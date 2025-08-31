Những chi hội nông dân số ở Khánh Hòa, đưa 1.200 tấn nông sản lên mạng chốt đơn

Nhiều hội viên nông dân trẻ mê áp dụng chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao

Bà Phan Thị Ngân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay công tác thu hút và kết nạp hội viên, nhất là lực lượng nông dân trẻ đang gặp một số thách thức.

Nhiều thanh niên nông thôn rời quê làm việc tại các khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động khiến lực lượng trẻ gắn bó trực tiếp với nông nghiệp chưa ổn định. Nhu cầu và kỳ vọng của nông dân trẻ cũng cao hơn trước, họ mong muốn môi trường sinh hoạt Hội phải thiết thực hiện đại gắn với khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và kết nối thị trường. Điều này đòi hỏi tổ chức Hội phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động.

Doanh nghiệp Ngân Nguyễn, xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bán sản phẩm bưởi da xanh qua mạng xã hội, nhờ đó sức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân dễ dàng hơn.

Bên cạnh khó khăn, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tự hào khi ở địa phương có nhiều hội viên tiêu biểu. Nhiều nông dân trẻ đã đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất gắn với chuyển đổi số nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tạo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả rõ rệt.

Điển hình như anh Cao Thanh Hải (xã Tây Khánh Sơn) với mô hình sầu riêng hữu cơ; anh Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) với mô hình trồng nho, táo ứng dụng nhà kính tưới nhỏ giọt, điều khiển từ xa. Hay anh Nguyễn Đình Trí (phường Đô Vinh) với vườn nho Trí Hà, doanh nghiệp cung cấp bưởi da xanh Ngân Nguyễn, ...

Vườn nho của anh Nguyễn Đình Trí, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận cũ (nay là phường Đô Vinh, Khánh Hòa) giới thiệu sản phẩm cho du khách qua Facebook, Zalo,...

Những mô hình này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của hội viên nông dân mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút thêm nông dân trẻ tham gia Hội. Trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục nhân rộng tuyên truyền và hỗ trợ để Hội thật sự trở thành mái nhà chung.

Anh Nguyễn Đình Trí (chủ vườn nho Trí Hà) xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận cũ (nay là phường Đô Vinh, Khánh Hòa) cho biết, anh được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố hỗ trợ cây giống và kỹ thuật canh tác. Từ đó, anh trồng thành công giống nho NH04-102, giống nho không hạt đầu tiên ở Ninh Thuận. Với tinh thần chịu khó, anh xuống giống cây nho con, ghép cành.

Sau một năm canh tác hữu cơ sinh học, anh bắt đầu cắt cành, cho cây nho NH04-102 ra hoa và đến đầu tháng 4/2023 trái bắt đầu chín. Trung bình mỗi chùm nặng 300 - 500 gram, thịt trái giòn, hương thơm đặc trưng, vị ngọt chua nhẹ, không hạt. Chùm dáng trái đẹp, thon như ngón tay nên người dân địa phương gọi là nho ngón tay, chín có màu tím đậm. Qua tìm hiểu anh đã bắt đầu ứng dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm để thu hút khách du lịch.



Nhiều mô hình tiêu biểu khẳng định hiệu quả rõ rệt

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đây là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở và giữ chân hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 145 hợp tác xã với hơn 19.000 thành viên và 915 tổ hợp tác với gần 10.000 thành viên. Riêng Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp vận động thành lập 15 hợp tác xã và 23 tổ hợp tác thu hút gần 5.000 hội viên tham gia. Cùng với đó, Hội tổ chức hơn 140 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho trên 7.600 hội viên giúp bà con tiếp cận công nghệ mới thích ứng với nhu cầu thị trường.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa thăm trang trại Sản Việt, đây là trang trại sản xuất tuần hoàn và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.

Nhiều mô hình tiêu biểu đã khẳng định hiệu quả rõ nét như: Hợp tác xã trồng táo Cam Thành Nam với 42 thành viên, 60ha sản xuất trong nhà màng doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng; Tổ liên kết nuôi tôm công nghệ cao tại Ninh Hòa với 30 hộ lợi nhuận tăng 25–30% so với phương thức truyền thống.Tổ hợp tác trồng xoài VietGAP tại Cam Lâm với gần 50 hộ được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 15–20%. Những mô hình này đã trở thành hạt nhân liên kết giúp nông dân thay đổi tư duy nâng cao thu nhập.

Các yếu tố tạo nên thành công của mô hình trước hết là vai trò cầu nối của Hội Nông dân trong việc tập hợp hội viên gắn kết với doanh nghiệp tiêu thụ. Sự áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hỗ trợ về vốn, giống cây trồng cùng với việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết chia sẻ kinh nghiệm giữa hội viên cũng là nền tảng quan trọng giúp mô hình duy trì và phát triển bền vững.

Nhờ đó, các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất ở Khánh Hòa không chỉ nâng cao thu nhập cho hội viên mà còn góp phần đổi mới tư duy sản xuất thúc đẩy kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Chi hội Nông dân số” hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoảng 1.200 tấn nông sản

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đột phá qua đó nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, giữ chân và phát huy vai trò của hội viên.

Trước hết, Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi hội gắn với nhu cầu thực tiễn của nông dân. Các chi hội đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề về kỹ thuật canh tác cây trồng chủ lực như sầu riêng, xoài, bưởi da xanh, mía. Chăn nuôi an toàn sinh học; cũng như chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Riêng năm 2024 toàn tỉnh đã có trên 320 buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút hơn 18.500 lượt hội viên tham gia.

Nông dân trồng bưởi ở Khánh Vĩnh chia sẻ cách chăm sóc cây bưởi da xanh.

Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với hơn 65.000 hộ đăng ký. Trong đó, hơn 58.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2024 chiếm gần 90% số hộ tham gia. Đây chính là lực lượng nòng cốt giúp Hội giữ vững uy tín và sức hút.

Điểm nhấn Hội tăng cường chuyển đổi số và đào tạo kỹ năng mới cho hội viên. Năm qua, đã tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp cho hơn 3.500 nông dân, đồng thời thí điểm mô hình “Chi hội Nông dân số” tại 6 địa phương. Qua đó, đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoảng 1.200 tấn nông sản trên các sàn thương mại điện tử như: Postmart, Voso.



Lãnh đạo Hội Nông dân Khánh Hòa thăm và làm việc mô hình câu lạc bộ "Nông dân triệu phú xã Nam Ninh Hòa.

Đặc biệt, công tác củng cố phát triển tổ chức Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 150.000 hội viên sinh hoạt tại 1.123 chi hội. Riêng năm 2024 Hội đã phát triển thêm 3.200 hội viên mới, đạt 110% chỉ tiêu. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 85% tăng 5% so với giai đoạn 2020 – 2022.

Những kết quả trên cho thấy các giải pháp của Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa không chỉ tạo sự gắn bó giữ chân hội viên mà còn thu hút thêm nhiều nông dân trẻ. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là trung tâm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn của tỉnh.