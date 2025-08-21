Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 21/08/2025 06:17 GMT+7

Ngôi làng đẹp như phim ví như làng giữa biển khơi Hải Phòng, vậy đó là làng nào?

Minh Thu Thứ năm, ngày 21/08/2025 06:17 GMT+7
Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải gồm 2 thôn (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), là nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ.
Ngày 14/8, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng công nhận Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải. TP Hải Phòng cho biết, ngày 19/6/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định công nhận Việt Hải thuộc Đặc khu Cát Hải là Điểm du lịch cộng đồng.

Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải gồm 2 thôn (thôn 1 và thôn 2) với 87 hộ dân, 295 nhân khẩu đang sinh sống.

Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải ở đặc khu Cát Hải là nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp hoang sơ.

Đến với Việt Hải, du khách sẽ cảm nhận được nét văn hóa rất riêng, độc đáo cùng với đời sống bình dị của người dân bản địa.

Du khách nước ngoài tham quan Điểm du lịch Cộng đồng Việt Hải, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng chiều 14/8. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN).

Việt Hải đã và đang dần trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Để khai thác hiệu quả, bền vững Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, ông Vũ Hữu Vững đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, hợp tác xã các thôn và nhân dân Việt Hải cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ giá trị nổi bật của Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải trong Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, để nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

Lãnh đạo đặc khu Cát Hải cũng đề nghị các đơn vị liên quan thu hút các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững tại Việt Hải; hướng dẫn các thôn của Việt Hải sớm xây dựng quy ước thôn văn hóa, trong đó đưa vào thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi xanh trên địa bàn Việt Hải, trước hết thực hiện chuyển đổi xanh đối với giao thông xanh, du lịch xanh, năng lượng xanh, môi trường xanh, nông nghiệp xanh thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN).

Đây là tiền đề, là điểm nhấn quan trọng để địa phương xây dựng, phát triển thương hiệu “Cát Bà xanh.”

Các cơ quan, đơn vị hữu quan tiếp tục phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Bà có những giải pháp đồng bộ, khoa học, quản lý một cách chặt chẽ, hiệu quả đối với tài nguyên thiên nhiên tại Việt Hải, phát triển mô hình du lịch cộng đồng Việt Hải trở thành điểm sáng của đặc khu và thành phố, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, trải nghiệm.

Theo bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, làng Việt Hải được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc sơn thủy hữu tình, nằm giữa lòng Vườn Quốc gia Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Việc công nhận Việt Hải là điểm du lịch cộng đồng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, gắn với mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng của Hải Phòng.

Theo: TTXVNTT/Vietnam+

Từ khóa:
