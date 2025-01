Cây cảnh phú quý, "vua hoa" dịp Tết, hoa to như nắm tay, rực rỡ, thơm ngát còn chiêu may, gọi lộc Cây cảnh phú quý, "vua hoa" dịp Tết, hoa to như nắm tay, rực rỡ, thơm ngát còn chiêu may, gọi lộc

Đây là một trong những cây cảnh hút hàng nhất dịp Tết, được nhiều người yêu thích vì độ sang chảnh, rực rỡ, mang lại nhiều may mắn.