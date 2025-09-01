Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời

Tối 1/9, gia đình thông báo nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi. Theo nguồn tin của Dân Việt Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời sau khi tập thể dục, được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Thông báo từ gia đình diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Linh cữu nghệ sĩ được lưu giữ tại 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan vào 14h ngày 4/9. Sau đó, thi hài sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Sự ra đi của Ngọc Trinh khiến giới nghệ sĩ và công chúng vô cùng thương tiếc. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ nỗi xót xa.

Nghệ sĩ Hữu Tiến viết: anh và Ngọc Trinh từng hẹn gặp nhau hai lần nhưng đều lỡ dở vì công việc. “Những dòng tin nhắn còn đây, bạn còn nhiều thứ dang dở. Có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa”, anh nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời đột ngột. Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh sinh năm 1974, là diễn viên sân khấu và truyền hình, được khán giả yêu thích qua vai Vy trong Mùi ngò gai – bộ phim hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2011, chị theo học khóa đạo diễn và lập nhóm kịch riêng. Ba năm sau, chị hợp tác với Nhà hát Kịch TP.HCM dàn dựng nhiều vở diễn như Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu...

Trong sự nghiệp, chị từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong Đời như ý), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim mùa thu) và giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, với vở 49 ngày yêu). Năm 2009, chị kết hôn với nhà sản xuất phim Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Ngoài diễn kịch và đóng phim, chị còn tham gia game show với vai trò giám khảo, sản xuất.