Nhói lòng hình ảnh rốn lũ Hoà Thịnh xác xơ sau cơn lũ lịch sử

Trận lũ vừa qua, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) được xem là rốn lũ và cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều sinh mạng đã bị cướp đi, đường sá hạ tầng hư hại, nhà dân tan hoang.
Lũ dữ đi qua, người dân xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) gần như trắng tay khi tài sản ngâm trong nước. Đau đớn hơn, có gia đình vừa mất sạch tài sản còn mất cả người thân.
Ghi nhận của PV Báo Dân Việt cho thấy, khi nước rút, rốn lũ xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) lộ rõ hàng loạt sự đứt gãy và đổ nát của hệ thống giao thông, hạ tầng và nhà dân.
Ô tô của người dân bị lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới một vũng xoáy do dòng nước dữ tạo ra.
Nhiều nhà cửa, tài sản hư hỏng nặng sau lũ, người dân không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Ngồi thất thần bên toàn bộ cơ ngơi mà mình đầu tư nhưng giờ đã bị nước cuốn trôi, ông Lê Văn Tư thôn Phú Thuận, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Toàn bộ thiết bị và các vật dụng coi như hỏng hết. Gia đình chúng tôi đầu tư vào đây gần 200 triệu đồng, nhưng nước lũ đã phá hỏng tất cả".
Những gì còn lại ở Hòa Xuân sau trận lũ dữ là một bức tranh tan hoang đến đau lòng.
Dọc khắp các con đường trong thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh vẫn còn lưu lại những dấu tích của trận lũ lịch sử chưa được dọn dẹp kịp: lớp bùn non còn lưu lại trên mặt đường, những tài sản bị cuốn theo dòng nước.
Hình ảnh con cháu quấn khăn tang, đau khổ trước mất mát quá lớn khiến không ít người xót xa.
Chuồng bò của bà Nguyễn Thị Liễu (thôn Phú Hữu) xã Hòa Thịnh tan hoang sau lũ dữ, được biết bên trong 4 con bò trưởng thành là đầu cơ nghiệp của cả nhà nằm bất động, đã được khiêng đi chôn để tránh ô nhiễm.
Phía trong ngôi nhà cũng không còn gì sau trận lụt.
Nhiều xe máy hư hỏng nặng do ngâm trong nước lũ quá lâu.
Những bao lúa được tích trữ bao lâu cũng nẩy mầm nên đành vất bỏ dọc ven đường vào thôn Phú Hữu.
Gia súc, gia cầm bị chết trong nước lũ, nằm lại trên các cánh đồng.
Một ngôi trường trên địa bàn xã Hoà Thịnh cũng bị ngập sâu trong nước lũ.
