Nhân viên quản lý bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi mua bán trái phép chất ma túy

Tại sao chưởng pháp mạnh nhất của Dương Quá bị thất truyền?
Tuyệt học Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng do Dương Quá sáng tạo ra luôn là đề tài thu hút sự tò mò và bàn luận của đông đảo độc giả.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 28/8, thông tin từ Công an xã Đăk Pék cho biết, đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.
Điều đáng nói là trong số 4 đối tượng bị bắt giữ, 1 đối tượng là nhân viên quản lý bảo vệ rừng, trú ở phường Kon Tum.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước đó vào chiều 26/8, Công an xã Đăk Pék phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PC04) tiến hành kiểm tra đột xuất tại số nhà 171 đường Hùng Vương, xã Đăk Pék.
Đây là nhà do đối tượng N.X.N (31 tuổi) trú tại thôn Đăk Ra, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi thuê để mở tiệm xăm hình.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang N.X.N cùng 2 người khác là N.X.T (42 tuổi, trú tại thôn Đăk Ra) và Đ.V.L (28 tuổi, trú tại thôn Chung Năng, xã Đăk Pék) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ lời khai của đối tượng Đ.V.L, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của N.A.T (34 tuổi), trú tại phường Kon Tum là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn và thu giữ 6 gói nilon chứa ma tuý.
Hiện vụ việc đang được điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau khi Tập đoàn Phúc Sơn được bàn giao đất tại sân bay Nha Trang, Phó cục trưởng Cục Tác chiến nhiều lần được Nguyễn Văn Hậu tặng quà dịp lễ, Tết với tổng số 4 tỷ đồng. Vị Thiếu tướng đã nhận thức sai phạm, chủ động nộp lại số này.