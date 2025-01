Người xưa nói: "Nhà có 3 cây cảnh, 10 người 9 kẻ giàu có", đó là cây gì vậy?

Tết Ất Tỵ đã cận kề, mọi người đều muốn lựa chọn những cây cảnh tươi đẹp, ý nghĩa nhất để bày trong nhà, với mong muốn mang lại nhiều may mắn, cát tường trong năm mới.

Người xưa nói: "Nhà có 3 cây cảnh, 10 người 9 kẻ giàu có", hoặc "3 cây vào cửa, tài lộc tới nhà". Điều này có thể thấy từ xa xưa, con người đã đánh giá cao vai trò của cây xanh, hoa lá trong đời sống.

Tết Ất Tỵ đã cận kề, mọi người đều muốn lựa chọn những cây cảnh tươi đẹp, ý nghĩa nhất để bày trong nhà. Ảnh AI

Việc trồng cây trong nhà, ngoài sân không chỉ làm đẹp môi trường, thanh lọc không khí, cung cấp lương thực, đồ uồng mà còn cải thiện không khí, có lợi cho sức khỏe của con người.

Người xưa cho rằng trong dịp Tết Nguyên đán, dù gia đình bạn có nghèo đến đâu thì cũng nên trồng 3 loại cây cảnh này, tượng trưng cho may mắn, giàu có và sức khỏe. Nếu gia đình bạn chưa có, hãy sắm cho mình vài chậu nhé!

1. Cây cảnh tài lộc

Cây cảnh hoa giấy

Hoa giấy chính là loại hoa được vạn người mê vì màu sắc rực rỡ, mang lại cảm giác thịnh vượng, lễ hội. Hoa giấy to, nở thành biển hoa, màu sắc rực rỡ, đa dạng và đặc biệt dễ chăm sóc.

Cây hoa giấy là cây thân leo với cành lá xum xuê nên theo phong thủy, loài cây này tượng trưng có sự che chở, đủ đầy và hạnh phúc trọn vẹn, ngăn chặn tà khí, giúp gia đình bình an, hạnh phúc. Màu sắc hoa tươi sáng tượng trưng cho may mắn, phát tài, phát lộc.

Hoa giấy mang một vẻ đẹp giản dị, thuần khiết nhưng lại có sức sống rất mãnh liệt. Vì thế, trong tình yêu, hoa giấy mang ý nghĩa về một tình yêu giản dị, chân thành, thủy chung, son sắt.

Cây cảnh hoa giấy tương đối dễ chăm sóc, chỉ cần bạn chú ý một chút khi cắt tỉa để giữ được hình dáng ban đầu, cộng thêm việc tắm nắng hơn 6 tiếng mỗi ngày và kiểm soát nhiệt độ trên 20 độ thì bạn sẽ có những chùm hoa giấy rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh mộc hương

Mộc hương nở rộ vào thời điểm mùa thu (từ tháng 9-11), là loại hoa ngọt ngào tượng trưng cho mùa thu. Hoa nở như suối phun, hoa dày đặc, bám dọc theo cành, tạo thành những "cành vàng", "càng bạc" rất ngoạn mục.

Tuy nhiên, ở nơi có khí hậu ấm áp, chúng nở hoa cả vào mùa đông. Các mùa khác trong năm đều có thể thấy hoa lấm tấm trên cành. Hoa nhỏ ẩn mình trong tán lá rậm rạp, e thẹn nhìn người qua đường.

Mộc hương là cây cảnh biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Tên của chúng theo tiếng Hán Việt đồng âm với từ "giàu có" và từ "quý nhân", do đó càng có nhiều người thích trồng hoa quế ở nhà hoặc trước cửa nhà.

Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó.

Mộc hương còn là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp trồng ở sân hoặc trong nhà.

Cây cảnh tây phủ hải đường

Ảnh minh họa Toutiao

Trong dịp Tết Nguyên đán, trong nhà có một chậu tây phủ hải đường sẽ mang lại nhiều may mắn. Cây cảnh này có khả năng sinh sản vô địch, hoa nở dày đặc, trĩu cành, nhìn xa giống như cây kem bông khổng lồ, hoàn toàn không có lá.

Theo người xưa, cây cảnh này ‌tượng trưng cho sự giàu có và may mắn. Tây phủ hải đường đã được con người yêu thích từ xa xưa, đặc biệt là trong sân của những người giàu có. Khi hoa tây phủ hải đường nở vào mùa xuân, chúng được coi là một cảnh đẹp khó quên.

Người xưa nói: "Tây phủ hải đường trong nhà, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà" hay “Tây phủ hải đường sống tại gia, phú quý tự nhiên đến”.

Cây cảnh phong thủy này còn tượng trưng cho vàng ngọc đầy nhà. Hoa tây phủ hải đường tượng trưng cho địa vị và sự giàu có, và việc bảo dưỡng chúng tại nhà mang ý nghĩa chào đón sự giàu có và may mắn.

2 . Cây cảnh tốt lành

Nhiều loại cây xanh cũng rất được mọi người ưa chuộng vì lá của chúng thường xanh quanh năm, mang ý nghĩa may mắn và giàu có.

Chúng rất bắt mắt khi để trong nhà. Những cây cảnh này còn có khả năng thanh lọc không khí trong nhà rất tốt, có khả năng dưỡng người mạnh mẽ.

Cây cảnh thiết lộc lan

Ảnh minh họa Toutiao

Cây thiết mộc lan (tên tiếng Anh là Corn plant, dracaena, false palm, tên khoa học là Dracaena fragrans) là một loài thực vật thân lá. Đây là cây bụi của vùng nhiệt đới, rất tươi tốt và thường xanh quanh năm.

Cây cảnh này có thể hấp thụ formaldehyde, carbon monoxide, carbon dioxide và các loại khí độc hại khác trong nhà. Những chiếc lá của nó rất đẹp nên nó rất được mọi người ưa chuộng.

Thiết mộc lan là cây cảnh phong thủy, còn được gọi là cây phát tài, phát lộc. Có tể nói, cây thiết mộc lan được đánh giá là đem lại nhiều sinh khí, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Cây cảnh hiếm khi nở hoa, khi nở hoa sẽ là dấu hiệu điềm lành, dự báo tiền tài đang đến với bạn.

Theo số cây trồng trong chậu, thiết mộc lan còn là biểu tượng cho sự vẹn tròn, may mắn trong tình yêu, mọi điều như ý (2 cây); Tượng trưng cho hạnh phúc (3 cây); Biểu tượng của sức khỏe (5 cây); Đại diện cho sự phát tài phát lộc (8 cây); Tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, thời vận tốt đẹp, tài lộc dồi dào (9 cây).

Cây cảnh huyết dụ

Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh huyết dụ hay còn gọi là phát dụ, huyết dụ lá đỏ, long huyết, Phật dụ, tên khoa học là Cordyline terminalis Kanth. Cây huyết dụ có đặc điểm nổi bật là những chiếc lá màu tím đỏ rất bắt mắt.

Cây cảnh này mang đến cho người ta niềm tin về sự may mắn trong phong thủy, có tác dụng giữ tiền của và tài lộc cho gia chủ bởi những tán lá màu đỏ.

Ngoài ra, cây huyết dụ còn được trồng để xua đuổi tà ma tấn công ngôi nhà của bạn. Chiếc lá đỏ mang dương tính mạnh nên cây cảnh này sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống, đặc biệt với những người có tuổi được xếp vào mệnh Thổ và mệnh Hỏa.

Cây ưa ánh sáng. Khi có đủ ánh nắng và bón phân lân, kali thì màu của lá sẽ có màu đỏ tím hoặc đỏ. Nếu bón phân đạm và ít nắng thì màu của lá sẽ có màu xanh.

Cây hòe

Ảnh minh họa Toutiao

Cây hòe (Sophora japonica) là cây bóng râm có vóc dáng khá lớn, có thể cao tối đa tận 15m khi trưởng thành. Nụ hoa có màu vàng, khi nở chuyển thành màu trắng ngà, mùi thơm, vị hơi đắng và đây là một loại dược liệu quý, chữa được nhiều bệnh như chống viêm, cầm máu, mỡ máu, làm mát cơ thể,…

Cây hòe là biểu tượng thành đạt, giàu có. Do đó, người xưa cho rằng, trồng cây hòe trước nhà để vừa lấy bóng mát vừa lấy hoa, vừa có thể giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc, dễ thăng quan tiến chức, kiếm được bộn tiền.

Tuy nhiên, việc trồng cây hòe trong nhà cũng gây tranh cãi vì có người cho rằng, cây hòe "có ma" trồng trước nhà sẽ âm u, không tốt cho phong thủy.

3. Cây cảnh có quả may mắn và thịnh vượng

Trồng một cây ăn quả trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán không chỉ mang tính lễ hội mà quả còn có thể ăn được, còn tượng trưng cho sự may mắn và phú quý. Có thể nói "một mũi tên trúng ba con chim" khi trồng những cây ăn quả này trọng dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh táo gai

Ảnh minh họa Toutiao

Táo gai hay còn gọi là táo sơn trà có tên tiếng Anh là Firethorn (nghĩa là gai lửa), tên khoa học là Pyracantha coccinea hay Pyracantha crenatoserrata thuộc gia đình Hoa hồng (Rosaceae).

Người xưa cũng có câu: "Trồng táo gai trong nhà, mọi sự thuận buồm xuôi gió". Vì cây cảnh này có quả màu đỏ tươi, nhìn đặc biệt lễ hội và thịnh vượng.

Cây cảnh này thường trồng làm cảnh trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Màu đỏ rực rỡ của quả tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, cát tường, tài lộc và những điều tốt lành trong năm mới.

Mọi người trồng cây cảnh này trong nhà với ngụ ý cả năm đều gặp được nhiều điều tốt. Cây cảnh này tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ của gia đình trong dịp 1 năm mới đến.

Những trái đỏ mọng, chi chít giống như đem tài lộc, niềm vui vào nhà đầu năm mới. Loại quả đỏ này còn được gọi là quả tốt lành. Thật đẹp và ý nghĩa. Loại quả này cũng ăn được, chúng giàu chất dinh dưỡng và rất bổ dưỡng.

Cây cảnh quất

Ảnh minh họa Toutiao

Nhiều người sẽ nuôi một chậu quất trong dịp Tết Nguyên Đán. Những quả vàng trên cành rực rỡ, nổi bật trên nền lá xanh, trông đặc biệt đẹp mắt.

Cây cảnh này cũng có nghĩa là nhà đầy vàng ngọc, của cải tràn vào. Bày cây cảnh này trong dịp Tết, sự giàu có và danh vọng sẽ đến thăm nhà bạn.

Quất là cây cảnh tốt lành, rất tốt cho phong thủy gia đình. Những quả vàng lúc lỉu tượng trưng cho sự "giàu có, may mắn và thịnh vượng".

Theo người xưa, đặt quất trong nhà lâu dài có thể thu hút và giữ lại Thần Tài. Cành, lá và quả quất đều có thể tỏa ra hương thơm, làm cho không khí có mùi thơm tươi mát.

Đặc biệt khi bày cây cảnh này trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán, nó đặc biệt tạo ra không khí lễ hội vui mừng, có thể mang lại những phúc lành sâu sắc cho gia đình. Ngoài ra, quả quất rất giàu vitamin C, ăn nhiều sẽ tốt cho cơ thể.

Cây cảnh Phật thủ

Ảnh minh họa Toutiao

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc.

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Vỏ phật thủ chỉ cần thái mỏng rồi ướp với đường hoặc muối là có thể làm mứt, không chỉ có mùi thơm thơm mà còn có tác dụng điều khí, tiêu đờm.