Nhiều Chủ tịch Hội Nông dân xã ở Hà Nội trao đổi về nhân sự Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của 79 Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội. Bà Kiều Thị Ba, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Lộc, TP Hà Nội chia sẻ một cách tâm huyết: "Trong hướng dẫn nhân dự Đại Hội Nông dân nêu Ban Chấp hành phải có trình độ từ Trung học phổ thông trở lên. Tuy nhiên, nhiều chi hội trưởng nông dân hiện nay là các ông, các bà cao tuổi, rất nhiệt tình, có uy tín với hội viên, nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp.

"Chúng tôi phải đến tận nhà động viên mãi các bác mới nhận làm. Nếu cứng nhắc áp dụng tiêu chí này, chúng tôi sẽ mất hết những người tâm huyết"- bà Ba trăn trở.

Bà Nguyễn Thị Lịch - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Anh, TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị giao ban. Ảnh: Thu Hà

Đồng tình với quan điểm này, các đại biểu khác cho rằng hoạt động Hội ở cơ sở chủ yếu dựa vào tinh thần vận động, sự nhiệt tình và uy tín. Việc đặt ra tiêu chí bằng cấp quá cao sẽ làm "khó" cho cơ sở, thậm chí làm phong trào đi xuống.

Ngoài ra, quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự Đại hội Hội Nông dân tham gia lần đầu cũng bị cho là phức tạp, chưa phù hợp với thực tế khi việc tìm và vận động người tham gia công tác Hội vốn đã không dễ dàng.

Tình trạng thiếu hụt nhân sự sau sáp nhập đang khiến cán bộ Hội cơ sở rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đắc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Khánh đưa ra một so sánh cụ thể: "Quy mô xã bây giờ lớn gấp nhiều lần, công việc thì gộp cả việc của cấp huyện trước đây. Ngày xưa có 5 chủ tịch và 5 phó chủ tịch là 10 người làm, bây giờ thực tế chỉ có 2-3 người. Khối lượng công việc là quá lớn, không thể thực hiện nổi".

Bà Kiều Thị Ba cũng cho biết, định biên Hội Nông dân xã bà là 6 người nhưng hiện chỉ còn 3 người đang công tác. Với số lượng cán bộ mỏng như vậy, việc bám sát địa bàn, về từng chi hội để hướng dẫn hội viên là một thách thức khổng lồ.

Từ thực tế này, các đại biểu đề nghị cấp trên cần nghiên cứu, xem xét lại định biên cán bộ cho các đoàn thể ở cấp xã, bởi "muốn gần dân, sát dân thì phải có thêm người".

Chủ tịch Hội Nông dân các trên địa bàn TP Hà Nội nghiên cứu các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Hà

Ông Nguyễn Trọng Tính – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng, TP Hà Nội đề nghị lãnh đạo Thành phố sớm có chủ trương và kế hoạch tổng thể về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn địa bàn, tạo điều kiện cho các cơ sở chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Vấn đề thứ hai được ông Tính bày tỏ sự quan tâm đặc biệt là công tác quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ông cho biết, nhiều cán bộ Hội cấp xã hiện nay là cán bộ được phân công, luân chuyển từ các vị trí khác, chưa có nhiều kinh nghiệm trực tiếp trong công tác Hội, đặc biệt là nghiệp vụ quản lý vốn.

"Cá nhân tôi từ vị trí Bí thư Đảng ủy được phân công làm Chủ tịch Hội Nông dân, cách tiếp cận công việc rất khác. Tôi đề nghị Ban quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố trong các đợt tập huấn tới cần hướng dẫn thật chi tiết, cụ thể để cán bộ cơ sở nắm chắc quy định, thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và sử dụng phí ủy thác sao cho đúng quy định"-ông Tính chia sẻ.

Hội Nông dân TP Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm với 79 Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Cán bộ Hội Nông dân phải có năng lực làm việc trên môi trường số

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường. Dù phần lớn là cán bộ mới được luân chuyển, điều động nhưng bà Hoa đánh giá đây là đội ngũ "rất nhiều kinh nghiệm" vì đều từng là lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa nhấn mạnh: "Chúng ta đang thực hiện một mô hình mới, nên không thể dùng tư duy cũ để áp vào mô hình mới được." Theo bà Hoa, quy mô và yêu cầu công việc hiện nay đã khác, vừa là xã, vừa là huyện, đòi hỏi cán bộ Hội phải trực tiếp, gần dân và sát dân hơn.

Một trong những yêu cầu quan trọng được bà Phạm Hải Hoa đặc biệt nhấn mạnh là tiêu chuẩn về năng lực của cán bộ. Bà Hoa cho biết, dù có thể linh hoạt về tiêu chuẩn bằng cấp đối với nhân sự Ban Chấp hành ở chi hội, nhưng có một tiêu chí không thể thiếu.

"Trong tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt có một yêu cầu rất rõ là phải có khả năng làm việc trên môi trường số. Nếu không, chúng ta không thể học hành, triển khai công việc được nữa," bà Hoa nói.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội yêu cầu trong quá trình lựa chọn nhân sự, các cấp Hội Nông dân ở xã, phường phải chú trọng tiêu chí này để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, khi mọi hoạt động từ chỉ đạo, tuyên truyền đến nắm bắt dư luận đều sẽ thực hiện trên các nền tảng số. Các cấp Hội Nông dân cần tích cực, chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, chuyển đổi số, hội nhập và phát triển.