"Chiến tranh ở châu Âu", báo động về kế hoạch của EU đối với Ukraine
Kế hoạch của EU về Ukraine, do người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Kaja Kallas trình bày sẽ dẫn đến leo thang xung đột hơn nữa, theo Responsible Statecraft.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) cùng 7 đối tượng khác, trong đó có chồng bà là Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc) về tội "Buôn lậu". Cơ sở thẩm mỹ ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM đã đóng cửa chính, nhưng vẫn có nhân viên ngồi túc trực.