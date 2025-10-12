Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa
Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền Nhất Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (1985-2025) tại Hà Nội.
Nhà 3 gian tại Vĩnh Phúc là một công trình kiến trúc đầy ý nghĩa, được xây dựng nhằm tạo ra một không gian chung cho gia đình mở rộng, nơi các anh chị em trở về để sống cùng cha mẹ già và kết nối với gốc rễ của mình.
Mục tiêu của dự án này là tạo ra một không gian sống hài hòa giữa sự riêng tư và cộng đồng. Điều này được thể hiện qua việc sắp xếp không gian sao cho phù hợp với nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, đồng thời tích hợp vào bối cảnh tổng thể của khu vực nông thôn mới. Tại đây, con cháu có thể gần gũi và ấm áp với ông bà, đồng thời cũng có thể thích nghi với lối sống mở và hướng ra bên ngoài, phù hợp với thời đại hiện tại.
Một trong những điểm đặc biệt của ngôi nhà 3 gian này chính là khu vực sân trong rộng rãi, tạo ra một không gian kết nối giữa bên trong nhà và bên ngoài. Đây cũng là nơi để các thành viên trong gia đình có thể tụ họp, giao lưu và tận hưởng không khí trong lành của vùng quê. Bên cạnh đó, khu vực này còn được thiết kế với nhiều cây xanh và hoa lá, mang đến không gian thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên.
Ngôi nhà mang phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Các kiến trúc sư đã sử dụng những vật liệu tự nhiên như gỗ và đá để tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi. Đồng thời, việc sắp xếp các cửa sổ và cửa ra vào khéo léo cũng giúp tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, tạo nên một không gian sống thoáng đãng và tiết kiệm năng lượng.
Cấu trúc hai lớp là một kỹ thuật quen thuộc nhưng hiệu quả được nhiều kiến trúc sư sử dụng. Ngôi nhà ba gian này cũng không phải ngoại lệ. Tại đây, kiến trúc sư đã sử dụng các tấm che nắng lớn để tối đa hóa hiệu quả che nắng về phía Tây. Màu sắc của tấm hài hòa với cảnh quan và chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tất cả các vật liệu được lựa chọn cho ngôi nhà kết hợp hài hòa với môi trường xung quanh nhưng vẫn giữ được nét hiện đại: gạch men tông màu trắng bao phủ các bức tường.
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo danh sách 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó có nhiều dự án lớn như Thủy Tú, Capital Square, FPT Plaza 3 và Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn.