Nhà Vingroup ngược dòng, ghìm đà "thăng hoa" của nhóm cổ phiếu bất động sản

Kết phiên giao dịch ngày 24/9, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 61 mã tăng giá, 1 mã tăng trần, áp đảo hoàn toàn 19 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng nhẹ theo xu hướng chung với mức tăng 0,75% lên 88,14 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9. Ảnh: Vietstock

Bảng điện tử nhóm cổ phiếu bất động sản thăng hoa với loạt mã lớn "đua nhau" tăng gần sát trần như: CEO +8,43%; DIG +5,37%; PDR +5,5%; HDC +4,84%; NVL +3,19%; NLG +2,56%;...



Sắc đỏ hiếm hoi trong nhóm cổ phiếu bất động sản lại đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột nhà Vingroup. Cụ thể, mã VIC của Vingroup giảm 0,13% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 149.000 đồng/cổ phiếu và mã VHM của Vinhomes giảm 0,71% xuống 98.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ duy nhất mã VRE của Vincom Retail tăng 2,47% lên 29.000 đồng/cổ phiếu.

Mã tăng trần duy nhất trong nhóm gọi tên cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, TDH) khi tăng 6,89% lên 5.120 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua. Thanh khoản khá sôi động với hơn 770.000 cổ phiếu được khớp lệnh, thậm chí còn dư hơn 1 triệu đơn vị ở lệnh mua giá trần.

Diễn biến hưng phấn trên giá cổ phiếu TDH đến sau thông tin thắng kiện mới đây của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 23/09/2025, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án hành chính "Khiếu kiện quyết định hành chính" giữa CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức và Chi cục Thuế Khu vực II (trước đây là Cục Thuế TP.HCM).

Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

Theo đó, Tòa tuyên hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng (tính đến ngày 25/12/2020). Đồng thời, hủy các quyết định phái sinh từ các quyết định hành chính trên bao gồm: quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Diễn biến cổ phiếu TDH của Thuduc House khi kết phiên 24/9. Ảnh: FireAnt

VN-Index "bừng tỉnh", khối ngoại bán ròng 1.600 tỷ đồng nhưng gom diện rộng cổ phiếu bất động sản

Sau những phút giằng co đầu phiên, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ được “giải cứu” kể từ sau 14 giờ. Dòng tiền bắt đáy dâng cao khiến nhiều nhóm cổ phiếu quay đầu tăng mạnh, thậm chí nhóm VN30 có tới 27/30 mã tăng, trong đó có 1 mã “tím lịm”.

Chốt phiên, VN-Index bật tăng 22,2 điểm, leo lên mốc 1.657,46 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 25.030 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường ghi nhận sắc xanh có phần áp đảo với bên mua có 478 mã tăng giá, 22 mã tăng trần và bên bán có 238 mã giảm giá và 8 mã giảm sàn.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/9. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu đầu tư công cũng hút ánh nhìn khi mã CII nhuộm màu "tím lịm" khi tăng 6,78%. Bên cạnh đó, nhiều mã khác cũng đua với sức tăng mạnh như: VCG +3,01%; GMD +1,73%; VSC +2,21%; HHV +2,67%;...

Về mức độ ảnh hưởng, VPB, TCB, HDB và VCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 8 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VHM, VIC, BMP và SJS là những mã ảnh hưởng tiêu cực trong phiên nhưng không đáng kể.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 24/9. Ảnh: Vietstock

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.591 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.510 tỷ đồng.

Chiều mua, CII được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 121 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu DIG, BID, PDR và VSC được "gom" ròng với giá trị dao động từ 26 tỷ tới 70 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VHM khoảng 246 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SSI, VPB và VCI cũng bị khối ngoại bán ròng lần lượt 198 tỷ, 123 tỷ và 105 tỷ đồng. VCB cũng bị bán ròng 93 tỷ đồng.