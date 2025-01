Vậy 3 cây cảnh mà người xưa khuyên trồng trong Tết Ất Tỵ là gì vậy?

Người xưa rất coi trọng việc lựa chọn cây cảnh bày trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Những bông hoa xinh đẹp, rực rỡ, có ý nghĩa tốt lành giúp mọi người có tâm trạng vui vẻ, hứng khởi, dạt dào hy vọng đón chờ năm mới.

Khi tâm trạng tốt, sức khỏe tốt, gia đình sẽ càng hòa thuận, hạnh phúc và bạn có nhiều năng lượng để làm việc, kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền hơn.

Người xưa nói: "Tết Ất Tỵ có 3 cây, 2 tay nắm của cải, gia đình muốn nghèo cũng khó". Vậy cây cảnh mà người xưa nhấn mạnh là gì? Nhà bạn có không?

Người xưa thích bày trái cây "bàn tay" này trong dịp Tết. Ảnh minh họa Toutiao

1. Người xưa nói: "Bàn tay Phật" vào nhà, gia đình đón phúc lành, tài lộc

Phật thủ là một loại cây bụi nở hoa vào mùa xuân và kết trái vào mùa thu. Quả phật thủ có màu vàng kim, hình dáng độc đáo, giống như bàn tay nắm chặt hoặc mở ra giống như lòng bàn tay của Đức Phật, nên mọi người gọi nó là "Phật thủ".

Điều này cũng khiến cây cảnh được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp nên người xưa cho rằng cây cảnh này có thể bảo vệ ngôi nhà khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý cho gia đình.

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón khách quý, mang đến tài lộc. Quả Phật thủ được mệnh danh là "tiên giữa các loại trái cây".

Cây cảnh được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp nên người xưa cho rằng cây cảnh này có thể bảo vệ ngôi nhà khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi. Ảnh minh họa Toutiao

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán, mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ khi nở ra có mùi thơm, nở thành từng chùm rất dễ chịu, có tác dụng thử mùi, thanh khiết phòng rất tốt.

Cách chăm sóc cây cảnh Phật thủ

Cây cảnh này ưa đất chua, độ pH 5,3. Đất dùng để thay chậu sau khi mua về có thể trộn đều với 60% đất mốc lá, 30% cát, 10% đất than bùn. Loại đất này còn được dùng để thay chậu cho cây con, thường 1 đến 2 năm một lần, khi cây cảnh 2-3 tuổi.

Ảnh minh họa Toutiao

Để cây cảnh Phật thủ kết trái sau khi ra hoa không phải là điều dễ dàng. Cần phải sử dụng phân hữu cơ để thúc đẩy quá trình đậu quả.

Nói chung, có thể sử dụng phân hữu cơ, chẳng hạn như phân bón bánh vừng lên men, phải bón trong giai đoạn nụ, giai đoạn ra hoa và đậu quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp tỉa thưa quả để loại bỏ những quả bị biến dạng do bệnh tật, côn trùng gây hại, để lại những quả căng mọng, đẹp mắt. Bạn cũng không nên để quả dày đặc, chỉ giữ 2-3 quả ở gần đầu cành.

Người xưa cho rằng, cây cảnh tượng trưng cho sự giàu có vô tận Ảnh minh họa Toutiao

2. Người xưa dặn: "Bàn tay may mắn" vào nhà, thu hút của cải, tài lộc

Cây cảnh xương rồng san hô (𝑶𝒑𝒖𝒏𝒕𝒊𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒂𝒄𝒂𝒏𝒕𝒉𝒂 𝒇. 𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒐𝒔𝒂) còn được gọi là bàn tay may mắn. Cây cảnh này là giống xương rồng nhỏ nhắn và tinh xảo, trông giống như một bàn tay nhỏ nên được gọi là "bàn tay may mắn".

Người xưa cho rằng, cây cảnh tượng trưng cho sự giàu có vô tận, đồng thời còn mang ý nghĩa tuổi trẻ vĩnh cửu và sự kiên trì vượt qua khó khăn để đạt đến thành công.

Nó có nghĩa là thu hút sự giàu có và mang lại sự giàu có. Đặt nó trong nhà giống như thêm một màu hy vọng, hàm ý cuộc sống và sự nghiệp có thể khởi sắc.

Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này cũng có hình thù giống như loài san hô dưới biển nên được gọi là xương rồng san hô. Tuy có hình thù kỳ lạ nhưng ý nghĩa của cây cảnh này là "mang về tài lộc, thu hút của cải". "Bàn tay" nhiều ngón của nó sẽ giúp bạn "thu lộc" từ tám phương, tứ hướng.

Ngoài ra, do hình dáng và hình dáng độc đáo nên chúng còn được ca tụng là “bàn tay may mắn”, tượng trưng cho sự giàu có vô tận, đồng thời còn mang ý nghĩa tuổi trẻ vĩnh cửu và sự kiên trì mà chúng ta thường nói.

Cây cảnh này thuộc họ xương rồng, có nhiều thịt nên có thể hấp thụ nhiều khí độc hại và làm cho không khí trong nhà bạn trong lành hơn.

Ảnh minh họa Toutiao

Nó cũng giải phóng oxy trong lành vào ban đêm nên rất thích hợp để trong phòng ngủ. Nó cũng có thể bảo vệ khỏi bức xạ nên có thể để cạnh máy tính và TV.

Cách chăm sóc xương rồng san hô

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp, nhiệt độ vào mùa đông không được thấp hơn 5 độ, nếu không sẽ dễ bị tê cóng. Vì là xương rồng nên nó sẽ không ngủ yên ngay cả trong mùa hè nóng nực.

Vì là cây mọng nước nên cần ít nước, bạn cần cẩn thận khi bảo quản nếu để nước trong chậu lâu ngày sẽ dễ bị thối rễ.

Cây cảnh này cũng có thể nở hoa nhưng cần phải trồng trên ba năm và phải trồng ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, bạn cần bón phân cho hoa bói. Trong thời kỳ ra hoa, có thể dùng kali dihydro photphat để thúc đẩy hoa bói nở sớm hơn.

Người xưa cho rằng, ý nghĩa của cây cảnh này là may mắn, giàu có và tìm hiếm kho báu. Ảnh minh họa Toutiao

3. Người xưa dặn: Dứa cảnh bàn tay trong nhà, tiền lăn đến cửa

Dứa cảnh bàn tay là cây cảnh thuộc họ dứa (Bromeliaceae), có hoa giống như quả ớt nhỏ, lại giống như bàn tay xinh, nhìn rất lễ hội và may mắn.

Người xưa cho rằng, ý nghĩa của cây cảnh này là may mắn, giàu có và tìm hiếm kho báu. Giữ một cây cảnh này trong nhà sẽ mang lại hạnh phúc và tài lộc.

Cách chăm sóc cây cảnh dứa bàn tay

Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này thích môi trường nửa râm mát và sợ tiếp xúc với ánh nắng mạnh. Tuy nhiên, cây ưa nắng ấm nên khi nhiệt độ thấp vào mùa đông và mùa xuân có thể để ở môi trường có nắng vào mùa hè, khi thời tiết nóng, nắng gắt thì cần che nắng.

Giống như những cây dứa khác, cây cảnh này thích môi trường ẩm ướt. Ví dụ, trong mùa sinh trưởng, đất cần ẩm nhưng không bị úng, nếu không sẽ dễ gây thối rễ. Trong thời kỳ tăng trưởng chậm, đất phải khô thích hợp.

Cây dứa bàn tay cũng cần được bón phân. Bạn có thể sử dụng nước phân bánh lên men, vì đây là loại phân hữu cơ, giúp cây phát triển và thúc đẩy ra hoa.

Người xưa nói: "Tết Ất Tỵ có 3 cây, 2 tay nắm của cải, gia đình muốn nghèo cũng khó" là chỉ 3 cây phật thủ, dứa cảnh bàn tay, Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, khi sang chậu có thể bón thêm phân bánh mè lên men vào đất để tăng độ phì và làm đất hơi chua, giúp bộ rễ phát triển khỏe hơn.

Người xưa nói: "Tết Ất Tỵ có 3 cây, 2 tay nắm của cải, gia đình muốn nghèo cũng khó". Bạn có cây cảnh nào không? Tết Ất Tỵ đã đến, bạn hãy sắm ngay cho mình một "bàn tay" đón lộc nhé".