Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Xã hội
Người phụ nữ bị đột quỵ khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bác sĩ khuyên cách phòng tránh vào mùa lạnh

Thứ hai, ngày 01/12/2025 20:33 GMT+7
Đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bà C. (75 tuổi) đột ngột xuất hiện đau đầu chóng mặt, méo miệng, nói khó, tê bì yếu nửa người trái, đi lại mất thăng bằng... và được gia đình đưa tới bệnh viện khám, chữa...
Đau đầu, yếu nửa người trái - dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

Bệnh nhân Đ.T.C. (75 tuổi) đến khám với lý do đau đầu, yếu nửa người trái. Khai thác bệnh sử được biết, bà C. bị tăng huyết áp, dùng thuốc Amlor 5mg/ngày nhưng không thường xuyên. Trước thời điểm đến bệnh viện, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, chóng mặt và đã khám tại cơ sở y tế khác. Tại đây, bà C. được chẩn đoán theo dõi cơn thiếu máu não, tăng huyết áp, nhưng chưa dùng thuốc điều trị.

Chụp cắt lớp vi tính sọ não ghi nhận dấu hiệu bất thường. Ảnh: BSCC

10 ngày sau, khi dậy đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, bà C. đột ngột xuất hiện đau đầu, chóng mặt, quay cuồng, buồn nôn, méo miệng, nói khó, tê bì yếu nửa người trái, đi lại mất thăng bằng, hồi hộp trống ngực nên được gia đình đưa tới bệnh viện khám.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy các dấu hiệu bất thường rõ rệt, gồm: Người bệnh tỉnh táo, Glasgow 15 điểm; huyết áp 150/90 mmHg; yếu nửa người trái, trương lực cơ và phản xạ gân xương giảm, cơ lực 4/5; mờ nhẹ nếp mũi má, mất cân xứng khi cười, khó nói, phát âm không rõ.

Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc đối quang (32 dãy) cho thấy xơ vữa vôi hóa động mạch cảnh trong hai bên đoạn xoang hang và động mạch đốt sống hai bên đoạn nội sọ. Chụp X-quang tim - phổi thường quy ghi nhận cung động mạch chủ giãn nhẹ, kèm vôi hóa.

Siêu âm Doppler hệ thống động mạch cảnh và động mạch đốt sống phần ngoài sọ phát hiện mảng xơ vữa vôi hóa tại xoang cảnh trái, gây hẹp lòng mạch không đáng kể. Siêu âm tim ghi nhận hở nhẹ van động mạch chủ.

Dựa vào các kết quả trên, bà C. được chẩn đoán theo dõi đột quỵ nhồi máu não giờ thứ 9 NIHSS 4 điểm - tăng huyết áp. Bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị theo chuyên khoa.

Cảnh báo đột quỵ gia tăng vào mùa lạnh

Theo BSCKI Hoàng Minh Toại - Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân, đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) xảy ra khi một hoặc nhiều mạch máu cung cấp oxy cho não bị tổn thương, hoặc tắc nghẽn. Bệnh có 2 dạng chính: đột quỵ xuất huyết do mạch máu não bị vỡ và đột quỵ do thiếu máu cục bộ (động mạch bị tắc nghẽn).

Siêu âm Doppler hệ thống động mạch cảnh và động mạch đốt sống phần ngoài sọ cho thấy mảng xơ vữa vôi hóa tại xoang cảnh trái. Ảnh: BSCC

Mặc dù đột quỵ có thể xảy ra quanh năm, nhưng vào mùa lạnh, tỷ lệ mắc bệnh lại có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân do: Thời tiết lạnh làm co mạch máu, tăng sức cản dòng máu và huyết áp, dẫn đến nguy cơ vỡ mạch máu não, gây đột quỵ; nhiệt độ giảm làm tăng tỷ lệ đông máu, giảm khả năng tiêu hủy huyết khối, dẫn đến nguy cơ hình thành huyết khối, gây tắc nghẽn mạch máu, đặc biệt là trong não; trong mùa lạnh, nồng độ hormone catecholamine tăng, gây tăng huyết áp, nhịp tim và co mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ; thói quen ăn thực phẩm giàu chất béo, nhiều muối, ít rau củ quả và giảm vận động trong mùa đông làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và tiểu đường...

Miền Bắc trở lạnh, người trẻ 18 tuổi cũng đột quỵ: Đây là cách phòng tránh tốt nhất chuyên gia khuyên

Theo bác sĩ Hoàng Minh Toại, bệnh có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, nhưng nguy cơ tăng cao hơn ở người trên 60 tuổi, có tiền sử bệnh lý về tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường; hoặc có tiền sử gia đình bị đột quỵ, béo phì, ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia nhiều; phụ nữ sau mãn kinh, hoặc mang thai. Ảnh hưởng lớn nhất của đột quỵ đối với người bệnh là tử vong. Trường hợp may mắn sống sót, có thể gặp di chứng nặng nề như: Liệt vận động tay chân cùng bên, liệt vận động mắt, miệng, mặt, hầu họng; bệnh nhân thường phải nằm bất động hoặc khó vận động dẫn đến: Viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, huyết khối tĩnh mạch, trầm cảm và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Toại cho hay, đối với người bị đột quỵ cứ mỗi 1 phút trôi qua, 2 triệu tế bào nơron thần kinh sẽ chết không hồi phục nếu thiếu máu nuôi. Người bệnh cần được đưa đến bệnh viện trong vòng 30 phút từ thời điểm bị đột quỵ, đây được xem là “thời gian kim cương”. Thời gian từ 3 - 4,5 giờ được coi là “thời gian vàng”, sau thời gian này, người bệnh không được tái thông các mạch lớn bị tắc trong não sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc bị tàn phế...

Bên cạnh đó, bác sĩ Toại khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ trong mùa lạnh, người dân cần lưu ý những điều sau: Mặc đủ ấm, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột; tăng cường ăn trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá; hạn chế thực phẩm nhiều muối, đường và chất béo bão hòa; tập thể dục thể thao thường xuyên phù hợp với tuổi tác và sức khỏe để giảm nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch; từ bỏ thói quen hút thuốc, hạn chế uống rượu; khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ (huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và tình trạng tim mạch), từ đó có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời...

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Trao đổi với PV Dân Việt, người dân ở Bắc Ninh chia sẻ, để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, ai nấy đều đồng tình, ủng hộ. Một số người có chút băn khoăn, trăn trở mong giữ được đình cổ gắn với truyền thống lịch sử, văn hoá nơi đây.

Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Xã hội
Gia đình đáng kính: Bố là Thiếu tướng, Giáo sư, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y, các con cháu thành danh, giỏi giang

Đêm "Biên cương hữu nghị" sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Xã hội
Đêm 'Biên cương hữu nghị' sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Người đàn ông vô gia cư giả làm người giàu, thuê phụ nữ bầu bạn, sống cuộc sống xa hoa

Xã hội
Người đàn ông vô gia cư giả làm người giàu, thuê phụ nữ bầu bạn, sống cuộc sống xa hoa

Bé gái 3 tuổi là nạn nhân của buôn bán trẻ em, nay trở thành triệu phú

Xã hội
Bé gái 3 tuổi là nạn nhân của buôn bán trẻ em, nay trở thành triệu phú

