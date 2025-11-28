Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Gia đình
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 09:36 GMT+7

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tài năng, cầu toàn, không chịu thất bại, tuổi trung niên phúc lộc dồi dào

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ sáu, ngày 28/11/2025 09:36 GMT+7
Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này tài năng, cầu toàn và càng bước vào tuổi trung niên thì phúc lộc càng viên mãn, cuộc sống đủ đầy, sung túc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người sinh tháng 4 Âm lịch

Theo tử vi, người sinh tháng 4 Âm lịch từ tuổi trung niên trở đi thường bộc lộ rõ rệt những phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh, kết hợp với sự chín chắn và kinh nghiệm sống tích lũy qua nhiều năm.

Người sinh tháng Âm lịch này có khả năng nhìn nhận tổng thể vấn đề, đưa ra quyết định sáng suốt và xử lý công việc một cách điềm tĩnh, tự tin. Những phẩm chất này không chỉ giúp họ dễ dàng tạo dựng sự nghiệp vững chắc mà còn mở ra nhiều cơ hội tài chính đáng giá.

Tài vận của họ ở giai đoạn trung niên khá ổn định, với xu hướng tăng dần nhờ vào kinh nghiệm quản lý, khả năng lập kế hoạch dài hạn và mối quan hệ xã hội rộng rãi. Họ biết cách tận dụng từng cơ hội, đầu tư khôn ngoan và kiểm soát dòng tiền một cách hiệu quả.

Người sinh vào tháng 4 Âm lịch từ tuổi trung niên trở đi thường bộc lộ rõ rệt những phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh, kết hợp với sự chín chắn và kinh nghiệm sống tích lũy qua nhiều năm.

Những người sinh vào tháng Âm lịch này cũng rất có trực giác trong việc nhận biết xu hướng thị trường, nhờ đó giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Với bản tính kiên trì, chịu khó và khao khát thành công, họ thường đạt được những thành tựu đáng nể ở cả sự nghiệp lẫn tài chính.

Những khoản đầu tư, dự án kinh doanh hay quyết định tài chính mà họ đã dành tâm huyết nhiều năm thường mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi, tạo nền tảng cho sự sung túc về lâu dài.

Cuộc sống trung niên của người sinh tháng 4 Âm lịch cũng thường tràn đầy đủ đầy, giàu sang và ổn định. Không chỉ về vật chất, họ còn biết tận hưởng những thành quả mình gây dựng được, từ việc chăm sóc gia đình đến mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Nhìn chung, những người sinh vào tháng 4 Âm lịch nếu biết duy trì sự sáng suốt, kiên nhẫn và linh hoạt, sẽ có một cuộc sống sung túc, tài sản tích lũy dồi dào và đạt được vị thế đáng mơ ước trong xã hội.

Người sinh tháng 6 Âm lịch

Tử vi học có nói, người sinh vào tháng 6 Âm lịch từ tuổi trung niên trở đi thường mang đặc điểm cầu toàn, kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Họ luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, không hài lòng với những kết quả tầm thường, nhờ đó mà công việc và sự nghiệp của họ luôn tiến triển theo hướng tích cực.

Tính cách cầu toàn này khiến người sinh tháng 6 Âm lịch không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và hoàn thiện bản thân, tạo nền tảng vững chắc cho tài vận ổn định về sau.

Ở tuổi trung niên, những người sinh tháng 6 Âm lịch sẽ chứng kiến sự thăng tiến rõ rệt trong sự nghiệp. Họ có khả năng nhận ra cơ hội tài chính và biết cách khai thác những thế mạnh của mình để tạo ra lợi nhuận.

Người sinh vào tháng 6 Âm lịch từ tuổi trung niên trở đi thường mang đặc điểm cầu toàn, kỹ lưỡng và tỉ mỉ.

Dù con đường đến thành công không phải lúc nào cũng bằng phẳng, những nỗ lực bền bỉ và tư duy chiến lược giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng sự giàu có.

Về tài vận, đây là giai đoạn mà họ bắt đầu thu hoạch kết quả từ những năm tháng lao động chăm chỉ. Những khoản đầu tư thông minh, sự nhạy bén trong kinh doanh hoặc cơ hội nghề nghiệp sẽ mang lại nguồn lợi ổn định và gia tăng theo thời gian.

Người sinh tháng 6 Âm lịch cũng thường nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân và các mối quan hệ xã hội đã được xây dựng từ trước, tạo điều kiện thuận lợi để tài lộc tăng trưởng.

Người sinh tháng 6 Âm lịch còn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, giúp họ duy trì sự minh mẫn trong việc ra quyết định tài chính.

Chính nhờ sự kết hợp giữa sự cầu toàn, kiên trì và khả năng nắm bắt cơ hội, tuổi trung niên của họ sẽ trở thành giai đoạn thịnh vượng, tài sản dồi dào, cuộc sống ổn định và sung túc.

Người sinh tháng 12 Âm lịch

Theo tử vi, người sinh vào tháng 12 Âm lịch thường sở hữu tiềm năng lớn và triển vọng rộng mở. Từ tuổi trung niên trở đi, họ bắt đầu gặt hái những thành quả xứng đáng với nỗ lực suốt những năm tháng trước đó.

Với bản tính kiên cường, thực tế và quyết đoán, người sinh tháng 12 Âm lịch không ngại đối mặt với thử thách và luôn tìm cách vượt qua khó khăn để vươn lên trong sự nghiệp.

Tuổi trung niên là giai đoạn mà tài vận của họ trở nên rõ rệt nhất. Những người sinh tháng 12 Âm lịch thường thu được lợi nhuận từ nhiều nguồn: công việc chính, các khoản đầu tư dài hạn hay các cơ hội kinh doanh phụ.

Người sinh vào tháng 12 Âm lịch thường sở hữu tiềm năng lớn và triển vọng rộng mở.

Nhờ sự nhạy bén trong quản lý tài chính, họ biết cách tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ xã hội và quý nhân xuất hiện đúng lúc để thúc đẩy sự nghiệp và tăng thêm thu nhập.

Tài vận của họ không chỉ ổn định mà còn gia tăng đều đặn theo thời gian. Sự chăm chỉ và tinh thần bất khuất giúp họ xây dựng cơ ngơi vững chắc, đảm bảo cuộc sống sung túc, dư dả cả về vật chất lẫn tinh thần.

Người sinh tháng 12 Âm lịch không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn có khả năng tích lũy tài sản, chuẩn bị cho tuổi già an nhàn. Ngoài ra, nhờ bản tính thực tế, họ biết cân bằng giữa chi tiêu và tiết kiệm, đảm bảo rằng tiền bạc luôn sinh lời và không bị lãng phí.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11: Hợi yêu đương ngọt ngào, Thìn lộc lá đầy tay, Tỵ sự nghiệp suôn sẻ

Với những con số may mắn hôm nay ngày 27/11, tuổi Tý - Hợi gặp vận đỏ trong chuyện tình cảm, Tỵ - Dần may mắn trong công việc, Sửu cần chi tiêu thận trọng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

Gia đình
Mách bạn cách nấu bún bò không cần dùng hạt nêm hay bột ngọt vẫn thơm ngon, đậm đà như ngoài hàng

4 cây cảnh "mèo Thần Tài", bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Gia đình
4 cây cảnh 'mèo Thần Tài', bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Đọc thêm

Tin sáng (28/11): Thép xanh Nam Định nhận “quả đắng” từ 2 ngoại binh triệu euro
Thể thao

Tin sáng (28/11): Thép xanh Nam Định nhận “quả đắng” từ 2 ngoại binh triệu euro

Thể thao

Thép xanh Nam Định nhận “quả đắng” từ 2 ngoại binh triệu euro; M.U và Man City cùng theo đuổi Vinicius; Leeds United muốn mượn lại Kalvin Phillips.

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Quảng Nam nhận Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 tại Hàn Quốc
Xã hội

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Quảng Nam nhận Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 tại Hàn Quốc

Xã hội

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Quảng Nam nhận Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 tại Hàn Quốc, thông tin vừa được Quỹ Hòa bình Hàn - Việt (Korea-Vietnam Peace Foundation) cho biết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/11: Tuần thấp kỷ lục trong 4 tháng qua, thêm chất xúc tác tiêu cực cho đồng USD
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/11: Tuần thấp kỷ lục trong 4 tháng qua, thêm chất xúc tác tiêu cực cho đồng USD

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/11 trên thị trường quốc tế vẫn ghi nhận diễn biến tiêu cực và hiện đang trên đà ghi nhận mức giảm tuần lớn nhất trong bốn tháng qua.

FE CREDIT lần thứ 5 ghi dấu ấn tại MMA Smarties Vietnam
Kinh tế

FE CREDIT lần thứ 5 ghi dấu ấn tại MMA Smarties Vietnam

Kinh tế

FE CREDIT vừa ghi dấu ấn tại thị trường tài chính Việt Nam khi xuất sắc đạt Giải Vàng ở hạng mục O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels và Giải Đồng ở hạng mục Real-time Marketing trong khuôn khổ MMA Smarties Vietnam 2025. Giải thưởng càng trở nên ý nghĩa khi doanh nghiệp vừa kỷ niệm 15 năm thành lập vào đầu tháng 11/2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, dự báo ngày 1/12 đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, dự báo ngày 1/12 đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 1/12, bão số 15 KOTO sẽ đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 12.

Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh mới nhất sau sáp nhập
Xã hội

Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh mới nhất sau sáp nhập

Xã hội

Sau sáp nhập, mức lương của chủ tịch UBND tỉnh về cơ bản được giữ nguyên. Các vị trí, chức vụ dù có thay đổi cũng sẽ được bảo lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày sáp nhập.

Các đề xuất của Nga về Ukraine đang khiến NATO 'rung chuyển'
Thế giới

Các đề xuất của Nga về Ukraine đang khiến NATO "rung chuyển"

Thế giới

Các đề xuất chính trị và ngoại giao của Nga nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine đang khiến NATO "rung chuyển", bằng chứng là số lượng thông tin bị rò rỉ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Từ hành lá tới cà chua rủ nhau 'tăng giá như bốc đồng', nông dân Hải Phòng cứ bán là gom lãi cao
Nhà nông

Từ hành lá tới cà chua rủ nhau "tăng giá như bốc đồng", nông dân Hải Phòng cứ bán là gom lãi cao

Nhà nông

Từ hành lá đến cà chua tại các chợ của Hải Phòng nhiều ngày nay giữ ở mức giá cao, có thời điểm ngắn tăng giá như "bốc đồng", vì vậy nông dân các vùng trồng cây vụ đông sớm đang tranh thủ thu hoạch những diện tích rau để kịp thời cung cấp ra thị trường, góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm rau sau mưa bão.

Nho, táo, dê chết hàng loạt, nông dân Khánh Hòa chưa biết trông vào đâu mà qua cái Tết
Nhà nông

Nho, táo, dê chết hàng loạt, nông dân Khánh Hòa chưa biết trông vào đâu mà qua cái Tết

Nhà nông

Nho, táo, dê chết hàng loạt, nông dân Khánh Hòa chưa biết trông vào đâu mà qua cái Tết. Mưa lũ kéo dài đã khiến các hộ nông dân trồng nho, táo, dê trên địa bàn Khánh Hòa bị thiệt hại nặng. Nhiều hộ nông dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay và không có vốn tái đầu tư.

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa được nhà Thanh khâm phục
Đông Tây - Kim Cổ

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa được nhà Thanh khâm phục

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.

Vụ án gây rúng động xã hội Trung Quốc, kẻ thủ ác 'chối biến' trước tòa
Xã hội

Vụ án gây rúng động xã hội Trung Quốc, kẻ thủ ác "chối biến" trước tòa

Xã hội

Tại phiên phúc thẩm, kẻ thủ ác đổi lời khai, phủ nhận việc hẹn bạn gái ra ngoài để quan hệ tình dục và cũng phủ nhận việc sát hại bà.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Dù ở cương vị nào tôi vẫn cố gắng là một nhạc sĩ như mọi người từng yêu mến”
Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Dù ở cương vị nào tôi vẫn cố gắng là một nhạc sĩ như mọi người từng yêu mến”

Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ: "Dù ở cương vị nào, dù trong môi trường nào, tôi sẽ gắng vẫn là một nhạc sĩ như mọi người từng yêu mến”.

Bộ Y tế chỉ đạo ngành y không để gián đoạn cấp cứu, dồn lực điều trị cho người dân vùng ảnh hưởng bão số 15
Xã hội

Bộ Y tế chỉ đạo ngành y không để gián đoạn cấp cứu, dồn lực điều trị cho người dân vùng ảnh hưởng bão số 15

Xã hội

Bộ Y tế đề nghị ngành y trong vùng ảnh hưởng bão số 15 tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh khi ốm đau.

Giá vàng hôm nay (28/11): Trong nước tiến đến 154 triệu đồng/lượng, 'vạch trần' quy luật thú vị khiến vàng buộc tăng giá
Thị trường

Giá vàng hôm nay (28/11): Trong nước tiến đến 154 triệu đồng/lượng, "vạch trần" quy luật thú vị khiến vàng buộc tăng giá

Thị trường

Giá vàng hôm nay 28/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đang tịnh tiến dần về mốc cao 154 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới duy trì ổn định trên mức 4.100 USD/ounce.

Bỉ cảnh báo châu Âu về mất mát lớn khi tịch thu tài sản của Nga
Thế giới

Bỉ cảnh báo châu Âu về mất mát lớn khi tịch thu tài sản của Nga

Thế giới

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã gửi thư cho Ủy ban Châu Âu, nêu rõ việc vội vàng thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine sẽ phá hỏng cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

TP.HCM có 31 điểm sạt lở, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM có 31 điểm sạt lở, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập TP.HCM có 31 điểm sạt lở. Con số này chỉ mới thống kê ở TP.HCM cũ, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập.

Thép xanh Nam Định 99% bị loại khỏi AFC Champions League Two, CĐV nói lời cay đắng
Thể thao

Thép xanh Nam Định 99% bị loại khỏi AFC Champions League Two, CĐV nói lời cay đắng

Thể thao

Thép xanh Nam Định sau thất bại 0-2 trước Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026 đã gần như không còn hy vọng đi tiếp và các CĐV đã chỉ ra rất nhiều hạn chế của nhà ĐKVĐ V.League.

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam 'án binh bất động', một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn
Nhà nông

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Nhà nông

Philippines vẫn duy trì trạng thái thắt chặt nhập khẩu gạo. Gạo 5% tấm của Thái Lan chào ở mức 340 USD/tấn. Cũng như gạo Việt Nam, nhu cầu gạo Ấn Độ tiếp tục trầm lắng, dù giá gạo đồ của nước này tăng lên mức cao nhất sáu tuần. Bangladesh đã phê duyệt mua 50.000 tấn gạo đồ với giá 354,19 USD/tấn thông qua đấu thầu...

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ và các ngành xem xét bố trí cán bộ làm việc ở những lĩnh vực bị thiếu hụt, không biệt phái, không thí điểm. Tất cả các phường, xã đều được bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đặt ra.

WSJ: Đức có kế hoạch bí mật cho cuộc chiến với Nga
Thế giới

WSJ: Đức có kế hoạch bí mật cho cuộc chiến với Nga

Thế giới

Tờ Wall Street Journal đã tiết lộ chi tiết về một kế hoạch bí mật do Đức xây dựng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Vì sao xuất hiện cảnh hiếm có: Người dân TP.HCM mặc áo ấm ra đường?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao xuất hiện cảnh hiếm có: Người dân TP.HCM mặc áo ấm ra đường?

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay nhiều người dân TP.HCM mặc áo ấm ra đường do trời lạnh, điều này ít khi xảy ra ở thành phố thường xuyên nắng nóng. Chuyên gia thời tiết lý giải, việc này xuất phát từ khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống.

Người xưa dặn: 'Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng'
Gia đình

Người xưa dặn: "Nhà có 3 cây cảnh vàng, mùa màng bội thu, tài lộc nặng trĩu, gia đình may mắn, thịnh vượng"

Gia đình

Theo người xưa, 3 cây cảnh này với quả vàng trĩu trịt, là "bùa may mắn", tượng trưng cho mùa màng bội thu và sự giàu có, mang lại tài lộc cho gia đình.

Tin Showbiz 24h: Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố

Văn hóa - Giải trí

Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố... là những thông tin nóng hổi của bản tin Showbiz 24h.

Ngành sắn Việt Nam bước vào vụ mới mà thiếu nguyên liệu, dân giữ hàng chờ giá, doanh nghiệp bồn chồn
Nhà nông

Ngành sắn Việt Nam bước vào vụ mới mà thiếu nguyên liệu, dân giữ hàng chờ giá, doanh nghiệp bồn chồn

Nhà nông

Ngành sắn Việt Nam bước vào vụ mới nhưng đối diện cảnh nguyên liệu khan hiếm. Nhiều nhà máy phải nhập khẩu sắn tươi từ Campuchia để duy trì sản xuất, tránh nguy cơ gián đoạn đơn hàng xuất khẩu.

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động 'đầy kịch tính' trong phiên cuối tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động "đầy kịch tính" trong phiên cuối tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/11, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, ngay sau đó bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần. Diễn biến bất thường của giá dầu thậm chí duy trì trong 1 tuần trở lại đây.

Báo chí Trung Quốc thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua CLB CAHN
Thể thao

Báo chí Trung Quốc thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua CLB CAHN

Thể thao

Phần lớn các tờ báo Trung Quốc đều bày tỏ sự thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua ngược 1-2 trước CLB CAHN và sớm phải dừng bước ở AFC Champions League Two 2025/26.

ThaiBinh Seed giới thiệu giống lúa chủ lực và trao tặng giống TBR87 cho nông dân Quảng Ngãi
Nhà nông

ThaiBinh Seed giới thiệu giống lúa chủ lực và trao tặng giống TBR87 cho nông dân Quảng Ngãi

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2025; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 tại tỉnh Quảng Ngãi, Phiên chợ Hàng Việt đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nông nghiệp. Không chỉ tham gia trưng bày, ThaiBinh Seed còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi trao tặng 3 tấn giống lúa TBR87 cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga
Thế giới

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga

Thế giới

Theo các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn lời Tổng thống Edgars Rinkevics, Latvia đang cân nhắc việc tháo dỡ một số đoạn của tuyến đường sắt quan trọng nối nước này với Nga.

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia
Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thành Vinh được biết tới với vai Nam trong phim "Phía trước là bầu trời", cũng là vai diễn duy nhất của anh trước khi sang Australia học tập và định cư. Dù không tiếp tục diễn xuất, sức ảnh hưởng của vai diễn vẫn theo anh đến hôm nay.

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải
Nhà nông

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải

Nhà nông

Một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ đồng vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải. Đến nay, doanh nghiệp này đã có 28.000 ha vùng trồng lúa giảm phát thải và hướng đến mục tiêu sẽ đạt 120.000 ha.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

4

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

5

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực