Radio online: Nhịp sống nông thôn mới 13/10/2025

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 Nguyễn Thị Hồng Minh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước sáp nhập) trồng nghệ, chế biến tinh bột nghệ. Ảnh: Chiến Hoàng.

Đó là những thông tin nổi bật sẽ có trong số phát sóng của Nhịp sống nông thôn mới ngày 13/10/2025. Radio online Nhịp sống nông thôn mới được phát sóng 2 ngày/tuần tổng hợp những thông tin nổi bật trong hoạt động Hội Nông dân các cấp và thông tin nông nghiệp trên toàn quốc.

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com