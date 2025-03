Người xưa dặn: "Tết Hàn thực 3 có, 4 không, gia đình bình an, may mắn" Người xưa dặn: "Tết Hàn thực 3 có, 4 không, gia đình bình an, may mắn"

Người xưa dặn rằng, Tết Hàn thực có một số việc nên làm và 1 số việc nên kiêng kỵ để đảm bảo cả năm tốt lành, may mắn.