Người dân vùng sạt lở ở Quảng Ngãi mong sớm được an cư

Lo biển "ngoạm" mất nơi ăn chốn ở, dân đóng cọc tre để bảo vệ

Xây nhà được 3 năm nay, nhưng năm nào hễ cứ đến mùa biển động - từ tháng 8 đến tháng Giêng – gia đình chị Nguyễn Thị Hoanh – anh Nguyễn Văn Quang ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại trực chờ lo di dời đến nơi an toàn. Ngôi nhà được xây kiên cố nằm sát ngay bờ biển. Nhưng mỗi khi triều cường, sóng biển dâng cao tràn vào khiến ngôi nhà trở lên mong manh, mất an toàn.

Ngôi nhà chị Nguyễn Thị Hoanh – anh Nguyễn Văn Quang ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nằm sát ngay khu vực bờ biển có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Nguyễn Chương

Chị Hoanh cho biết, khi lập gia đình, do nhà chật chội, không có nơi để ở nên anh chị quyết định xây căn nhà trên mảnh đất ngay sát bờ biển. Ngôi nhà là nơi ở của vợ chồng chị và hai đứa con nhỏ. "Mỗi khi bão to, thủy triều dâng cao thì nhà em lại phải di dời vào bên trong, không dám ở đây" – chị Hoanh nói và cho biết khi đó sóng lớn, nước biển dâng cao ngập vào nhà.

Ông Dương Văn Chơn, Trưởng thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những năm gần đây, triều cường, sóng biển lớn gây sạt lở đã ảnh hưởng đến hơn 10 hộ dân sống ven biển. "Vào mùa biển động, năm nào khu vực này cũng bị sạt lở. Bà con cố gắng bỏ công sức ra mua cọc tre, mua bao về làm kè để đất đai không bị sóng biển cuốn trôi ra biển" – ông Chơn nói.

Trên dưới 10 hộ dân nằm sát ngay bờ biển ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - nơi có nguy cơ bị sạt lở rất cao do triều cường và nước biển dâng cao. Ảnh: Nguyễn Chương



Các hộ dân ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đóng cọc tre để bảo vệ đất đai không bị cuối trôi ra biển. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Dương Văn Chơn, Trưởng thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đóng cọc tre được 1- 2 năm lại phải thay vì sóng to đập vô là gẫy, rồi lại tiếp tục bỏ tiền ra làm tiếp".

Theo ông Chơn, những gia đình có điều kiện thì mua đá về làm kè, chi phí mua vật liệu, tiền công mất khoảng hơn 100 triệu đồng. Với những gia đình không có điều kiện, họ mua cọc tre, bao tải về làm bờ kè thì đỡ tốn kém hơn, chỉ mất vài ba chục triệu đồng. "Đóng cọc tre được 1- 2 năm lại phải thay vì sóng to đập vô là gẫy, rồi lại tiếp tục bỏ tiền ra làm tiếp" – ông Chơn nói.

Ông Phạm Cư, người sống trong thôn An Hải cho biết, người dân nơi đây hiện tại nhiều hộ không mua nổi đất nên có gia đình 2-3 thế hệ vẫn ở chung một nhà, cuộc sống chật chội, quá khổ. "Bà con bỏ công, bỏ sức ra sáng giữ đất cho con cháu có chỗ xây nhà" – ông Cư nói và mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây bờ kè để giữ đất cho người dân nơi đây có chỗ làm nhà cửa cho con cái.

Những năm gần đây, triều cường, sóng biển lớn liên tục xâm thực đã gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tốc độ xâm hại của biển chưa có dấu hiệu dừng lại. Biển cứ xích dần về đất liền, người dân ở nhiều làng chài sống chênh vênh trên đầu những con sóng, chưa khi nào dám ngủ yên.

Đoạn bờ biển từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị sóng biển, triều cường xâm thực, gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng. Hàng loạt cây dương liễu xanh tốt với tác dụng phòng hộ ven biển bị sóng cuốn ngã đổ trơ gốc. Một số vị trí bờ biển sạt lở đã tạo thành vách dựng đứng cao gần chục mét, có nhiều điểm bị khoét sâu tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm.

Để ứng phó tạm thời, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã cắm biển cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng gia cố tạm thời bằng đá để ngăn chặn sạt lở. Tuy nhiên, với sức công phá của sóng biển, việc gia cố tạm cũng không mấy hiệu quả. Trong 2 tuần gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp 2 lần chỉ đạo, yêu cầu, giao nhiệm vụ cho cấp, ngành liên quan kiểm tra và có biện pháp, đề xuất xử lý tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực này.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh hiện có 88 vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, nhà ở của nhiều hộ dân và công trình hạ tầng trong khu vực. Cùng với đó, tại 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, hiện có khoảng 8 điểm dân cư có nguy cơ khẩn cấp về sạt lở và 18 khu dân cư có nguy cơ cao về sạt lở.

Cấp bách di dời 323 hộ dân sống ở vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Nói về công tác bố trí, ổn định dân cư cho người dân vùng thiên tai, ông Ngô Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục PTNT, Quản lý chất lượng và thị trường nông sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong giai đoạn 2024-2025, tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu bố trí dân cư cho khoảng trên 3.000 hộ dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai tại 13 huyện, thị, thành phố với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 1.000 tỷ đồng.

Hàm ếch tại khu vực bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do sóng và triều cường tạo nên rất nguy hiểm cho người dân. Ảnh: C. Xuân



Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên tỉnh Quảng Ngãi đã rút lại còn khoảng 8 dự án khu tái định cư có tính khẩn cấp hoặc nguy cơ cao nhằm bố trí cho 323 hộ với tổng kinh phí gần 193 tỷ đồng để triển khai thực hiện trong năm 2025. "Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh và UBND tỉnh đang chỉ đạo cho rà soát lại để tính khả thi có thể nghiên cứu nguồn vốn để triển khai thực hiện" – ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, công tác bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cần nguồn lực rất lớn. Cùng với việc cố gắng thu xếp nguồn lực từ địa phương, ông mong muốn Trung ương tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí để tỉnh Quảng Ngãi có thể triển khai các dự án có tính khẩn cấp hoặc có nguy cơ cao nhằm sớm di dời, ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo kết quả khảo sát, lập các dự án bố trí sắp xếp dân cư giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có tổng 1.854 hộ/7.376 nhân khẩu đang sinh sống ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ, lũ quét. Còn tại 7 huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi có 18.033 hộ dân sống ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở bờ sông, bờ biển và ngập lụt.

Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến lập danh mục 35 dự án tái định cư ổn định cho 292 hộ dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại 5 huyện miền núi và 8 dự án tái định cư ổn định cuộc sống cho 262 hộ vùng có nguy cơ cao về thiên tai tại 7 huyện đồng bằng.