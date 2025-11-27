Chủ đề nóng

Người dân ở Lâm Đồng chật vật cứu vườn “cây tỷ đô” sau mưa lũ

Văn Long Thứ năm, ngày 27/11/2025 10:16 GMT+7
Hàng trăm hộ dân tại vùng Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đang cố gắng cứu chữa những vườn “cây tỷ đô” bị ngập sau mưa lũ.
Ngày 27/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ người dân “cứu” cây trồng bị ngập úng sau đợt mưa lũ vừa qua.

Tại các thôn Nghĩa Hưng, Quảng Ngãi 1, Quảng Ngãi 2 của xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng vừa qua có hơn 160ha sầu riêng, loại cây được gọi với cái tên “cây tỷ đô” bị ngập úng. Sau khi nước rút, lớp bùn non còn đọng lại trên mặt đất, làm cây sầu riêng có nguy cơ hư hỏng, chết nếu không được xử lý, “cứu chữa” kịp thời.

Hàng trăm ha sầu riêng của người dân tại Lâm Đồng bị ngập nước sau đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: KP.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (thôn Quảng Ngãi 1, xã Cát Tiên) cho biết, gia đình ông có 3ha sầu riêng trồng ven sông Đồng Nai. Sau đợt mưa ngập vừa qua, vườn sầu riêng của ông đã bị ngập sâu khoảng 1 mét. Hiện, lớp bùn non đọng lại trên mặt vườn của gia đình ông đang khiến cho diện tích sầu riêng trên sẽ bị chết nếu không được xử lý.

Vì vậy, ông Cường đang tập trung nhân lực kéo bỏ lớp bùn non, xịt rửa gốc cây, vệ sinh để cứu vườn cây.

Lớp bùn non đọng lại trong vườn khiến cho vườn sầu riêng có nguy cơ hư hỏng. Ảnh: KP.

Sầu riêng là cây trồng chủ lực tại xã Cát Tiên, chính vì vậy, sau khi nước rút chính quyền địa phương đã huy động thanh niên, hộ nông dân cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Lịch - Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho 158ha cây lâu năm như sầu riêng, cà phê, ca cao, chôm chôm của người dân bị ngập. Hiện vẫn còn khoảng 20ha cây ăn trái của người dân bị ngập nước.

Người dân Lâm Đồng đang tập trung cứu những vườn sầu riêng bị ngập sau mưa lũ. Ảnh: KP.

Ông Lịch cũng cho biết, do bị ngập nước nên nhiều diện tích đang có dấu hiệu vàng lá, rễ thiếu oxy. Nếu không được thoát nước, xử lý vệ sinh thì những diện tích trên sẽ suy kiệt, dẫn đến chết cây.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với những diện tích cây trồng bị ngập sau mưa lũ, cần nhanh chóng mở rãnh tiêu quanh gốc tránh gây ngập úng trong vườn. Đặc biệt, ở vùng đất đỏ bazan, đất dốc hoặc chân đồi thấp không để nước đọng quá 2 - 3 ngày vì dễ gây thối rễ, xì mủ thân.

Đoàn viên, thanh niên xã Cát Tiên hỗ trợ người dân dọn vệ sinh để cứu vườn sầu riêng bị ngập nước. Ảnh: KP.

Đặc biệt, sau khi nước rút, người dân cần cào bỏ lớp bùn, cỏ phủ gốc rồi tưới chế phẩm sinh học chứa Trichoderma hoặc Bacillus subtilis giúp phân hủy chất hữu cơ và phòng bệnh rễ. Khi rễ phục hồi, bón phân hữu cơ ủ hoai mục kết hợp phân khoáng cân đối, tránh bón đạm cao.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh có trên 4.400 ha cây trồng với 130ha cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng, cùng hơn 9.000 con gia súc bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại Lâm Đồng là hơn 1.000 tỷ đồng.

