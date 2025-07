Nguyễn Đình Bắc bị cầu thủ U23 Indonesia cào xước cổ, rời sân trên cáng

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã diễn ra rất căng thẳng, đúng với tính chất của một trận chung kết giữa hai nên bóng đá kình địch nhau. Kết quả sau 90 phút, U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia 1-0 để lần thứ 3 liên tiếp bước lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Tác giả của bàn thắng duy nhất là Nguyễn Công Phương.

Ở trận này, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi xuất sắc, trong số đó phải kể tới Nguyễn Đình Bắc. Chân sút thuộc biên chế CLB CAHN thi đấu xông xáo. Chính anh là người đã thực hiện quả phạt góc, dẫn tới bàn thắng của Nguyễn Công Phương. Ngoài ra, Nguyễn Đình Bắc có tham gia vào nhiều tình huống nóng trên sân. Một trong số đó đã khiến anh bị cào xước cổ.

Nguyễn Đình Bắc bị cào xước cổ. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, ở phút thứ 53, sau pha phạm lỗi của Võ Anh Quân với một cầu thủ U23 Indonesia, trọng tài chính rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ của U23 Việt Nam.

Tình huống tưởng chừng kết thúc lại bất ngờ bị đẩy lên cao trào khi các cầu thủ U23 Indonesia lao vào định ăn thua đủ. Nguyễn Đình Bắc - người không trực tiếp liên quan đến pha bóng trước bất ngờ bị nhóm cầu thủ đối phương vây quanh. Một vài cầu thủ U23 Indonesia có hành vi không đẹp, tác động vào vùng cổ của tiền đạo số 7 bên phía U23 Việt Nam. Cầu thủ trẻ sinh năm 2004 thậm chí bị cào xước cổ trong lúc hỗn loạn.

Dù bị đối phương chơi xấu, Nguyễn Đình Bắc vẫn giữ được cái đầu lạnh. Anh không phản ứng trả đũa hay có hành vi tiêu cực, qua đó tránh được nguy cơ phải nhận thẻ phạt từ trọng tài. Những vết xước dài trên cổ cho thấy mức độ tác động từ phía cầu thủ U23 Indonesia, song tinh thần điềm tĩnh của Nguyễn Đình Bắc là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh trận đấu diễn ra căng thẳng.

Những phút cuối trận đấu, do di chuyển nhiều, Nguyễn Đình Bắc đã đuối sắc và bị căng cơ. Có thể thời điểm, anh đã phải rời sân trên cáng. Rất may sau đó, tiền đạo người Nghệ An này vẫn có thể tiếp tục thi đấu và chỉ rời sân ở phút 90+3, nhường chỗ cho Lê Văn Hà. Trước đó, ở trận bán kết gặp U23 Philippines, anh cũng đã bị đau và không thể thi đấu hết trận.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Clip: Võ Anh Quân nhận thẻ vàng và Nguyễn Đình Bắc bị cào xước cổ