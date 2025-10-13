“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa
Giành chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do trời mưa và mặt sân sũng nước khiến các cầu thủ không phát huy hết khả năng.
Đó là những thông tin nổi bật sẽ có trong số phát sóng của Nhịp sống nông thôn mới ngày 13/10/2025. Radio online Nhịp sống nông thôn mới được phát sóng 2 ngày/tuần tổng hợp những thông tin nổi bật trong hoạt động Hội Nông dân các cấp và thông tin nông nghiệp trên toàn quốc.
Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio Nông dân, Radio online, Radio truyện, Radio trực tuyến hấp dẫn khác tại đây.
Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com