Nhà máy Bia Hà Nội và loạt "ông lớn" sắp phải di dời khỏi nội thành

Thứ hai, ngày 01/12/2025 10:14 GMT+7
Nhà máy Bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long, Bia Việt Hà, Bóng đèn - phích nước Rạng Đông… cùng các “ông lớn” khác nằm trong danh sách cơ sở phải di dời khỏi nội thành Hà Nội.
Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ban hành danh mục cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.

Theo Nghị quyết, sẽ có 66 cơ sở thuộc diện di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trong đó có Nhà máy Bai Hà Nội (Tổng Công ty Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) tại 183 Hoàn Hoa Thám (phường Ngọc Hà) có tổng diện tích hơn 52.000 m2 nằm trong diện phải di dời.

Nhà máy Bia Hà Nội (Tổng Công ty Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) tại 183 Hoàn Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, cơ sở công nghiệp 183 Hoàng Hoa Thám vẫn hoạt động sản xuất và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Quy hoạch được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 3/2021, khu vực Nhà máy Bia Hà Nội có chức năng đất hỗn hợp, công cộng, trường học cây xanh, nhà ở và bãi đỗ xe.

Tháng 9/2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền có buổi làm việc với Sở Du lịch về đề Đề án xây dựng, hình thành điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám. Chính quyền Hà Nội giao Sở Du lịch vụ phối hợp Habeco hoàn thiện đề án; Sở Tài chính hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư theo quy định.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, tại 235 Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Nghị quyết HĐND TP Hà Nội còn liệt kê các cơ sở sản xuất lớn trong nội thành phải di dời trong thời gian tới gồm: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, tại 235 Nguyễn Trãi, có tổng diện tích 64.000 m2; Công ty in Báo Hà Nội Mới, tại 35 Nhà Chung, có diện tích 1.844 m2; Nhà máy xe lửa Gia Lâm, số 551 Nguyễn Văn Cừ, có diện tích 203.800 m2.

Theo danh sách cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc diện di dời trong thời gian tới còn có: Công ty bia Việt Hà, tại 254 Minh Khai, diện tích 5.000 m2; Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, tại 89 Hạ Đình, có diện tích 57.400 m2; Công ty Dệt Kim Đông Xuân, tại 250 Minh Khai, có diện tích 2.266 m2; Công ty in công đoàn Việt Nam tại 167 Tây Sơn, có diện tích 1.600m2…

Nghị quyết HĐND TP Hà Nội yêu cầu di dời toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, không bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc không còn phù hợp với chức năng sử dụng đất trong đô thị trung tâm. Việc di dời phải gắn với yêu cầu đổi mới thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng lượng, nhằm tránh tình trạng chuyển dịch ô nhiễm từ khu vực này sang khu vực khác.

Theo Nghị quyết, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng cơ sở, trụ sở mới cho các đơn vị thuộc diện phải di dời khi có nhu cầu.

9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết số 17 gồm: Công ty In báo Nhân Dân Hà Nội (15 Hàng Tre); Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới (35 Nhà Chung); Nhà máy Bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà); Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình); Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam (Số 70/342 Khương Đình); Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Số 551 Nguyễn Văn Cừ); Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Số 26 Đức Giang); Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (167/6 phố Phương Mai); Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

42 cơ sở mới được đề xuất phải di dời thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp gồm: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Kim Đông Xuân; Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 4; Công ty bia Việt Hà; Công ty CP xuất nhập khẩu rau quả; Xưởng cán cao su (HTX Hợp Lực); HTX Cộng Lực; Công ty sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty Quang Quân; Công ty TNHH Nhật Linh/Công ty Cổ phần Công nghệ cao LiOA;Công ty in công đoàn Việt Nam; Công ty Cổ phần nhựa y tế Mediplast Số 89 Lương Định Của; Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông...

15 cơ sở là trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời gồm: Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật; Công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí cầu đường; Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An; Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng...

