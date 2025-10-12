Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Quỳnh Anh Chủ nhật, ngày 12/10/2025 20:10 GMT+7
Ngôi nhà ba gian rộng 200 m2 tại Vĩnh Phúc là công trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với triết lý gắn kết gia đình, ngôi nhà tạo nên không gian sống đậm chất Việt nhưng mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại.
Giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong ngôi nhà 3 gian nơi làng quê Vĩnh Phúc

Nhà 3 gian tại Vĩnh Phúc là một công trình kiến trúc đầy ý nghĩa, được xây dựng nhằm tạo ra một không gian chung cho gia đình mở rộng, nơi các anh chị em trở về để sống cùng cha mẹ già và kết nối với gốc rễ của mình.

Ngôi nhà ba gian là không gian sống của những người con xa quê trở về sau nhiều năm lao động ở các thành phố lớn. Ảnh: Hoàng Lê

Mục tiêu của dự án này là tạo ra một không gian sống hài hòa giữa sự riêng tư và cộng đồng. Điều này được thể hiện qua việc sắp xếp không gian sao cho phù hợp với nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, đồng thời tích hợp vào bối cảnh tổng thể của khu vực nông thôn mới. Tại đây, con cháu có thể gần gũi và ấm áp với ông bà, đồng thời cũng có thể thích nghi với lối sống mở và hướng ra bên ngoài, phù hợp với thời đại hiện tại.

Một trong những điểm đặc biệt của ngôi nhà 3 gian này chính là khu vực sân trong rộng rãi, tạo ra một không gian kết nối giữa bên trong nhà và bên ngoài. Đây cũng là nơi để các thành viên trong gia đình có thể tụ họp, giao lưu và tận hưởng không khí trong lành của vùng quê. Bên cạnh đó, khu vực này còn được thiết kế với nhiều cây xanh và hoa lá, mang đến không gian thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên.

Việc tổ chức không gian nhằm mục đích hài hòa giữa tính cởi mở và hiện đại với sự riêng tư và truyền thống, phục vụ người dùng cá nhân đồng thời hòa nhập vào bối cảnh chung của nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Lê
Khoảng sân rộng rãi nối giữa bên trong và bên ngoài nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Vào những ngày thường, không gian trung tâm ở tầng trệt làm nơi tiếp khách của chủ nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Không gian có thể mở rộng vào những dịp đặc biệt bằng cách kết hợp với sân trong để tổ chức lễ hội hoặc họp mặt, như làm bánh chưng truyền thống cho Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Lê
Bên dưới cầu thang trung tâm là nơi trẻ nhỏ vui chơi mà không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư khác. Ảnh: Hoàng Lê

Ngôi nhà mang phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Các kiến trúc sư đã sử dụng những vật liệu tự nhiên như gỗ và đá để tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi. Đồng thời, việc sắp xếp các cửa sổ và cửa ra vào khéo léo cũng giúp tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, tạo nên một không gian sống thoáng đãng và tiết kiệm năng lượng.

Màu trắng chủ đạo tạo cảm giác không gian như rộng hơn. Ảnh: Hoàng Lê
Giếng trời lớn mang ánh sáng và thông gió vào từng ngóc ngách. Ảnh: Hoàng Lê
Đi lên cầu thang dẫn đến không gian thờ cúng, lưu giữ những kỷ vật từ bàn thờ tổ tiên xưa. Hai bên là phòng ngủ để anh chị em có thể ở khi trở về nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Nhà được xây trên mảnh đất hình thang nở hậu. Ảnh: Hoàng Lê

Cấu trúc hai lớp là một kỹ thuật quen thuộc nhưng hiệu quả được nhiều kiến ​​trúc sư sử dụng. Ngôi nhà ba gian này cũng không phải ngoại lệ. Tại đây, kiến trúc sư đã sử dụng các tấm che nắng lớn để tối đa hóa hiệu quả che nắng về phía Tây. Màu sắc của tấm hài hòa với cảnh quan và chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tất cả các vật liệu được lựa chọn cho ngôi nhà kết hợp hài hòa với môi trường xung quanh nhưng vẫn giữ được nét hiện đại: gạch men tông màu trắng bao phủ các bức tường.

Kiến trúc sư sử dụng các tấm che nắng lớn để tối đa hóa hiệu quả che nắng về phía Tây cho ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lê
Cách thiết kế này không những giúp che chắn nắng hiệu quả mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho mặt tiền ngôi nhà cả ban ngày lẫn ban đêm. Ảnh: Hoàng Lê
Mặt cắt tầng 1.
Mặt cắt tầng 2.
Mặt cắt tầng 3.

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa
Thể thao

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa

Thể thao

Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền Nhất Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (1985-2025) tại Hà Nội.

Đang ở phố bỏ về quê, đôi vợ chồng trẻ tỉnh Vĩnh Long trồng được khu rừng ngập mặn bên dưới nuôi toàn tôm cá ngon
Nhà nông

Đang ở phố bỏ về quê, đôi vợ chồng trẻ tỉnh Vĩnh Long trồng được khu rừng ngập mặn bên dưới nuôi toàn tôm cá ngon

Nhà nông

Nhiều năm qua, ở vùng rừng ngập mặn xã Thạnh Phước (tỉnh Vĩnh Long) có một khu du lịch sinh thái đặc biệt mang tên Người giữ rừng do vợ chồng anh Nguyễn Tấn Vàng và chị Trịnh Thị Ngọc Hiện khởi xướng, góp phần bảo vệ rừng và môi trường ở vùng cửa sông.

Hà Nội ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao
Xã hội

Hà Nội ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao

Xã hội

Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận hơn 330 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng.

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị, thống nhất chương trình, quy chế và các nội dung làm việc.

Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo ông Zelensky rằng Ukraine có thể biến mất với tư cách là một quốc gia
Điểm nóng

Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo ông Zelensky rằng Ukraine có thể biến mất với tư cách là một quốc gia

Điểm nóng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo rằng Ukraine có thể không còn tồn tại như một quốc gia, vì vậy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là "cần phải ngồi lại và đàm phán" và "hành động khẩn cấp".

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10): Neo mức thấp do căng thẳng Mỹ - Trung
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10): Neo mức thấp do căng thẳng Mỹ - Trung

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10) trên thị trường quốc tế neo mức thấp, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung được dự báo sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho nền kinh tế Mỹ.

Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới
Tin tức

Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Tin tức

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết với tiêu đề: "Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới". Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng.

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Hà Nội hôm nay

 Trong sâu thẳm, tôi chỉ mong những gì đẹp đẽ của ngày xưa vẫn được lưu giữ, không phải trên những bức tường cũ hay tấm bảng hiệu phai màu, mà trong chính tâm hồn của những người đang sống ở Thủ đô. Bởi ký ức, khi được nâng niu, sẽ giữ cho “hồn phố” không bao giờ phai nhạt, mà còn khiến Hà Nội thêm phần lung linh, dịu dàng hơn qua năm tháng...

Cảnh MONO ngồi trực thăng, đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến khán giả 'choáng ngợp'
Văn hóa - Giải trí

Cảnh MONO ngồi trực thăng, đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến khán giả "choáng ngợp"

Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh Neko Lê, MONO đu dây xuống từ trực thăng trong tập 12 chương trình "Chiến sĩ quả cảm" gây ấn tượng với khán giả.

Tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Đình Trọng: Đến với ngành môi trường là cái duyên và cũng là trách nhiệm
Kinh tế

Tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Đình Trọng: Đến với ngành môi trường là cái duyên và cũng là trách nhiệm

Kinh tế

Chủ tịch Tập đoàn T-Tech Việt Nam Nguyễn Đình Trọng chia sẻ về hành trình hơn 20 năm kiên định với công nghệ, môi trường và khát vọng kiến tạo phát triển bền vững cho Việt Nam.

Một HTX ở tỉnh Hưng Yên có 10 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau 'sang, xịn, mịn', cả làng phục ông giám đốc
Nhà nông

Một HTX ở tỉnh Hưng Yên có 10 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau "sang, xịn, mịn", cả làng phục ông giám đốc

Nhà nông

Từ một nhà màng với diện tích 400m2 xây dựng năm 2016, đến nay, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập thuộc địa bàn huyện Phù Cừ) dưới sự dẫn dắt của ông Bùi Duy Phương đã mở rộng lên 10 nhà màng, tổng diện tích 12.000m2, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

10 tấn cá chết bất thường, một hộ dân Lâm Đồng 'bay mất' hàng trăm triệu
Nhà nông

10 tấn cá chết bất thường, một hộ dân Lâm Đồng "bay mất" hàng trăm triệu

Nhà nông

10 tấn cá chết bất thường đã khiến gia đình ông Vũ Văn Soạn (tổ dân phố Ánh Mai 3, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào cảnh tuyệt vọng vì Nga
Điểm nóng

Các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào cảnh tuyệt vọng vì Nga

Điểm nóng

Các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ có thể bám víu quyền lực bằng cách đầu cơ với đề tài mối đe dọa dường như xuất phát từ phía Nga, Đại tá Mỹ Douglas MacGregor, cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố như vậy trên kênh YouTube.

Giải mã bí ẩn tính cách người Nghệ: Gàn mà khẳng khái, khắc khổ mà phóng khoáng
Dân Việt trò chuyện

Giải mã bí ẩn tính cách người Nghệ: Gàn mà khẳng khái, khắc khổ mà phóng khoáng

Dân Việt trò chuyện

“Anh đồ Nghệ với hình ảnh con cá gỗ cũng là biểu hiện cho tinh thần hiếu học, cũng là biểu hiện của tính gàn. Tính gàn không phải là một cái gì đó xấu xa, nó là một cá tính đặc trưng của người Nghệ, đó là cái ngông của kẻ sĩ, của người có học. Người Nghệ ngông, gàn nhưng lại được nhiều người quý mến vì họ cũng là người sống thẳng thắn, khẳng khái và nhiều khi cũng hào phóng, không hay tính toán lợi ích cho bản thân”.

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?
Gia đình

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Gia đình

Theo người xưa, có 1 số cây trồng trong nhà không nên chặt. Chúng chính là những báu vật bảo vệ ngôi nhà, nếu chặt sẽ mang lại xui xẻo, đói nghèo cho gia đình.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 13/10: Hà Lan, Croatia đại thắng
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 13/10: Hà Lan, Croatia đại thắng

Thể thao

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (13/10, giờ Việt Nam), cả Hà Lan, Croatia, Ba Lan và Đan Mạch đều xuất sắc giành điểm số tối đa.

Đỗ Hoàng Hên ra sân cho Hà Nội FC ở vòng 7 V.League 2025/2026?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên ra sân cho Hà Nội FC ở vòng 7 V.League 2025/2026?

Thể thao

Theo đó Hendrio có thể chính thức ra mắt Hà Nội FC với tư cách cầu thủ nhập tịch với tên gọi Đỗ Hoàng Hên kể từ vòng 7 V.League 2025/2026.

Con đặc sản tối ngày lặn ngụp ngoài sông suối ở Phú Thọ (Hòa Bình trước đây), thịt ngọt như mì chính, đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Con đặc sản tối ngày lặn ngụp ngoài sông suối ở Phú Thọ (Hòa Bình trước đây), thịt ngọt như mì chính, đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Từ thứ sản vật, con đặc sản thân thuộc trong mâm cơm bản Thái, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mường Hịch, xóm Hịch, xã Bao La, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, xã Bao La thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã đưa vịt cổ xanh trở thành sản phẩm 3 sao OCOP, mang hương vị đặc trưng của quê hương đến với nhiều người tiêu dùng.

Việt Nam xếp thứ 6 trong số những quốc gia thân thiện nhất thế giới
Điểm nóng

Việt Nam xếp thứ 6 trong số những quốc gia thân thiện nhất thế giới

Điểm nóng

Theo kết quả bình chọn của các chuyên gia và độc giả tạp chí Condé Nast Traveler, Việt Nam xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới.

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy
Pháp luật

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Pháp luật

Một số cựu cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cựu Giám đốc, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được người thân của tử tù án ma túy tặng tiền hoặc quà giá trị cao như sừng tê giác, ngà voi, cao hổ, sâm … nên đã cho phạm nhân được ra ngoài chữa bệnh hoặc thăm gặp sai quy định.

Hai cây cổ thụ hoành tráng ở Cần Thơ, hơn 100 tuổi vẫn 'đẻ quả đặc sản', người ta đang đến xem
Nhà nông

Hai cây cổ thụ hoành tráng ở Cần Thơ, hơn 100 tuổi vẫn "đẻ quả đặc sản", người ta đang đến xem

Nhà nông

Nằm giữa vùng quê yên bình của xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ (thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang trước sáp nhập tỉnh), Khu du lịch sinh thái Vườn măng cụt 100 năm tuổi không chỉ là điểm đến hấp dẫn bởi không gian xanh mát, cây trái sum suê mà còn mang đậm dấu ấn thời gian với hai cây cổ thụ là 2 cây măng cụt độc đáo.

Làm hồ sơ gian dối để được cấp sổ đỏ sẽ bị xử phạt như thế nào?
Bạn đọc

Làm hồ sơ gian dối để được cấp sổ đỏ sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc

Làm hồ sơ gian dối nhằm mục đích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là hành vi vi phạm pháp luật không chỉ khiến hồ sơ bị hủy, quyền lợi bị tước mà còn có thể phải chịu xử phạt hành chính và trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Tăng nhỏ giọt sau chuỗi ngày giảm kỷ lục
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Tăng nhỏ giọt sau chuỗi ngày giảm kỷ lục

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 13/10, giá dầu thô trên thế giới phiên đầu tuần phục hồi trở lại, sau đợt suy giảm mạnh trong tuần qua.

Thả lưới mùa nước son ở An Giang (gồm cả tỉnh Kiên Giang trước đây), dính cá đồng vô số, dân làm món gì mà cả làng mê?
Nhà nông

Thả lưới mùa nước son ở An Giang (gồm cả tỉnh Kiên Giang trước đây), dính cá đồng vô số, dân làm món gì mà cả làng mê?

Nhà nông

Mỗi năm, mùa nước nổi ở An Giang (bao gồm một phần địa bàn tỉnh Kiên Giang trước sáp nhập) kéo dài chừng 2 - 3 tháng. Nước son đậm màu phù sa lên mang theo nguồn cá tôm về ruộng, biến những cánh đồng sau vụ lúa thành kho sản vật dồi dào. Cá đồng ăn không hết, bà con làm mắm dự trữ ăn dần hoặc bán.

Suýt nguy hiểm tính mạng vì chủ quan với vết thương nhỏ
Xã hội

Suýt nguy hiểm tính mạng vì chủ quan với vết thương nhỏ

Xã hội

Ban đầu chỉ là vết thương mu chân rất nhỏ và tưởng chừng vô hại. Tuy nhiên, bệnh nhân chủ quan dẫn đến áp xe, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng.

Cây bẹo thực ra là cây gì mà ví như 'linh hồn' chợ nổi miền Tây?
Nhà nông

Cây bẹo thực ra là cây gì mà ví như "linh hồn" chợ nổi miền Tây?

Nhà nông

Có thể nói, cây bẹo là linh hồn của chợ nổi miền Tây, bởi thiếu cây bẹo chợ nổi sẽ vô hồn và hoạt động buôn bán sẽ bị đình trệ, bởi người ta sẽ không biết trên ghe bán gì.

Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc 'nữ hoàng sân khấu miền Nam' thường phải lén lút làm lúc sinh thời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc "nữ hoàng sân khấu miền Nam" thường phải lén lút làm lúc sinh thời

Văn hóa - Giải trí

Trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần", Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu đã chia sẻ xúc động về “nữ hoàng sân khấu miền Nam” Thanh Nga - cô ruột của mình.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về 4 đột phá chiến lược để phát triển nông nghiệp xanh
Nhà nông

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về 4 đột phá chiến lược để phát triển nông nghiệp xanh

Nhà nông

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, nhiệm kỳ 2025-2030, toàn ngành xác định đây là giai đoạn quan trọng để ngành Nông nghiệp và Môi trường vững vàng bước vào yỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh của dân tộc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, hướng tới tầm nhìn đến năm 2045.

Chỉ từ 200m2 trồng rau sạch, ông nông dân Thanh Hóa làm kiểu gì mà 'kéo cả làng' có tiền tiêu rủng rỉnh?
Nhà nông

Chỉ từ 200m2 trồng rau sạch, ông nông dân Thanh Hóa làm kiểu gì mà "kéo cả làng" có tiền tiêu rủng rỉnh?

Nhà nông

Bị hàng xóm cười chê là "rỗi việc, dở hơi" khi cặm cụi trồng rau sạch trên mảnh vườn 200m2, ông Lê Chí Dũng, xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Bá Thước trước đây) quyết không nản chí. Bằng sự kiên trì và tư duy "dám nghĩ, dám làm", ông đã biến vườn rau sau nhà thành HTX trồng rau sạch với diện tích 10ha. Không chỉ làm giàu cho mình, ông còn kéo cả làng cùng thoát nghèo, có tiền tiêu rủng rỉnh với nghề trồng rau.

Cả nước giảm 145.000 công chức, viên chức, tiết kiệm 39.000 tỷ đồng/năm
Tin tức

Cả nước giảm 145.000 công chức, viên chức, tiết kiệm 39.000 tỷ đồng/năm

Tin tức

Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổng số biên chế khối hành chính nhà nước đã giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.

