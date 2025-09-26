Gặp "ác mộng" sau khi tẩy nốt ruồi ở cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn

Tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân 29 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng nặng, bội nhiễm do biến chứng sau khi tẩy nốt ruồi tại một cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn.

Đây là hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ khôn lường khi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ ngoài da tại những nơi thiếu uy tín.

Bác sĩ Trần Thị Quyên, khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nhập viện với nhiều tổn thương da tại vị trí tẩy nốt ruồi, biểu hiện bằng tình trạng viêm đỏ, sưng nề, đau nhức dữ dội, kèm theo chảy dịch mủ.

Điều đáng nói, người thực hiện kỹ thuật tẩy nốt ruồi cho bệnh nhân là một người quen, không rõ bằng cấp chuyên môn. Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám quan trọng ban đầu.

Bác sĩ Trần Thị Quyên thăm khám cho bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng nặng, bội nhiễm do biến chứng sau khi tẩy nốt ruồi tại một cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn. Ảnh BVCC

Bác sĩ Quyên cho biết: "Qua thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng bội nhiễm sau thủ thuật laser và bôi thuốc không rõ loại. Biến chứng tại chỗ mà bệnh nhân có thể gặp phải bao gồm kích ứng, tăng sắc tố sau viêm và sẹo xấu.

Nếu thực hiện không đúng kỹ thuật, nguy cơ tái phát nốt ruồi là rất cao. Đặc biệt, với những can thiệp không đảm bảo vô khuẩn và chuyên môn, hoàn toàn có thể gây ra những biến chứng nặng nề như trường hợp này".

Theo bác sĩ Quyên, mặc dù tẩy nốt ruồi không phải là một phương pháp quá phức tạp, nhưng nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được thực hiện một cách bài bản.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý, không phải nốt ruồi nào cũng có thể xử lý bằng laser. Nốt ruồi là kết quả của sự tăng sắc tố melanin trên da. Phần lớn là lành tính, nhưng một số trường hợp lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư da, đặc biệt là những nốt ruồi ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với tia UV.

Bác sĩ Quyên khuyến cáo, nếu thấy nốt ruồi có những dấu hiệu bất thường như: Tăng kích thước nhanh chóng, chảy dịch, màu sắc không đều, bề mặt xù xì,... thì cần đi khám ngay.

Việc tẩy bỏ một nốt ruồi ác tính mà không qua thăm khám, sinh thiết sẽ vô tình làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh ung thư tiến triển âm thầm, gây hậu quả khôn lường.



Theo bác sĩ Quyên, đối với nốt ruồi lành tính, nếu có nhu cầu thẩm mỹ, người dân hoàn toàn có thể tẩy bỏ. Các phương pháp hiện đại như laser, tiểu phẫu được đánh giá cao về độ an toàn, thời gian lành thương nhanh (chỉ từ 5-7 ngày). Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ thuật này phải được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn tại các cơ sở y tế uy tín.

Khi có nhu cầu làm đẹp, hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn những địa chỉ y tế đáng tin cậy để được thăm khám và xử trí an toàn.

