Nhân viên quản lý bảo vệ rừng ở Quảng Ngãi mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 28/8, thông tin từ Công an xã Đăk Pék cho biết, đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng N.A.T, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn và tang vật.Ảnh: CACC

Điều đáng nói là trong số 4 đối tượng bị bắt giữ, 1 đối tượng là nhân viên quản lý bảo vệ rừng, trú ở phường Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước đó vào chiều 26/8, Công an xã Đăk Pék phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PC04) tiến hành kiểm tra đột xuất tại số nhà 171 đường Hùng Vương, xã Đăk Pék.

Đây là nhà do đối tượng N.X.N (31 tuổi) trú tại thôn Đăk Ra, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi thuê để mở tiệm xăm hình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang N.X.N cùng 2 người khác là N.X.T (42 tuổi, trú tại thôn Đăk Ra) và Đ.V.L (28 tuổi, trú tại thôn Chung Năng, xã Đăk Pék) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của đối tượng Đ.V.L, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của N.A.T (34 tuổi), trú tại phường Kon Tum là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn và thu giữ 6 gói nilon chứa ma tuý.

Hiện vụ việc đang được điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.