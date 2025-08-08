Mô hình nuôi ong mật, trồng bưởi ở xã Minh Thạnh được Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM ghé thăm

Ngày 7/8, đoàn công tác của Hội Nông dân TP HCM do ông Nguyễn Thành Trung – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Thanh An và Long Hòa (thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP HCM).

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương trong bối cảnh các đơn vị hành chính đã sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dịp để đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm 2025.

Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM (bên phải cùng) ghé thăm mô hình nuôi ong mật ở xã Minh Thạnh. Ảnh: T.D

Được biết, xã Minh Thạnh mới được thành lập sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Minh Hòa và phần còn lại của xã Minh Tân và xã Minh Thạnh. Sau sáp nhập, xã Minh Thạnh có diện tích 159,059 km2, dân số 24.215 người (trong đó đồng bào dân tộc 1.983 người, chiếm tỷ lệ 8,19%).

Hội Nông dân xã Minh Thạnh có 15 chi hội trên địa bàn 15 ấp với 2.025 hội viên. Hội đã được kiện toàn lại về nhân sự với tổng số Ban Chấp hành có 22 cán bộ, Ban Thường vụ 5 cán bộ.

Trong khi đó, xã Long Hòa được sáp nhập từ các xã: Long Hòa, Long Tân và ấp Tân Định thuộc xã Minh Tân; ấp Căm Xe, ấp Cần Đôn thuộc xã Minh Thạnh để thành lập xã mới với tên Long Hòa. Xã có diện tích tự nhiên là 166,756 km2, dân số 25.215 nhân khẩu, tổng số 18 ấp

Hội Nông dân xã Long Hòa có 18 chi hội trên địa bàn 18 ấp với 1.222 hội viên. Hội đã được kiện toàn lại về nhân sự với tổng số Ban Chấp hành có 21 cán bộ, Ban Thường vụ 3 cán bộ.

Xã Dầu Tiếng được sáp nhập từ thị trấn Dầu Tiếng, xã Định An, xã Định Thành và phần còn lại của xã Định Hiệp. Hiện nay hệ thống Hội nông dân của xã gồm có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 chuyên viên, 2 cán bộ không chuyên trách. Ban chấp hành có 30 cán bộ, Ban Thường vụ có 5 cán bộ.

Mô hình trồng bưởi tại xã Minh Thạnh là một trong những mô hình phát triển kinh tế nông hộ hiệu quả tại xã. Ảnh: T.D

Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM Nguyễn Thành Trung đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân các xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đảm bảo tổ chức ổn định công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố mong muốn thời gian tới, Hội Nông dân các xã phát huy nội lực của cán bộ, hội viên, nông dân và tăng cường liên kết, phối hợp với các Ban, ngành, doanh nghiệp nhằm huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào nông dân.

Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và chăm lo, hỗ trợ an sinh xã hội nhằm giúp các hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng thảo luận về định hướng triển khai các chương trình, đề án trọng điểm do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Hội Nông dân Thành phố phát động trong thời gian tới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân và bà con vùng nông thôn.

Đoàn công tác trao quà đến bà con đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.D

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương – Gắn kết cộng đồng”, đến thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi ong mật và trồng bưởi tại xã Minh Thạnh – một trong những mô hình phát triển kinh tế nông hộ hiệu quả tại địa phương.