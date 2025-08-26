Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kẻ cướp đập tủ kính tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng

Tối 26/8, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Theo chị M.P (người dân sống gần hiện trường), khoảng hơn 20h, một nam thanh niên mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đi thẳng vào tiệm vàng.

Người dân kể lại vụ việc. Ảnh: D.B

“Anh ta cầm theo hung khí tấn công bảo vệ liên tiếp rồi lao vào tiệm cướp vàng. Chỉ trong vài chục giây, hắn gom số vàng bỏ vào balo,” chị P kể.

Anh P.Q.T., một người đi đường chứng kiến sự việc, cho biết bảo vệ tiệm vàng đã lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung.

“Khi nhiều người dân chạy tới định chặn cửa, hắn vùng vẫy thoát ra ngoài, chạy về phía đường Núi Thành. Do đối tượng manh động nên không ai dám vào can. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc,” anh T nói.

Công an làm việc tại hiện trường. Ảnh: D.B

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã có mặt, phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và truy xét đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.