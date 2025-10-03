Người già dặn: "Trồng 3 cây cảnh trong phòng khách, con cháu thịnh vượng muôn đời", nhà bạn có không?

Khi bạn bước vào nhà, những cây cảnh xanh mướt, tràn trề sức sống không chỉ khiến căn phòng của bạn vô cùng sống động mà còn giúp tâm trạng của bạn thư thái.

Người già dặn: "Trồng 3 cây cảnh trong phòng khách, con cháu thịnh vượng muôn đời". Đây thực chất không phải quan niệm cổ hủ.

Trồng cây cảnh trong nhà không chỉ trông đẹp mắt và thanh lọc không khí. Nó giúp chữa lành sự u ám và xua tan mệt mỏi. Đây chẳng phải sức mạnh của "sự giàu có" hay sao?



Chỉ cần chúng khiến bạn vui vẻ, tràn ngập năng lượng khi chăm sóc và ngắm màu lá xanh tươi của chúng mỗi ngày thì đó chính là hạnh phúc.

Cây cảnh khổng tước này rất xứng đáng được đặt theo tên của con công. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Khổng tước

Cây cảnh khổng tước có tên khoa học là Dizygotheca Elegantissima thuộc họ Araliaceae. Trong số các loài thực vật, ít cây nào có thể sánh được với vẻ sang trọng và quý phái của khổng tước.

Cây cảnh khổng tước này rất xứng đáng được đặt theo tên của con công. Hình dáng cây và hình lá rất đẹp, có lá kép hình vòm xen kẽ và lá hình mũi mác dạng dải, rất trang nhã. Lá của nó, như những ngón tay, xòe ra thành từng cụm, mép lá có răng cưa nhỏ li ti.

Hình dáng của cây nhiều nhánh đơn giản và sạch sẽ, lá màu xám, dài, duyên dáng như những chú công xòe đuôi múa.

Ngôn ngữ của cây cảnh này là tích cực và gia đình hòa thuận. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này tượng trưng cho sức khỏe, tốt lành và có ý nghĩa tốt trong việc thu hút tài lộc.

Ngôn ngữ của cây cảnh này là tích cực và gia đình hòa thuận. Cây cảnh này còn có ý nghĩa hạnh phúc, sức khỏe và cát tường. Nó còn có ý nghĩa tuyệt vời trong phong thủy.

Đặt cây cảnh này trong nhà không chỉ có tính trang trí cao mà còn có thể mang lại may mắn cho gia đình. bạn bè, người lớn tuổi để chúc họ sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc. Cây cảnh này còn có giá trị chữa bệnh và kinh tế cao.

Cây cảnh này rất sợ lạnh. Ảnh minh họa Toutiao

Khi tưới nước, hãy chắc chắn đợi cho đến khi bề mặt đất trồng khô hẳn rồi mới tưới. Tưới nước kỹ lưỡng ngay lập tức, nhưng đừng để nước đọng lại trong khay.

Nhớ chuyển cây vào nhà kịp thời vào mùa đông. Cây cảnh này rất sợ lạnh, dễ bị héo nếu nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.

Đừng bàn về ý nghĩa tốt hay không, chỉ cần nhìn hình dáng cây cảnh này thôi cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều mỗi khi về nhà.

Cây cảnh hạnh phúc là một cây rụng lá cỡ trung bình. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Hạnh phúc

Cây cảnh hạnh phúc là một cây rụng lá cỡ trung bình thuộc họ Bigger và chi Phaseolus. Cây hạnh phúc có thể cao tới 15 mét, vỏ cây màu xám nhạt, có những vết nứt dọc sâu và bong ra từng mảng.

Lá là lá kép hình 2 đến 3 lông chim, lá mọc so le, lá giữa mọc đối, đầu lá nhọn, mép nguyên, hai mặt lá không có lông.

Cây cảnh luôn vươn thẳng, xòe những chiếc lá xanh bóng dầu lóng lánh, tạo cho người ta cảm giác kiêu kỳ, tao nhã, vững chãi và ổn định, rất dễ chịu. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, cây cảnh sẽ đặc biệt tươi tốt, xanh tươi và dễ chịu.

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy như tên gọi. Ảnh minh họa Toutiao

Cây búp bê Trung Quốc tượng trưng cho biểu tượng sâu sắc về khả năng phục hồi và thích nghi, phản ánh những thử thách và chiến thắng của cuộc sống.

Cây cảnh thường được dùng như một biểu tượng để nhắc nhở mọi người phải kiên trì vượt qua nghịch cảnh và trở nên mạnh mẽ hơn.

Những chiếc lá mỏng manh và tán lá xanh tươi tuyệt đẹp của cây cảnh tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng, đóng vai trò như lời nhắc nhở chúng ta nuôi dưỡng sự phát triển của chính mình và theo đuổi những gì chúng ta thực sự mong muốn trong cuộc sống.

Rước 1 cây hạnh phúc về nhà, mọi người thường gửi gắm mong ước vào nó và hy vọng nó sẽ lan tỏa hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

Cây cảnh thường được dùng như một biểu tượng để nhắc nhở mọi người phải kiên trì vượt qua nghịch cảnh. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có ý nghĩa phong thủy là giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài lộc ngày càng vượng. Vì khi gia đình hòa thuận thì chúng ta gặp được may mắn, yên tổn mà kiếm tiền, giúp công việc phát đạt, lộc lá dồi dào. Gia đình lục đục, đau đầu thì khó mà minh mẫn để làm ăn.

Vì cây cảnh hạnh phúc rất to khỏe nên chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, một cây hạnh phúc vững chãi, xanh tươi có thể đặt ở nhà để giữ an toàn cho ngôi nhà.



Khi chăm sóc cây hạnh phúc, có một vài điểm chính cần lưu ý: chậu phải lớn, không bao giờ được nhỏ, nếu không rễ cây sẽ không thể lan rộng và cây sẽ không phát triển cao.

Hãy thường xuyên phơi nắng cho cây và đừng tưới quá nhiều nước. Chỉ tưới khi đất khô; ngập úng có thể dễ dàng gây thối rễ. Bón phân loãng hàng tháng.

Cây cảnh này là cây thân gỗ dày, hình trụ

5. Cây cảnh: Ngọc bích

Bạn có thể mua cây cảnh ngọc bích với giá rẻ để trồng nhưng chỉ 10 năm, chúng sẽ phát triển thành cây cổ thụ nho nhỏ.

Nếu được chăm sóc tốt và tạo cho chúng môi trường phát triển thích hợp, cây cảnh này có tuổi thọ lên đến 70-80 năm.

Loại cây này phát triển chậm — chỉ tăng chiều cao khoảng 5-6cm mỗi năm, nhưng nó có thể đạt tổng chiều cao từ 1-2m.

Cây cảnh này là cây thân gỗ dày, hình trụ, khi còn nhỏ màu xanh nhạt và khi già sẽ chuyển thành màu nâu. Những chiếc lá thịt màu xanh đậm và mọng nước, mọc đối xứng qua thân.

Lá non có màu xanh ngọc, lóng lánh như những viên phỉ thúy xinh đẹp nhưng khi già chuyển màu xanh nhạt, vàng hoặc đỏ rồi rụng lá. Những chiếc lá như ngọc là nguồn gốc của tên gọi ngọc bích hay ngọc ngân của nó.

Hoa của cây ngọc bích có dạng chùm nhỏ, khi nở có hình ngôi sao 5 cánh, màu hồng nhạt hoặc trắng. Hoa mọc ở đầu cành có cuống dài nhô lên và có hương thơm nhẹ.

Trong phong thủy, cây cảnh ngọc bích này tượng trưng cho sự may mắn, phú quý và thịnh vượng. Ngoài ra, nó có sức sống mãnh liệt và tuổi thọ cao. Nó có thể tô điểm môi trường và nuôi dưỡng con người, làm cho chủ nhân của ngôi nhà khỏe mạnh và lâu dài hơn.

Rễ cây ngọc bích ưa đất thoáng khí

Nói chung, ý nghĩa của ngọc bích là rất tốt và phong phú, bao gồm may mắn, giàu có, phú quý, trường thọ. Ngoài ra, nó còn có tác dụng bảo vệ ngôi nhà khỏi tai họa và xua đuổi những điều xui xẻo.

Để trồng cây ngọc bích thành cây lớn, khâu chuẩn bị đất là vô cùng quan trọng. Bạn tôi đã dùng hỗn hợp mùn lá, đất vườn và cát theo tỷ lệ 1:1:1, và thêm một nắm phân cừu đã hoai mục làm phân bón nền.

Rễ cây ngọc bích ưa đất thoáng khí, và việc bón thêm phân cừu sẽ giúp cây phát triển nhanh hơn. Đừng tưới nước quá thường xuyên. Hãy đợi đất khô hẳn rồi mới tưới.

Hãy tạo bóng râm vào mùa hè và tránh lạnh vào mùa đông. Hãy kiên nhẫn chờ vài năm, rồi bạn sẽ thấy cây nở hoa.

Vấn đề không phải là trồng 3 cây cảnh này sẽ giúp bạn mang lại tiền bạc.

Bây giờ chắc bạn hiểu ý nghĩa của câu nói: "Trồng 3 cây cảnh trong phòng khách, con cháu thịnh vượng muôn đời"

Vấn đề không phải là trồng 3 cây cảnh này sẽ giúp bạn mang lại tiền bạc. Những cái này này có thể khiến ngôi nhà của bạn trở nên thoải mái hơn - không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp, không gian sống dễ chịu, các thành viên trong gia đình khỏe mạnh và tâm trạng tốt. Chẳng phải đó chính là hình thức "giàu có" tốt nhất hay sao!

