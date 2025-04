Công an bắt quả tang nhóm côn đồ thu tiền “bảo kê” tại bãi biển Hải Tiến

Ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của một số người dân buôn bán, kinh doanh tại bãi biển Hải Tiến.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Ngọc Thái (SN 2003) là đối tượng cầm đầu; Lê Trung Lượng (SN 2006); Lê Bá Vũ, (SN 2003) đều trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và Phan Văn Thành, (SN 1995) ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngay khi bị bắt, lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ số tiền hơn 2.000.000 đồng mà các đối tượng vừa thu được trước đó.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Lê Ngọc Thái đã nảy ra ý định thu tiền của những người từ các nơi đến kinh doanh nhỏ lẻ như: Bán hàng quán đồ uống, giải khát, vui chơi giải trí…tại khu vực biển Hải Tiến vào đêm khai mạc Lễ hội.

Ổ nhóm bảo kê thu tiền của những người kinh doanh, buôn bán tại biển Hải Tiến bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Để thực hiện hành vi của mình, tối 19/4 Thái đã rủ các đối tượng Lê Trung Lượng, Phan Văn Thành và Lê Bá Vũ đều là những người quen biết qua mạng xã hội, chia làm 2 nhóm đi đe dọa, thu tiền bảo kê của những người dân đến kinh doanh, bán hàng tại khu vực biển Hải Tiến với số tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/hộ với lý do sắp xếp vị trí và dọn dẹp vệ sinh.

Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Được biết trong số 4 đối tượng bị bắt giữ, Lê Ngọc Thái, Phan Văn Thành và Lê Bá Vũ đã từng có tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản.

Quy định của pháp luật về tội Cưỡng đoạt tài sản

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, “bảo kê” là khái niệm thường dùng để chỉ các hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc tấn công tinh thần, uy hiếp người khác nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp.

Những chủ thể bị thu phí bảo kê thường bị ép trả một số tiền cho những người bảo kê để hoạt động kinh doanh yên ổn. Các hành vi bảo kê thường mang tính côn đồ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương và người dân sinh sống tại địa phương.

Theo luật sư Huy, trường hợp có căn cứ chứng minh hành vi của nhóm này là có tội, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, theo luật sư, tùy thuộc vào hậu quả, số tiền chiếm đoạt mà cơ quan điều tra xác định thì nhóm đối tượng trên có thể bị phạt tù từ 01 đến 20 năm. Hành vi cưỡng đoạt tài sản không phụ thuộc vào giá tài sản chiếm đoạt được, trường hợp xác định được nhóm đối tượng đã phạm tội nhiều lần với tổng số tiền lớn thì vẫn xử lý với tội cưỡng đoạt tài sản nhưng sẽ bị chuyển sang khung hình phạt nặng hơn.

Bên cạnh đó, việc các đối tượng có lý lịch bất hảo, từng có tiền án tiền sự có thể được xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các hành vi vi phạm, làm rõ hậu quả xảy ra đối với bị hại và với xã hội, làm rõ nguyên nhân động cơ, nhân thân của các đối tượng để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Cũng theo luật sư Huy, hành vi thu tiền bảo kê là hành vi trái pháp luật, trường hợp bị người khác đe dọa dùng vũ lực hay uy hiếp đòi tiền bảo kê thì người dân nên báo ngay với công an gần nhất hoặc các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp, hỗ trợ để tránh giao tiền trong tình trạng bị cưỡng ép, trái với mong muốn của bản thân.