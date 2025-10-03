Người già dặn: "Trồng 3 cây cảnh trong phòng khách, con cháu thịnh vượng muôn đời", nhà bạn có không?

Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết: Đặt mục tiêu tăng trưởng "hai con số", tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm
“Mục tiêu chiến lược là xây dựng Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, đặc biệt trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thông chiến lược với Campuchia và các nước ASEAN”, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.