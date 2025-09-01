Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh

Ngày 1/9, UBND phường Cửa Nam, Hà Nội, thông tin trước phản ánh của người dân về thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực của nhân viên một nhà hàng trên phố Hàng Khay.

Theo xác minh ban đầu, sáng cùng ngày, cửa hàng Lake View 1983 Traditional Vietnamese & Vegan Restaurant (số 35 Hàng Khay) mở cửa bán hàng. Trong quá trình dọn dẹp, nhân viên đã dùng nước rửa trước cửa quán, đúng lúc nhiều người dân trải nilon ngồi trên vỉa hè để chờ xem diễu binh. Hình ảnh sự việc sau đó được người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Hình ảnh nhân viên nhà hàng Lake View 1983 Traditional Vietnamese & Vegan Restaurant số 35 phố Hàng Khay đổ nước, rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh. Ảnh: Chụp từ clip.

Công an phường Cửa Nam đã làm việc với chủ cơ sở, yêu cầu chấn chỉnh thái độ ứng xử của nhân viên, đồng thời đề nghị nhà hàng có sự chia sẻ, hỗ trợ người dân trong dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Cũng trong ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành công điện khẩn, yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan, công sở mở cửa để người dân có điểm dừng chân, nghỉ ngơi, tránh mưa nắng và sử dụng vệ sinh cá nhân trên các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường trực, thu gom rác thải phát sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm mở cửa cho người dân. Đồng thời, Công an thành phố phải tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giữ cho giao thông thông suốt trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.