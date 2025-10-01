Nhóm “cái bang” đã cứu mạng chúa Nguyễn Ánh như thế nào?

Lai Châu và kỳ tích xóa 7.161 nhà tạm, một chiến dịch của ý Đảng và lòng dân
Trên những cung đường cheo leo, hiểm trở bậc nhất Tây Bắc, nơi mây mù và đá núi ngàn đời quyện vào nhau, một câu chuyện cổ tích hiện đại đang được viết nên. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Lai Châu, một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước, đã làm nên một kỳ tích “xóa sổ hoàn toàn 7.161 căn nhà tạm, nhà dột nát”. Đây không chỉ là những con số, mà là một cuộc tổng tiến công vào đói nghèo, là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý Đảng khi đã hòa quyện với lòng dân.