Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 01/09/2025 19:34 GMT+7

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời

+ aA -
Thủy Vũ Thứ hai, ngày 01/09/2025 19:34 GMT+7
Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời khiến cả giới nghệ sĩ Việt, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tối 1/9, gia đình thông báo nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi. Theo nguồn tin của Dân Việt Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời sau khi tập thể dục, được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Thông báo từ gia đình diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Linh cữu nghệ sĩ được lưu giữ tại 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan vào 14h ngày 4/9. Sau đó, thi hài sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Sự ra đi của Ngọc Trinh khiến giới nghệ sĩ và công chúng vô cùng thương tiếc. Dưới bài đăng của gia đình, nhiều đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Quyền Linh, Xuân Lan, Nam Cường, Tú Vi... bày tỏ nỗi xót xa.

Nghệ sĩ Hữu Tiến viết: anh và Ngọc Trinh từng hẹn gặp nhau hai lần nhưng đều lỡ dở vì công việc. “Những dòng tin nhắn còn đây, bạn còn nhiều thứ dang dở. Có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa”, anh nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời đột ngột. Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh sinh năm 1974, là diễn viên sân khấu và truyền hình, được khán giả yêu thích qua vai Vy trong Mùi ngò gai – bộ phim hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc. Năm 2011, chị theo học khóa đạo diễn và lập nhóm kịch riêng. Ba năm sau, chị hợp tác với Nhà hát Kịch TP.HCM dàn dựng nhiều vở diễn như Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu...

Trong sự nghiệp, chị từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong Đời như ý), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim mùa thu) và giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, với vở 49 ngày yêu). Năm 2009, chị kết hôn với nhà sản xuất phim Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Ngoài diễn kịch và đóng phim, chị còn tham gia game show với vai trò giám khảo, sản xuất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Tham gia trải nghiệm tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train”, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bất ngờ tiết lộ về quê gốc của bố mẹ.

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Văn hóa - Giải trí
Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Văn hóa - Giải trí
Phía rapper Negav xin lỗi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy "ẩn ý"

Văn hóa - Giải trí
Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy 'ẩn ý'

Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis

Văn hóa - Giải trí
Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis

Đọc thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này phản ứng nhanh, hiểu biết sâu sắc trong chuyện kiếm tiền, không bao giờ lo nghèo khi về già.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Thế giới

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo

Doanh nghiệp

Tính từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 9 căn nhà thuộc Chương trình “Mái ấm an cư” cho hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 630 triệu đồng.

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam
Doanh nghiệp

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam

Doanh nghiệp

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường nhiều dự án điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn đang hối hả, khẩn trương.

Một nông dân Quảng Trị trồng thành công một cây dược liệu tốt cho sức khỏe trước khi tỉnh nhà hợp nhất với Quảng Bình
Nhà nông

Một nông dân Quảng Trị trồng thành công một cây dược liệu tốt cho sức khỏe trước khi tỉnh nhà hợp nhất với Quảng Bình

Nhà nông

Nhận thấy nhu cầu sử dụng cây dây thìa canh để hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường tăng cao, năm 2024, anh Phạm Quý Vũ ở thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) quyết định khởi nghiệp bằng mô hình trồng cây dây thìa canh.

Chủ tịch Hà Nội: Trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa để nhân dân trú mưa, nghỉ ngơi khi xem A80
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội: Trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa để nhân dân trú mưa, nghỉ ngơi khi xem A80

Tin tức

Hà Nội huy động trường học, công sở, nhà văn hóa mở cửa phục vụ người dân, du khách; đồng thời siết chặt an ninh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho các hoạt động kỷ niệm A80 diễn ra thành công, trang nghiêm.

CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh
Thể thao

CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều và ngoại binh

Thể thao

Bốn tháng sau Cúp Quốc gia 2025, CLB nữ TP.HCM lại trở về thi đấu với 100% cầu thủ tự đào tạo để tham dự sân chơi trong nước khác là Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Quán cà phê cho cựu chiến binh lưu trú miễn phí dịp Quốc khánh
Xã hội

Quán cà phê cho cựu chiến binh lưu trú miễn phí dịp Quốc khánh

Xã hội

Hướng tới kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) tại Hà Nội, giữa dòng chảy tấp nập của Thủ đô, một quán cà phê nhỏ đã khiến nhiều người cảm kích khi chủ quán quyết định mở cửa, cung cấp chỗ ở miễn phí cho các cựu chiến binh từ các tỉnh thành về dự lễ diễu binh, diễu hành.

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'
Bạn đọc

Lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội để phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Bạn đọc

Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin lịch cấm đường tối 1/9 tại Hà Nội phục vụ chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại
Văn hóa - Giải trí

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Văn hóa - Giải trí

Sau chuỗi thành công vang dội với các bom tấn như “Chiến lang 2” hay “Trận chiến hồ Trường Tân”, diễn viên Ngô Kinh hiện đối diện chuỗi thất bại liên tiếp

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip
Xã hội

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xã hội

Trong những năm gần đây, tại nhiều cửa hàng và nhà hàng ở Mỹ, việc khách hàng được gợi ý tip qua màn hình kỹ thuật số đã trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm thanh toán.

Ukraine tấn công Crimea, xé toạc 'mắt thần' Nga, radar chiến lược và mạng lưới vệ tinh
Thế giới

Ukraine tấn công Crimea, xé toạc 'mắt thần' Nga, radar chiến lược và mạng lưới vệ tinh

Thế giới

Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 1/9/2025 thông báo, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại bán đảo Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Nga, giáng đòn nặng nề vào hạ tầng quân sự then chốt của đối phương.

Đại tiệc laser, mapping 3D tại chương trình 'Ánh sao độc lập'
Chuyển động Sài Gòn

Đại tiệc laser, mapping 3D tại chương trình "Ánh sao độc lập"

Chuyển động Sài Gòn

Người dân TP.HCM sẽ được thưởng thức đại tiệc laser, mapping với chương trình "Ánh sao độc lập" vào 19h30 tối 2/9 ở 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Nông dân xã Bàu Bàng, TPHCM trồng 'rau tiến vua' kiểu lạ, bẻ ăn được luôn, đạt sao OCOP
Nhà nông

Nông dân xã Bàu Bàng, TPHCM trồng "rau tiến vua" kiểu lạ, bẻ ăn được luôn, đạt sao OCOP

Nhà nông

Nông nghiệp đô thị ở xã Bàu Bàng, TPHCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Dương) đang vươn lên mạnh mẽ với mô hình trồng rau khí canh và trồng dưa lưới công nghệ cao, giúp nông dân tăng thu nhập trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Đà Nẵng: Phát hiện ổ nhóm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar
Pháp luật

Đà Nẵng: Phát hiện ổ nhóm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Air Force One thu giữ nhiều tang vật liên quan và tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Thế giới

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đồng chí, anh em, gắn bó và cùng chia sẻ tương lai, Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Sân Mỹ Đình “nóng” dần trước giờ G của Concert Quốc gia
Văn hóa - Giải trí

Sân Mỹ Đình “nóng” dần trước giờ G của Concert Quốc gia

Văn hóa - Giải trí

Tối ngày 1/9, trước giờ khai mạc Concert Quốc gia đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình, từng dòng người đổ về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Không khí háo hức, sôi động lan tỏa khắp các tuyến phố xung quanh, hứa hẹn một đêm nhạc hội đầy cảm xúc.

Chân dung cựu tuyển thủ U19 Bỉ đang khoác áo SHB Đà Nẵng
Thể thao

Chân dung cựu tuyển thủ U19 Bỉ đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Thể thao

Tiền vệ cánh David Henen là tân binh của SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2025/2026.

3 người tình bí mật của Từ Hi Thái hậu gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 người tình bí mật của Từ Hi Thái hậu gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hãy xem 3 người đàn ông được đưa vào danh sách “người tình bí mật” của Từ Hi Thái hậu là những ai.

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Văn hóa - Giải trí

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là một trong 80 nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong phần nghệ thuật đặc biệt chào mừng đại lễ A80 tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Lãnh đạo Hà Nội tham quan hai không gian trưng bày đặc sắc tại Triển lãm Quốc gia
Tin tức

Lãnh đạo Hà Nội tham quan hai không gian trưng bày đặc sắc tại Triển lãm Quốc gia

Tin tức

Hai không gian trưng bày của Hà Nội tại Triển lãm Quốc gia vừa tái hiện hành trình 80 năm cùng đất nước, vừa mở ra viễn cảnh phát triển hiện đại, khẳng định quyết tâm của Thủ đô trên con đường hội nhập.

Đà Nẵng: Bắt “quái xế” gây ra hàng loạt vụ cướp giật trong đêm
Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt “quái xế” gây ra hàng loạt vụ cướp giật trong đêm

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phạm Huy Hùng - đối tượng liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu nhắm vào phụ nữ đeo dây chuyền vàng trên các tuyến đường đông người qua lại.

Nông thôn Tây Bắc: Độc đáo Lễ hội Mừng cơm mới của người Khơ Mú ở Mường Kim - Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Độc đáo Lễ hội Mừng cơm mới của người Khơ Mú ở Mường Kim - Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Chương trình Tết Độc lập năm 2025 ở Than Uyên (Lai Châu) diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó phải kể đến trích đoạn Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào Khơ Mú, thuộc bản Thẩm Phé (xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu). Lễ hội Mừng cơm mới diễn ra tại không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú (sân vận động xã Than Uyên) thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ tới những người được đặc xá dịp 2/9
Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ tới những người được đặc xá dịp 2/9

Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ tới những người được đặc xá: Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam “gây sốt” với tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp
Văn hóa - Giải trí

Trung tâm Triển lãm Việt Nam “gây sốt” với tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp

Văn hóa - Giải trí

Chỉ trong 3 ngày (28/8-30/8), Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội) đã hút gần 1 triệu lượt khách. Từ không gian rộng rãi, khoáng đạt hiếm thấy đến hạ tầng đồng bộ, tiện ích công nghệ, giải trí có 1-0-2, dịch vụ ẩm thực đa dạng, nơi đây đang biến mỗi bước chân của du khách đều trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày: Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn”
Xã hội

Đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày: Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn”

Xã hội

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối. 

Nhu cầu nhân lực sân bay Long Thành tạo cú hích cho lao động Đồng Nai, người từng nhường đất có việc làm ngay quê nhà
Kinh tế

Nhu cầu nhân lực sân bay Long Thành tạo cú hích cho lao động Đồng Nai, người từng nhường đất có việc làm ngay quê nhà

Kinh tế

Không chỉ là nhu cầu tuyển dụng khổng lồ, nhu cầu nhân lực sân bay Long Thành còn là cơ hội việc làm cho lao động trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cũng như người dân địa phương từng hiến đất xây dựng sân bay.

Tin chiều 1/9: Vì sao HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt ĐT Việt Nam đá giao hữu tháng 9?
Thể thao

Tin chiều 1/9: Vì sao HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt ĐT Việt Nam đá giao hữu tháng 9?

Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt ĐT Việt Nam đá giao hữu tháng 9? Crystal Palace nhắm sao Chelsea thay thế Guehi; U23 Việt Nam chỉ có 4 ngày cho vòng loại U23 châu Á 2026; M.U cẩn thận ngậm trái đắng với Emiliano Martinez.

Tiết lộ 'kế hoạch chính xác' của châu Âu để triển khai quân đội tới Ukraine
Thế giới

Tiết lộ 'kế hoạch chính xác' của châu Âu để triển khai quân đội tới Ukraine

Thế giới

Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng những “kế hoạch khá chi tiết” nhằm triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine để giám sát và bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai, với sự hậu thuẫn của Mỹ. Đây là thông tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Financial Times

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

3

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

4

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

5

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ