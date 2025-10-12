Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong ngôi nhà 3 gian nơi làng quê Vĩnh Phúc

Nhà 3 gian tại Vĩnh Phúc là một công trình kiến trúc đầy ý nghĩa, được xây dựng nhằm tạo ra một không gian chung cho gia đình mở rộng, nơi các anh chị em trở về để sống cùng cha mẹ già và kết nối với gốc rễ của mình.

Ngôi nhà ba gian là không gian sống của những người con xa quê trở về sau nhiều năm lao động ở các thành phố lớn. Ảnh: Hoàng Lê

Mục tiêu của dự án này là tạo ra một không gian sống hài hòa giữa sự riêng tư và cộng đồng. Điều này được thể hiện qua việc sắp xếp không gian sao cho phù hợp với nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, đồng thời tích hợp vào bối cảnh tổng thể của khu vực nông thôn mới. Tại đây, con cháu có thể gần gũi và ấm áp với ông bà, đồng thời cũng có thể thích nghi với lối sống mở và hướng ra bên ngoài, phù hợp với thời đại hiện tại.

Một trong những điểm đặc biệt của ngôi nhà 3 gian này chính là khu vực sân trong rộng rãi, tạo ra một không gian kết nối giữa bên trong nhà và bên ngoài. Đây cũng là nơi để các thành viên trong gia đình có thể tụ họp, giao lưu và tận hưởng không khí trong lành của vùng quê. Bên cạnh đó, khu vực này còn được thiết kế với nhiều cây xanh và hoa lá, mang đến không gian thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên.

Việc tổ chức không gian nhằm mục đích hài hòa giữa tính cởi mở và hiện đại với sự riêng tư và truyền thống, phục vụ người dùng cá nhân đồng thời hòa nhập vào bối cảnh chung của nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Lê

Khoảng sân rộng rãi nối giữa bên trong và bên ngoài nhà. Ảnh: Hoàng Lê

Vào những ngày thường, không gian trung tâm ở tầng trệt làm nơi tiếp khách của chủ nhà. Ảnh: Hoàng Lê

Không gian có thể mở rộng vào những dịp đặc biệt bằng cách kết hợp với sân trong để tổ chức lễ hội hoặc họp mặt, như làm bánh chưng truyền thống cho Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Lê

Bên dưới cầu thang trung tâm là nơi trẻ nhỏ vui chơi mà không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư khác. Ảnh: Hoàng Lê

Ngôi nhà mang phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Các kiến trúc sư đã sử dụng những vật liệu tự nhiên như gỗ và đá để tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi. Đồng thời, việc sắp xếp các cửa sổ và cửa ra vào khéo léo cũng giúp tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, tạo nên một không gian sống thoáng đãng và tiết kiệm năng lượng.

Màu trắng chủ đạo tạo cảm giác không gian như rộng hơn. Ảnh: Hoàng Lê

Giếng trời lớn mang ánh sáng và thông gió vào từng ngóc ngách. Ảnh: Hoàng Lê

Đi lên cầu thang dẫn đến không gian thờ cúng, lưu giữ những kỷ vật từ bàn thờ tổ tiên xưa. Hai bên là phòng ngủ để anh chị em có thể ở khi trở về nhà. Ảnh: Hoàng Lê

Nhà được xây trên mảnh đất hình thang nở hậu. Ảnh: Hoàng Lê

Cấu trúc hai lớp là một kỹ thuật quen thuộc nhưng hiệu quả được nhiều kiến ​​trúc sư sử dụng. Ngôi nhà ba gian này cũng không phải ngoại lệ. Tại đây, kiến trúc sư đã sử dụng các tấm che nắng lớn để tối đa hóa hiệu quả che nắng về phía Tây. Màu sắc của tấm hài hòa với cảnh quan và chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tất cả các vật liệu được lựa chọn cho ngôi nhà kết hợp hài hòa với môi trường xung quanh nhưng vẫn giữ được nét hiện đại: gạch men tông màu trắng bao phủ các bức tường.

Kiến trúc sư sử dụng các tấm che nắng lớn để tối đa hóa hiệu quả che nắng về phía Tây cho ngôi nhà. Ảnh: Hoàng Lê

Cách thiết kế này không những giúp che chắn nắng hiệu quả mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho mặt tiền ngôi nhà cả ban ngày lẫn ban đêm. Ảnh: Hoàng Lê

Mặt cắt tầng 1.

Mặt cắt tầng 2.