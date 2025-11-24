Nhà nông

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?