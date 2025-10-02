Không phải sống đời, cây cảnh hoang dại này có sức sống mãnh liệt, lá như ngàn quạt nhỏ, hoa tím hồng xinh đẹp

Cây cảnh vốn là cỏ dại này thực chất lại là loài cây nổi tiếng được nhiều người làm vườn yêu thích. Chúng có khả năng phủ xanh mặt đất "chỉ sau một đêm": Chua me đất (Oxalis).

Thảm thực vật xanh và những bông hoa tím mà chúng ta thường thấy ở ven đường bãi hoang ngày xưa, nay được nhiều người yêu thích trồng trong nhà, coi chúng là loài hoa xinh xắn, đáng yêu.

Cây cảnh là cỏ dại. Ảnh minh họa Toutiao

Vẻ đẹp của cây cảnh chua me đất

Chỉ cái tên chua me đất đã cho thấy sự giản dị của loài cây cỏ này. Loài cỏ này còn được gọi là "cỏ ba lá" vì lá cây cảnh này thường gồm ba lá chét tạo thành một lá kép có hình trái tim trông rất dễ thương.

Hơn nữa, lá của nhiều loại cây chua me đất sẽ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Một số giống có lá màu xanh ngọc lục bảo, trong khi một số khác lại có màu ửng hồng nhẹ, giống như khuôn mặt của một cô bé nhút nhát.

Loại cỏ nhỏ này là một loại thảo mộc sống lâu năm với những chiếc lá xinh xắn như những chiếc quạt nhỏ.

Cât cảnh có cả màu vàng. Ảnh minh họa Toutiao

Thông thường, ba lá tạo thành hình trái tim, và một số rất ít có thể mọc ra bốn lá, chúng ta thường gọi là "cỏ bốn lá may mắn". "Tương truyền" nếu ai tìm được lá cỏ bốn lá sẽ vô cùng may mắn.

Hoa của cây cảnh này cũng rất độc đáo, thường có hoa nhỏ màu vàng hoặc hồng với cánh hoa nhỏ và mỏng manh. Tuy hoa không lớn nhưng số lượng rất nhiều.

Đến mùa hoa nở, hoa sẽ nở dày đặc, tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho toàn bộ cây. Hoa nở nhiều từ tháng 3 đến tháng 6 nhưng nếu khí hậu ấm áp, nó có thể nở hoa quanh năm.

Hoa của nó có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm hồng, vàng và trắng, trông giống như những ngôi sao nhỏ rải rác trên cỏ.

Có nhiều loại hoa chua me đất. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh rất nhạy cảm với ánh sáng. Khi có ánh sáng mặt trời vào ban ngày, lá sẽ vươn ra và tận hưởng ánh nắng.

Vào ban đêm, hoặc khi trời nhiều mây và ánh sáng mờ, lá cây sẽ khép lại như thể chúng đang ngủ, điều này rất thú vị.

Một số nơi, loài hoa này còn được gọi là "hoa ngủ" vì nó nở vào ban ngày và khép cánh lại vào ban đêm, giống như đi vào giấc ngủ.

Trồng cây cảnh này trong sân, bạn có một bầu trời lá xanh hoa tím hồng, phảng phất vị chua nhè nhẹ. Sân vườn sẽ tràn ngập hương thơm tự nhiên của hoa cỏ ,vô cùng thanh mát.

Cây cảnh nở hoa quanh năm. Ảnh minh họa Toutiao

Hương vị chua me đất cũng quen thuộc với nhiều đứa trẻ với những chiếc lá chua chua nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi khi nhấm nhấp.

Ngày xưa, bà tôi còn dùng lá chua me đất để cho vào bát nước rau luộc, giúp bữa cơm mùa hè ngon miệng, mát mẻ hơn. Trong đông y, loài cây này cũng có giá trị dược liệu tuyệt vời.

Nhỏ bé nhưng sức sống mãnh liệt. Cây cảnh này được nhiều thi sĩ đưa vào thơ ca. Nó giống như một người quân tử, tính tình điềm đạm, không tranh giành danh lợi, chịu được hạn hán, cằn cỗi, sức sống bền bỉ, mọc khắp nơi - một sức sống cần phải học tập.

Cây cảnh dễ chăm sóc. Ảnh minh họa Toutiao

Cây chua me đất có khả năng thích nghi cao và có thể được nhìn thấy ở ven đường, ven đồi, ven suối nên nhiều người coi nó là một loại cỏ dại.

Nhưng nếu nhìn kỹ, vẻ ngoài của nó không hề kém cạnh những chậu cây cảnh mà bạn mua với giá cao.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh chua me đất

Cây cảnh này rất dễ chăm sóc. Chỉ cần vài củ bạn nhổ ở vệ đường về cũng sẽ nhanh chóng sinh sản thành một chậu lớn và bạn chỉ cần tưới nước là chúng có thể sống tốt.

Để cây cảnh này phát triển tốt hơn, bạn cần lưu ý:

Cây cảnh ưa sáng. Ảnh minh họa Toutiao

1. Ánh sáng

Cây cảnh ưa sáng và nên đặt ở nơi có nhiều ánh sáng trong nhà. Ban công hướng Tây là tốt nhất. Cây có thể được chiếu sáng 4-6 tiếng mỗi ngày. Lá sẽ xanh hơn và hoa sẽ nở đẹp hơn.

2. Tưới nước

Không cần tưới quá thường xuyên. Đợi cho đến khi bề mặt đất trong chậu khô hẳn mới tưới. Chỉ cần tưới nước kỹ. Không để nước đọng lại, nếu không củ sẽ dễ bị thối.

Hoa tím hồng xinh xắn. Ảnh minh họa Toutiao

3. Đất

Chọn đất tơi xốp và thoáng khí. Bạn có thể dùng đất mùn lá, đất than bùn và một ít đá trân châu.

4. Bón phân

Bón một lớp phân bón hỗn hợp mỏng mỗi tháng một lần trong mùa sinh trưởng để giúp cây phát triển nhanh hơn.

Nếu bạn thấy lá chuyển sang màu vàng hoặc có bệnh hoặc côn trùng gây hại, hãy cắt bỏ những lá xấu kịp thời và giữ cho cây thông thoáng, về cơ bản có thể giải quyết được vấn đề.

Cây cảnh có thể trồng như bonsai. Ảnh minh họa Toutiao

5. Lưu ý

Dù chua me đất trồng trong chậu khá tươi tắn, dễ chăm sóc, dễ sống, được nhiều người ưa thích nhưng tốt nhất bạn không nên trông trực tiếp trong sân vườn.

Bạn phải biết rằng cây cảnh này không chỉ có thể phát tán củ và rễ, mà còn nở hoa và kết hạt.

Chỉ cần hạt chín nửa chừng, chúng sẽ nứt ra và nổ tung khắp nơi. Một vài cây sau một thời gian có thể "làm ngập" một vùng rộng lớn.

Cây cảnh phát triển rất nhanh. Ảnh minh họa Toutiao

Việc dọn dẹp nó hoàn hoàn là vô cùng khó khăn. Do đó, nếu bạn yêu thích chua me đất và không muốn trồng chúng như cây phủ xanh mặt đất thì có thể trồng vài chậu chứ đừng cắm nó xuống đất vườn.