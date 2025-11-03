Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà đất
Thứ hai, ngày 03/11/2025 10:45 GMT+7

Nhờ bàn giao loạt dự án lớn, Nam Long báo lãi quý 3 'nhập đường đua' khi tăng 24 lần cùng kỳ

Phương Thảo Thứ hai, ngày 03/11/2025 10:45 GMT+7
Quý 3/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến, đảo chiều từ lỗ sang lãi sau một năm trầm lắng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm sâu, cho thấy áp lực vốn vẫn hiện hữu.
Quý 3/2025 bứt phá: Nam Long đảo chiều từ lỗ sang lãi nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm sâu

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, Công ty CP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng 143% so với quý 2 vừa qua. Lợi nhuận gộp tăng mạnh 546% so với cùng kỳ năm 2024, lên 827 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,6% lên 44,1%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 38%, đạt 29 tỷ đồng; tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 127%, lên 136 tỷ đồng. Song song với đà tăng doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng gia tăng lần lượt 48% và 643% lên mức 201 tỷ đồng và 208 tỷ đồng.

Cuối cùng, Nam Long báo lợi nhuận sau thuế đạt 234 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ 40 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, Nam Long cho biết doanh thu quý 3 chủ yếu đến từ hoạt động bán nhà ở và căn hộ, chiếm 96% tổng doanh thu trong kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ bàn giao tại các dự án Akari City (967 tỷ đồng), Cần Thơ II – Central Lake (1.529 tỷ đồng) và Southgate (983 tỷ đồng).

Số liệu: Tổng hợp từ BCTC các quý của Nam Long.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long đạt doanh thu thuần 3.941 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 441 tỷ đồng, lần lượt tăng 376% và 709% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 354 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với 9 tháng đầu năm trước.

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng rất mạnh, nhưng so với kế hoạch năm (doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lãi sau thuế 799 tỷ đồng, lãi sau thuế của công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng), Nam Long mới chỉ hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu, 51% kế hoạch lãi sau thuế và 50% kế hoạch lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ. Do đó, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng, Nam Long chỉ còn trông đợi vào quý IV.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh của Nam Long âm nặng (-1.244 tỷ đồng). Nguyên do là công ty phải thanh toán các nghĩa vụ khá lớn, gia tăng khoản phải thu và đóng thuế thu nhập rất cao.

Tình hình tài sản/vốn chủ sở hữu của Nam Long giai đoạn 2020 - 2024. Biểu đồ: FireAnt

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Long đạt 28.387 tỷ đồng, giảm 6,4% so với thời điểm đầu năm; chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38% về còn 3.361 tỷ đồng.

Chiếm gần nửa cơ cấu tài sản của Nam Long là danh mục hàng tồn kho với trị giá 17.852 tỷ đồng, bao gồm 8.711 tỷ đồng bất động sản dở dang tại dự án Izumi (Đồng Nai), 7.018 tỷ đồng tại dự án Waterpoint (Tây Ninh); 989 tỷ đồng tại dự án Cần Thơ; 365 tỷ đồng tại dự án Ehome PG Hải Phòng…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2025 là 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Một điểm đáng chú ý là nợ vay ngắn hạn đã giảm 1.516 tỷ đồng so với đầu năm, qua đó giúp Nam Long gần như không còn áp lực nợ đáo hạn trong vòng 12 tháng tới.

Với vốn chủ sở đạt 14.367 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,97 lần cho thấy tỷ lệ an toàn.

Đặc biệt, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của Nam Long khá lớn, đạt 2.447 tỷ đồng. Đây là cơ sở để công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu lớn trong các kỳ tiếp theo.

Cổ phiếu NLG tăng dựng đứng, khối ngoại mạnh tay gom hàng

Trên thị trường chứng khoán, giữa bức tranh chung ảm đạm, cổ phiếu NLG đang trở thành “ngôi sao sáng”, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Không chỉ dòng tiền trong nước, vốn ngoại cũng đóng vai trò thúc đẩy đà tăng cổ phiếu NLG. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu này phiên thứ hai liên tiếp, với tổng giá trị 24 tỷ đồng trong ngày 30/10. Thời gian qua, NLG là một trong những mã được khối ngoại ưu tiên giải ngân. Hiện tại, room ngoại chỉ còn lại khoảng 14 triệu đơn vị, tương ứng gần 3% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Diễn biến cổ phiếu NLG của Nam Long. Ảnh: FireAnt

Tại diễn biến liên quan khác, Nam Long đang triển khai đợt chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động trên 2.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho ba mục tiêu chính gồm: 1.597 tỷ đồng đầu tư các dự án do công ty và đơn vị liên kết phát triển, 640 tỷ đồng dùng để trả nợ vay và 266 tỷ đồng bổ sung vốn cho các đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái Nam Long.

Nam Long chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 1 , dự án Izumi có diễn biến mới

Nam Long chuyển từ lỗ sang lãi trong quý 1 , dự án Izumi có diễn biến mới

Nam Long chốt không tạm ứng cổ tức năm 2024 vào tháng 12

Nam Long chốt không tạm ứng cổ tức năm 2024 vào tháng 12

Cổ đông lớn Singapore đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long

Cổ đông lớn Singapore đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG của Nam Long

