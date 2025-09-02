Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Bạn đọc
Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:00 GMT+7

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

+ aA -
T. Nam - K. Trinh Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:00 GMT+7
Nhiều người sau kết hôn hoặc chuyển nơi ở có nhu cầu nhập hộ khẩu về nhà chồng, vợ hoặc người thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ điều kiện, hồ sơ và thủ tục cần thiết. Dưới đây là phân tích của luật sư để làm rõ những nội dung này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bạn Hà Phương (phường Phủ Lý, Ninh Bình) hỏi:

Tôi và chồng vừa kết hôn tháng 8/2025. Tôi có hộ khẩu tại Phú Thọ, chồng có hộ khẩu tại Ninh Bình. Nếu muốn nhập hộ khẩu về gia đình chồng, tôi cần đáp ứng điều kiện và thủ tục gì theo quy định hiện hành?

Trả lời:

Luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, việc nhập hộ khẩu vào nhà người thân là một hình thức khá phổ biến khi đăng ký thường trú hoặc thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Từ ngày 01/7/2021, quy định về nhập hộ khẩu vào nhà người thân có bổ sung thêm trường hợp mới, đồng thời có sự thay đổi trong hồ sơ và thủ tục đăng ký thường trú như sau:

Quy định mới về nhập hộ khẩu sau kết hôn: Vợ, chồng cần lưu ý gì?

Theo Khoản 2, Điều 20 Luật Cư trú 2020, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình nếu được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý, trong các trường hợp sau:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.

b) Người cao tuổi về ở với anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi về ở với ông bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, bác, chú, cậu, cô, dì ruột, cháu ruột hoặc người giám hộ.

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý, hoặc trong trường hợp không còn cha, mẹ thì được đăng ký thường trú về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, bác, chú, cậu, cô, dì ruột hoặc người giám hộ.

Từ năm 2023, CCCD gắn chip thay thế sổ hộ khẩu, KT3. Ảnh: V.D.

Như vậy, nếu bạn đọc đáp ứng điều kiện về quan hệ (ví dụ: vợ về ở với chồng) thì đủ cơ sở để được xét nhập hộ khẩu.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng từ ngày 1/7/2021, việc quản lý hộ khẩu đã chuyển sang hình thức điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị pháp lý.

Hồ sơ đăng ký thường trú cần những giấy tờ gì?

Theo Khoản 2, Điều 21 Luật Cư trú 2020, hồ sơ đăng ký thường trú đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 20 của Luật này gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp quan hệ này đã được thể hiện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu về cư trú.

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 2, Điều 20 của Luật này.

Lưu ý: Một số giấy tờ chỉ cần thiết trong trường hợp quan hệ nhân thân chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thường trú

Người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký thường trú theo hai cách:

Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn nơi dự định đăng ký thường trú.

Trực tuyến: Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: Theo Biểu mức thu lệ phí cư trú ban hành kèm Thông tư 75/2022/TT-BTC, lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng đối với hồ sơ nộp trực tiếp và 10.000 đồng đối với hồ sơ nộp trực tuyến.

Kết quả: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin thường trú mới của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký. Trường hợp từ chối đăng ký, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tham khảo thêm

Phú Thọ: Nhiều “uẩn khúc” trong cấp đổi sổ đỏ cho người bỏ ruộng suốt 27 năm và đã chuyển khẩu

Phú Thọ: Nhiều “uẩn khúc” trong cấp đổi sổ đỏ cho người bỏ ruộng suốt 27 năm và đã chuyển khẩu

Loạt doanh nghiệp mạnh nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu ồ ạt chuyển hộ khẩu về TP.HCM

Loạt doanh nghiệp mạnh nhất Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu ồ ạt chuyển hộ khẩu về TP.HCM

Điều kiện gì để người có hộ khẩu ngoại tỉnh được mua nhà ở xã hội ở Bình Định

Điều kiện gì để người có hộ khẩu ngoại tỉnh được mua nhà ở xã hội ở Bình Định

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

Sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các trục phố trung tâm ở Hà Nội. Báo Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất.

Vụ cháy bãi gửi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy: Ai phải bồi thường?

Bạn đọc
Vụ cháy bãi gửi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy: Ai phải bồi thường?

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo

Bạn đọc
Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo

Quà mừng Quốc khánh của Chính phủ đến tay người dân thôn quê tại Bắc Ninh

Bạn đọc
Quà mừng Quốc khánh của Chính phủ đến tay người dân thôn quê tại Bắc Ninh

Thời gian Bác Hồ thảo bản Tuyên ngôn độc lập qua hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bạn đọc
Thời gian Bác Hồ thảo bản Tuyên ngôn độc lập qua hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đọc thêm

Cơ đồ Việt Nam: 80 năm rực rỡ dưới ngọn cờ độc lập
Tin tức

Cơ đồ Việt Nam: 80 năm rực rỡ dưới ngọn cờ độc lập

Tin tức

Chưa bao giờ trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta lại có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế rực rỡ như hôm nay.

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường
Ảnh

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường

Ảnh

Trong khi cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa mình trong không khí tưng bừng của các cuộc diễu binh - diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, vẫn có những người lặng thầm làm việc để mang lại sạch đẹp cho phố phường. Đó là những công nhân vệ sinh môi trường – những “chiến sĩ áo xanh” thầm lặng giữa ngày hội non sông.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Ảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Ảnh

Tối ngày 1/9, concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Bức tranh hội tụ của cả dân tộc tại Ba Đình
Tin tức

LIVE
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Bức tranh hội tụ của cả dân tộc tại Ba Đình

Tin tức

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày Quốc khánh 2/9 bắt đầu ló rạng trên Quảng trường Ba Đình, cả một Việt Nam thu nhỏ dường như đã hội tụ về đây. Từ những người thương bệnh binh đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc, các khối diễu hành nông dân, doanh nhân, đến dàn nghệ sĩ nổi tiếng và những khối khí tài quân sự hiện đại nhất. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc, một bản giao hưởng của sức mạnh, văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong thời khắc thiêng liêng.

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn
Gia đình

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn

Gia đình

Nghĩ đến những lời trách móc cay nghiệt của chồng, trái tim tôi lại tan nát.

Các kiểu 'đốt thời gian' trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9
Xã hội

Các kiểu "đốt thời gian" trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Xã hội

Đi sớm "xí chỗ" đẹp để có thể tận mắt chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, nhiều người có những kiểu "đốt thời gian" đặc biệt trong khi chờ đợi.

'Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca 'có một không hai'
Văn hóa - Giải trí

"Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca "có một không hai"

Văn hóa - Giải trí

Concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã mang đến cho khán giả cảm giác choáng ngợp và màn hát Quốc ca "có một không hai".

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh
Tin tức

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh

Tin tức

Sáng 1/9, nhân viên một nhà hàng trên phố Hàng Khay, Hà Nội, đổ nước dọn vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh, khiến cơ sở này bị chính quyền nhắc nhở.

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói
Gia đình

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén và sự nhạy bén bẩm sinh, có khả năng học tập vượt trội.

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin
Thế giới

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới

Sau một thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông, hôm nay 1/9 cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Quân Chiêm Thành tiến đánh Châu Hóa hai lần và khiến vua Lê Nhân Tông phải vài lần phát binh, đỉnh điểm là năm 1446, khi quân Đại Việt thắng lớn trong cuộc tiến công Chiêm Thành, bắt sống được cả vua Chiêm và lập vua Chiêm mới lên thay. Ngoài ra vào năm 1448, ông cũng sáp nhập đất của xứ Bồn Man vào lãnh thổ Đại Việt.

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Media

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Media

Chiều tối 1/9, khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9. Một cựu chiến binh đã đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng này.

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”
Thể thao

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”

Thể thao

BLV Quang Huy rất kỳ vọng bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên sẽ cùng thi đấu trên ĐT Việt Nam, tái đấu ĐT Malaysia vào năm 2026.

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng
Media

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Media

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu binh từng trải qua thời "mưa bom bão đạn" đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc khiến họ xúc động khi chứng kiến đất nước tự do, hòa bình với Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9
Tin tức

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, thương binh và chiến sĩ cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với những hy sinh vì Tổ quốc.

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công
Thế giới

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/9 thề sẽ trả đũa bằng cách ra lệnh thực hiện thêm nhiều đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sau khi Moscow phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm 31/8 khiến gần 60.000 hộ gia đình mất điện.

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào năm thứ mười bảy của Trung Hoa Dân Quốc, Tôn Điện Anh được bổ nhiệm làm chỉ huy của đoàn quân 12 thuộc Tập đoàn quân số 6 của Quân đội Cách mạng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thế giới

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?; HLV Ten Hag bị sa thải; Georgina Rodriguez rạng rỡ trên thảm đỏ; Sancho sắp gia nhập Aston Villa; M.U đạt thoả thuận mua Senne Lammens.

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ
Xã hội

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Xã hội

Sau hơn nửa thế kỷ, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nhận ảnh của 2 người con trai đã hy sinh. Mẹ Hồ Thị Tứ nghẹn ngào, xúc động, đôi tay gầy của mẹ rung lên chạm vào tấm ảnh như thể các con của mẹ đã về.

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé
Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé

Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” đã cán mốc 390 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn cả “Nhà bà Nữ” (11 ngày), “Lật mặt 7: Một điều ước” (14 ngày) và “Bố già” (16 ngày).

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9
Xã hội

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tìm về bản Kiến Xương, xã Bình Thuận (tỉnh Sơn La) để chiêm ngưỡng và lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp trên tuyến đường cờ Tổ quốc độc đáo, uốn lượn giữa đồi chè xanh mướt.

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân
Thế giới

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa mở một đợt phản công phối hợp nhằm phá vỡ đà tiến của Nga ở mặt trận Novopavlivka, miền tây Donetsk. Chỉ trong vài ngày, nhiều khu định cư đã được giải phóng, chiến tuyến thay đổi và các cuộc tập kích bằng UAV được tuyên bố là đã đánh sập nhiều cứ điểm của Nga – và đây mới chỉ là khởi đầu, theo Euromaidanpress.

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng
Thế giới

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thế giới

Chiều ngày 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp phản ứng nhanh, giỏi nhất việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến, chưa già đã giàu

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này phản ứng nhanh, hiểu biết sâu sắc trong chuyện kiếm tiền, không bao giờ lo nghèo khi về già.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh đột ngột qua đời

Văn hóa - Giải trí

Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh qua đời khiến cả giới nghệ sĩ Việt, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các trưởng đoàn chính Đảng dự lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Thế giới

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trao nhà “Mái ấm an cư” cho người nghèo

Doanh nghiệp

Tính từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 9 căn nhà thuộc Chương trình “Mái ấm an cư” cho hộ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 630 triệu đồng.

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam
Doanh nghiệp

Quốc khánh 2/9: Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên các công trình điện khu vực miền Nam

Doanh nghiệp

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường nhiều dự án điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn đang hối hả, khẩn trương.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

3

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

4

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

5

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)