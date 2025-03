Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine quan trọng với Nga hơn Greenland quan trọng với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT.

Kiev về cơ bản là không đáng tin cậy

Ông Lavrov khẳng định rằng chế độ Kiev không chỉ phá vỡ mọi thỏa thuận mà còn làm theo những cách có vẻ cố tình khiêu khích. Ông nhắc lại cách Kiev công khai đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày sau cuộc họp ngày 11/3 với các quan chức Mỹ tại Jeddah, nhưng ngay trong ngày đó đã phát động kỷ lục 340 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào miền trung nước Nga, bao gồm cả Moscow, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ trưởng ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng đây không phải là trường hợp cá biệt. Từ việc vi phạm Thỏa thuận Minsk đến những lời hứa bị phá vỡ trong các cuộc thảo luận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm 2023, ông Lavrov đã vẽ nên bức tranh về một chính phủ về cơ bản là không đáng tin cậy, sử dụng các cuộc đàm phán như một sự tạm dừng chiến thuật - chỉ để tập hợp lại và leo thang.

"Mỗi lần lệnh ngừng bắn đột ngột được tuyên bố, Ukraine đồng ý chỉ vì tại thời điểm lịch sử cụ thể đó, họ thấy mình trong tình thế vô vọng trên chiến trường. Ngay khi có lệnh tạm dừng, ngay lập tức trong vòng vài tuần hoặc vài tháng, lệnh ngừng bắn này đã bị vi phạm nghiêm trọng" - nhà ngoại giao hàng đầu tuyên bố.

Moscow tin rằng chỉ có "lệnh trực tiếp do Washington ban hành" mới có thể buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky của Ukraine tuân thủ bất kỳ lệnh ngừng bắn tiềm năng nào. "Lập trường của chúng tôi rất đơn giản… Chúng tôi không thể tin vào lời nói của người này" - ông Lavrov nói.

EU đang làm suy yếu những nỗ lực của ông Trump

Ông Lavrov cáo buộc các cường quốc châu Âu – cụ thể là Pháp và Anh – cố tình làm suy yếu các đề nghị ngoại giao của Tổng thống Trump. Theo ông Lavrov, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thúc đẩy cái gọi là "phái bộ gìn giữ hòa bình" được triển khai tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát nhằm mục đích khóa chặt ảnh hưởng của phương Tây và cản trở một giải pháp đàm phán trung lập.

"Khi 'phần còn lại' của Ukraine, nếu vẫn tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh các nước NATO (bất kể dưới lá cờ nào), không ai nói rằng họ sẽ củng cố nền dân chủ ở phần lãnh thổ còn lại. Không ai nói rằng họ sẽ bãi bỏ các luật phân biệt chủng tộc, kỳ thị Nga vốn tiêu diệt mọi thứ của Nga" - nhà ngoại giao Nga nói.

Ông mô tả đây là nỗ lực nhằm làm suy yếu vai trò của Washington trong một giải pháp tương lai và duy trì lập trường cứng rắn chống Nga, bất kể ai ở Nhà Trắng. Lavrov cho biết những hành động này đi ngược lại các nỗ lực giảm leo thang của Mỹ, nhấn mạnh rằng bằng cách thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của NATO tại Ukraine, châu Âu đang tìm cách neo giữ nguyên trạng của cuộc xung đột và khiến bất kỳ sự thỏa hiệp nào giữa Nga và Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Quân sự hóa châu Âu và tìm cách đánh bại Nga về mặt chiến lược

Lavrov cảnh báo rằng những người ủng hộ Kiev ở châu Âu vẫn hoàn toàn cam kết với chiến lược "thất bại chiến lược" đối với Nga, so sánh hành vi hiện tại của phương Tây với các mặt trận thống nhất được thấy trong Chiến tranh Napoleon và Thế chiến II. Ông lưu ý rằng các quốc gia như Đức, Pháp và Anh đang tăng cường chi tiêu quân sự trong khi bỏ qua những thách thức kinh tế trong nước của chính họ.

Ông cảnh báo rằng lời kêu gọi của châu Âu về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn – ngay cả trong bối cảnh các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn – cho thấy Brussels quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng Ukraine như một chiến trường ủy nhiệm hơn là theo đuổi hòa bình. Ông lập luận rằng các nhà lãnh đạo EU đang "tái vũ trang hóa châu Âu" dưới ảo tưởng rằng Nga có thể bị cô lập và suy yếu.

Điểm tương đồng giữa Ukraine và Greenland

Ông Lavrov đã viện dẫn Greenland để giải thích giá trị chiến lược của Ukraine đối với Nga. Ông nhớ lại cách ông Trump liên tục đưa ra ý tưởng sáp nhập Greenland vì lý do an ninh của Mỹ, lập luận rằng Ukraine quan trọng hơn nhiều đối với an ninh quốc gia của Nga so với Greenland đối với Mỹ.

"Chúng tôi đã nói về điều này với người Mỹ... Những so sánh như vậy rất quan trọng đối với họ. Đối với các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga, Ukraine quan trọng hơn nhiều so với Greenland trong việc đảm bảo an ninh của Mỹ. Họ hiểu sự so sánh đó" - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng chỉ trích các tiêu chuẩn kép về địa chính trị của phương Tây, lưu ý rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạo đức giả khi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong khi hạ thấp lợi ích của Mỹ đối với Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch.

Sai lầm to lớn của ông Biden

Ông Lavrov đã thẳng thắn chỉ trích chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, đặc biệt là liên quan đến Ukraine. Ông lập luận rằng việc Biden khăng khăng mở rộng NATO, cùng với việc từ chối giải quyết các mối quan ngại về an ninh của Nga, đã gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Lavrov cho biết ông Biden đã phớt lờ những cảnh báo liên tục từ Moscow - một số cảnh báo có từ bài phát biểu tại Munich năm 2007 của Tổng thống Putin - và thay vào đó theo đuổi một chương trình nghị sự mang tính đối đầu, mang tính ý thức hệ.

Ông nhắc lại quan điểm của Nga rằng Biden đã biến đồng đô la Mỹ và hệ thống tài chính toàn cầu thành vũ khí, biến chúng thành công cụ cưỡng ép. Ông Lavrov tuyên bố rằng chiến lược này đã phản tác dụng, thúc đẩy các quốc gia tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đồng đô la và thúc đẩy sự ủng hộ cho các nền tảng dựa trên BRICS.

"Ông Donald Trump, thậm chí trước khi trở thành tổng thống Hoa Kỳ, đã nói sau cuộc bầu cử rằng ông Joe Biden đã phạm phải một sai lầm to lớn - nếu không muốn nói là một tội ác - khi ông bắt đầu sử dụng đồng đô la để 'trừng phạt' một số quốc gia nhất định. Kết quả là, không chỉ những người mà ông cố gắng trừng phạt, tước đi cơ hội sử dụng đồng đô la của họ, mà cả những người khác cũng bắt đầu xem xét kỹ hơn" - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông Trump tập trung vào lợi ích quốc gia của Mỹ

Ngược lại, ông Lavrov khá lạc quan về hướng đi của chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời ông Trump, ca ngợi cái mà ông gọi là cách tiếp cận thực tế, lấy lợi ích làm động lực. Ông nhấn mạnh rằng nhóm của Trump thừa nhận rằng các cường quốc có thể có xung đột lợi ích nhưng phải tìm cách tránh đối đầu trực tiếp.

Ông Lavrov cho biết việc ông Trump nhấn mạnh vào lợi ích quốc gia hơn là các chiến dịch ý thức hệ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh. Ông nói thêm rằng chính quyền Trump thừa nhận nhu cầu an ninh của Nga và sự tôn trọng lẫn nhau là con đường duy nhất để tiến về phía trước.

Khôi phục mối quan hệ có lợi cho cả hai bên Moscow-Washington

ÔNg Lavrov nói rõ rằng Moscow sẵn sàng khôi phục quan hệ với Washington – nhưng không phải theo khuôn khổ thời ông Biden. Ông nhấn mạnh, đối thoại phải tôn trọng lẫn nhau và dựa trên các thỏa thuận có thể thực thi. Trích lời Tổng thống Ronald Reagan, ông Lavrov nói: "Tin tưởng, nhưng phải xác minh. Chúng tôi sẽ không quên điều đó".

"Chúng tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào... Nhưng chúng tôi có sự đồng thuận rằng nhóm của Trump muốn biến những mối quan hệ này thành mối quan hệ có lợi cho cả hai bên khi có thể, tôn trọng lẫn nhau khi chúng tôi bất đồng quan điểm, và không để những bất đồng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất leo thang thành đối đầu", Lavrov nói thêm, gọi quan hệ Mỹ-Nga dưới thời Biden là một "điều bất thường", hiện đang dần trở lại "trạng thái bình thường".