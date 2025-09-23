Cổ phiếu bất động sản phân hoá, mã Vingroup không "cứu" được nhóm ngành

Kết phiên giao dịch ngày 23/9, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 36 mã tăng giá, 1 mã tăng trần và 41 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản là 1 trong 3 nhóm ngành giảm điểm trong phiên hôm nay khi giảm 0,19% xuống 87,47 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản đỏ lửa khi 2/3 mã trụ cột nhà Vingroup giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, mã VHM của Vinhomes giảm 0,8% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 98.700 đồng/cổ phiếu; mã VRE của Vincom Retail giảm 1,74% xuống 28.300 đồng/cổ phiếu. Chỉ duy nhất mã VIC của Vingroup lội ngược dòng khi tăng nhẹ 0,27% lên 149.200 đồng/cổ phiếu nhưng không đủ "lực" để kéo toàn nhóm ngành.

Sắc đỏ còn đến từ nhiều mã lớn khác như: CEO -1,58%; DIG -2,42%; PDR -1,46%; KBC -0,81%; NLG -3,11%;...

Ở chiều ngược lại, sắc xanh đến từ nhiều mã như: DXG +1,55%; NVL +0,32%; VPI +1,33%; TCH +0,47%; LDG +4,04%;...

VN-Index thoát hiểm trong "gang tấc"

Khiến nhà đầu tư thót tim với cú giảm sâu đầu giờ chiều, VN-Index đã có nhịp hồi phục trở lại và kết phiên trên tham chiếu. Kết phiên 23/9, chỉ số VN-Index tăng 0,81 điểm, lên 1.635,26 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index giảm 1,22 điểm, xuống 273,01 điểm. Trong khi, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,47 điểm, lên 110,62 điểm.

Thanh khoản trên thị trường xuống thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 24.400 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 22.600 tỷ đồng, sụt giảm hơn 13.100 tỷ đồng so với phiên trước.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9. Ảnh: Vietstock

Cổ phiếu ngân hàng là động lực chính giúp VN-Index thoát hiểm thành công.

Ở nhóm đầu tư công ghi nhận nhiều mã lớn giảm sâu trong phiên như: CII -3,18%; GMD -2,25%; VCG -1,48%; FCN -1,89%;...

Phiên này, nhóm cổ phiếu có liên quan đến Tập đoàn Gelex biến động trái chiều. VIX tăng thêm 2,1%, đóng cửa sát mốc 37.000 đồng, khớp lệnh chỉ hơn 23,3 triệu đơn vị. Trong khi đó, GEE giảm 2,16% về mức 108.600 đồng, thanh khoản chỉ 131.800 đơn vị; GEX giảm 3,6% còn 52.800 đồng; khớp gần 4,4 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu EIB đóng cửa tăng 0,8% tại mức 25.200 đồng; khớp lệnh 6,8 triệu đơn vị.

Trong khi tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của cả 4 đại diện trên chỉ ở mức 1.277 tỷ đồng, giá trị giao dịch thỏa thuận lại gây chú ý.

Theo quan sát, sàn HoSE phiên hôm nay ghi nhận giá trị thỏa thuận tăng mạnh, đạt hơn 4.600 tỷ đồng. Trong khi đó, nhóm 4 cổ phiếu có liên quan đến Gelex cũng được sang tay gần 1.800 tỷ đồng, trong đó: 529 tỷ đồng ở EIB, 425 tỷ đồng ở GEX, 380 tỷ ở GEE và 426 tỷ đồng tại cổ phiếu VIX.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 23/9. Ảnh: Vietstock

Khối ngoại tiếp đà bán ròng, với giá trị gần 100 tỷ đồng trên thị trường trong phiên 23/9. Trong đó, cổ phiếu FPT trở thành tâm điểm “xả” hàng từ khối ngoại, với giá trị hơn 572 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MSN (81,92 tỷ đồng), cổ phiếu KDH (46,22 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (35,71 tỷ đồng), cổ phiếu VRE (30,9 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VIX với giá trị hơn 249 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu SHB (134,99 tỷ đồng), cổ phiếu MWG (98,97 tỷ đồng), cổ phiếu VPB (76,7 tỷ đồng), cổ phiếu TPB (74,35 tỷ đồng), …