Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn đạt những tiêu chí gì mà được đề nghị xét công nhận chức danh Phó Giáo sư?

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn được đề nghị công nhận chức danh Phó Giáo sư

Theo đó, danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2025 được đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ ngày 8/9.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua 16 hồ sơ, trong đó, ngành Văn hóa có 8 hồ sơ, ngành Thể dục thể thao có 5 hồ sơ và ngành Nghệ thuật chỉ có 3 hồ sơ. Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật có tên trong danh sách.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn được xét đề nghị chức danh Phó Giáo sư. Ảnh: FBNV

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư được công bố, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn) từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Việt Nam vào năm 2010. Đến nay, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn đã có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn từng giảng dạy tại nhiều trường khác nhau như: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng khoa vào năm 2024.

Cô có 14 bài báo khoa học (2 bài trên tạp chí quốc tế), xuất bản 2 sách, 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nhận được 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, cùng với đó là danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào năm 2018, 2024.

Năm 2019, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đào tạo thanh nhạc, trở thành tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam ở thời điểm đó. Đó là một nỗ lực không mệt mỏi của Tân Nhàn để vị trí người thầy được vững chắc hơn.

Từ khi mới vào nghề, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn đã xây cho mình một nguyện ước sẽ là người truyền kiến thức, truyền tình yêu âm nhạc đến thế hệ kế cận, tìm kiếm và đào tạo nên những tài năng mới để có được lớp lớp tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam.

“Làm Nhà giáo Nhân dân với Tân Nhàn quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật. Tôi đặc biệt muốn được truyền đến cho sinh viên cả tình yêu âm nhạc truyền thống luôn cháy như ngọn lửa trong trái tim tôi nữa”.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn trong buổi nhận quyết định bổ nhiệm chức Trưởng khoa Thanh nhạc. Ảnh: FBNV

Theo nữ nghệ sĩ, cô luôn có một ước mong cháy bỏng đó là giữ gìn, lan tỏa âm nhạc truyền thống: "Tôi muốn các bạn trẻ dù có bay cao, bay xa đến đâu cũng phải nhớ gốc rễ văn hóa dân tộc. Từ đó phát huy và gìn giữ nó. Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để nghiên cứu, học tập để có thể toại nguyện giấc mơ của mình”.

Ca sĩ Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam, gắn bó lâu năm với nghệ thuật và lĩnh vực đào tạo thanh nhạc. Tân Nhàn bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2005. Giọng ca sinh năm 1982 chăm chỉ ra sản phẩm âm nhạc và tổ chức live show. Nữ nghệ sĩ từng thực hiện hai liveshow năm 2013 và năm 2019.

Bên cạnh thành công trong dòng nhạc dân gian, cô chú ý đến tôn vinh âm nhạc truyền thống của dân tộc, qua các album âm nhạc truyền thống như Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào... Sau khi tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn trở thành giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

