay nhảy được. Ê-kíp Lý Hải đã cân nhắc, xem đi xem lại rất nhiều mới chọn được gương mặt phù hợp. Các bạn được chọn đã phải tập luyện thêm rất nhiều việc nhảy và hát cho vai diễn”.

NSƯT Chiều Xuân đóng chính Lật mặt 8: Vòng tay nắng

Dàn diễn viên chính của Lật mặt 8: Vòng tay nắng gồm: Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Tuyết Thu, Ngân Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Ngọc Tưởng, rapper Yuno Bigboi, dancer Đoàn Thế Vinh, Tạ Lâm, Tín Nguyễn, Ammy Minh Khuê, Thùy Anh, diễn viên nhí Bảo Ngọc và Hồng Thu…

NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Ngân Quỳnh và NSƯT Kim Phương. Ảnh: NSX



NSƯT Kim Phương chia sẻ về dự án: “Không biết tôi có hợp vai hay đạt yêu cầu của Lý Hải hay không nhưng được tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng là một niềm vui. Quan niệm của tôi là dù vai lớn hay nhỏ gì cũng phải tìm tòi để thể hiện nhân vật tốt nhất”.

NSƯT Hữu Châu tiết lộ: “Đối với tôi, Lý Hải chỉ cần gọi là tôi nhận. Thực ra, tôi biết Lý Hải từ hồi còn học trường sân khấu. Mọi người không biết chứ thực ra Lý Hải đã tốt nghiệp khoa Kịch nói. Hồi đó có một lần Lý Hải chở tôi bằng xe máy từ Sài Gòn về Mỹ Tho. Nhờ kỷ niệm này của hai anh em mà Lý Hải gọi là tôi nhận”.

NSƯT Chiều Xuân đóng chính trong Lật mặt 8. Ảnh: NSX

NSƯT Chiều Xuân tâm sự: “Từ các phần trước Chiều Xuân đã xem và yêu thích các phần Lật mặt của Lý Hải. Chiều Xuân từng lỡ một vai trong Lật mặt 7. Hôm đó, Chiều Xuân đang quay phim cho các con thì tình cờ thấy thông tin casting online của Lật mặt 8: Vòng tay nắng nên Chiều Xuân nhờ các con quay clip để gửi cho Lý Hải để kịp thời hạn. Dù Chiều Xuân đã làm việc với các bạn nhiều nhưng vẫn gửi vào hộp thư chung vì không muốn có sự ưu ái. Khi được ê-kíp gọi điện, Chiều Xuân vỡ òa vì đã vượt qua được chính mình”.

Tiếp tục được đóng Lật mặt 8, Quách Ngọc Tuyên bày tỏ : “Tuyên khẳng định anh Hải và ê-kíp không bao giờ có sự ưu ái. Khi nhận được thông tin casting Lật mặt 8: Vòng tay nắng trên các nền tảng, Tuyên thấy có thông tin yêu cầu diễn viên phải biết nhảy. Từ trước đến nay Tuyên rất sợ nhảy mà phải âm thầm đi tìm thầy dạy. Hôm casting Tuyên làm "như một thằng khùng" rồi cũng phải âm thầm chờ đợi như mọi người. Và khi nhận được tin sẽ được góp mặt trong dự án lần này thì Tuyên vỡ òa. Tuyên khẳng định một lần nữa là ê-kíp làm việc rất công tâm, không có sự ưu ái nào”.

NSƯT Tuyết Thu, Long Đẹp trai, Quách Ngọc Tuyên, Ngọc Tưởng tham gia Lật mặt 8. Ảnh: NSX

Chia sẻ về dự án, NSƯT Tuyết Thu tiết lộ: “Hồi còn học ở trường Nghệ thuật Sân khấu 2, anh Hải học ở trên Thu 3 khóa. Khi mới vào trường chưa biết gì hết Thu được các anh Lý Hải, Hoàng Sơn, Quyền Linh giúp đỡ, rủ đi chạy show đóng vai quần chúng. Thu cũng được các anh rủ về quê chơi.

Đối với Thu, các anh luôn là đàn anh thân thiết. Khi anh Lý Hải làm Lật mặt, Thu đã xem hết các phần phim và tự hỏi không biết liệu mình có được đóng phim của anh không. Khi Thu đi casting Lật mặt 8: Vòng tay nắng cũng như tờ giấy trắng, không biết vai gì, diễn ra sao.

Sau đó, anh Lý Hải có cho Thu một tiểu phẩm diễn giống như hồi thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu. Khi về Thu cũng hồi hộp chờ đợi, đến lúc nghe tin được tham gia phim Thu rất hạnh phúc vì được làm việc cùng một người anh mà mình yêu mến từ hồi đi học”.

NSƯT Hữu Châu, Ammy Minh Khuê đóng Lật mặt 8. Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh không còn xa lạ với khán giả. Khi tham gia phim Lật mặt 8, chị cho biết: “Quỳnh với Lý Hải đã quen biết từ lâu. Lúc đó, Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng rồi còn Quỳnh chỉ đi hát lót thôi. Ngân Quỳnh thích các MV của Lý Hải. Series Trọn đời bên em có nội dung rất hay, Quỳnh thích Lý Hải ở khả năng viết kịch bản.

Khi Lật mặt ra mắt, Quỳnh không bỏ sót phim nào. Quỳnh hay nói với Hải là sao bạn bè mà không mời đóng phim. Nhưng Hải nói là Quỳnh cũng phải casting như những bạn khác. Quỳnh cũng không tự ái, đi casting luôn. Khi nhận được lời mời hợp tác, Quỳnh cũng hạnh phúc như mọi người. Lý Hải là một đạo diễn rất giỏi và có tâm nên dù có khó tính ra sao thì Quỳnh cũng chấp nhận. Ra trường quay không anh chị em gì hết”.

Tiktoker Tín Nguyễn tiếp tục tham gia series Lật mặt. Ảnh: NSX

Tiktoker Tín Nguyễn tiếp tục tham gia vào dự án, cô nói: “Lật mặt 7 với Tín như một lớp học. Tín học được tình người, diễn xuất, cách làm việc và thậm chí là những thứ không liên quan nữa. Do đó mà Tín cũng đi casting Lật mặt 8. Cảm xúc khác hoàn toàn vì hồi Lật mặt 7 chỉ là đi cast để học hỏi thôi. Với lần này, Tín biết được anh Hải không hề thiên vị, không phải vì Tín đã đóng phần 7 mà được chọn vào phần 8. Nhân đây, Tín cũng chia sẻ luôn là anh Hải casting thật chứ không phải chọn sẵn ai cho vai nào”.

Rapper Yuno Bigboi góp mặt trong Lật mặt 8. Ảnh: NSX

Rapper Yuno Bigboi hài hước chia sẻ: “Phần 6, 7 và giờ là 8, tôi đều đi casting vì rất thích làm diễn viên. Tôi không muốn gò bó bản thân vào một vai trò, khả năng gì mà luôn trau dồi kiến thức của mình. Nếu có những cơ hội đến với tôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình trong vai trò diễn viên”.

Diễn viên Thùy Anh chia sẻ: “Thùy Anh cũng phải đi casting như mọi người. Khi thấy thông tin casting yêu cầu 15-17 tuổi, Thùy Anh cũng rất suy nghĩ vì đã 29 tuổi rồi. Nhưng Thùy Anh cũng cố gắng mặc đồ "bèo bèo", không trang điểm để nhìn trẻ hơn. Khi caáting, Thuỳ Anh cũng phải nhảy và may mắn là được chọn”.

Thùy Anh lần đầu tham gia dự án Lật mặt. Ảnh: NSX

Trong dàn diễn viên, cái tên Lê Tuấn Khang gây chú ý. Chàng TikToker sở hữu những clip triệu view với lối diễn mộc mạc nhưng lôi cuốn đang được dư luận quan tâm. Lý Hải cũng chia sẻ không biết Lê Tuấn Khang là ai trước vòng casting. Chàng TikToker được chọn vì phù hợp với nhân vật mà Lý Hải đang tìm kiếm. Đạo diễn Lật mặt 8: Vòng tay nắng không tiết lộ vai diễn là gì nhưng hứa hẹn sẽ rất phù hợp với những gì mà khán giả quen thuộc với Lê Tuấn Khang.

Khi được hỏi về những đối thủ "nặng ký" ra rạp cùng dịp 30/4/2025, Lý Hải nói: “Đây là năm thứ 10 Lý Hải ra phim vào dịp 30/4. Trong những năm đầu tiên, hầu như không có phim Việt Nam nào ra rạp dịp 30/4 vì đó là lịch của phim "bom tấn" ngoại. Lý Hải có thể nói là người tiên phong đối đầu với áp lực lớn này. Cho nên, Lý Hải đã quen với việc đối đầu với những "bom tấn" và đối thủ "nặng ký". Khán giả bây giờ rất thông minh, họ có thể tự quyết định được bộ phim mà mình muốn xem”.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng sẽ chính thức bấm máy vào ngày 9/12/2024. Phim do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn, biên kịch, sản xuất và dựng phim. Phim dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30/4 và 1/5/2025.