Hợp tác xã và nhà vườn mạnh dạn chuyển đổi số

Những năm gần đây, việc chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh đã tạo ra nhiều bước tiến quan trọng.

Công nghệ tiên tiến được đưa vào sản xuất, từ quản lý vườn trồng, kiểm soát dịch bệnh cho đến chế biến, truy xuất nguồn gốc.

Qua đó, sản xuất nông nghiệp không chỉ tối ưu hóa chi phí mà còn tăng năng suất, nâng cao giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Tân Biên (đơn vị mới sáp nhập từ xã Tân Bình, xã Thạnh Tây và thị trấn Tân Biên), anh Nguyễn Văn Tiến đã phát triển thành công mô hình dừa hữu cơ và thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Dừa Việt 78.

Mô hình trồng và chế biến dừa uống nước của anh Nguyễn Văn Tiến ở xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài 15ha dừa của bản thân anh Tiến, HTX còn liên kết với nhiều hộ dân, nâng tổng diện tích dừa liên kết lên gần 300ha.

Điểm đặc biệt của HTX này là tiên phong gắn mã QR cho từng quả dừa. Chỉ bằng thao tác quét điện thoại, người tiêu dùng có thể biết rõ nguồn gốc, quy trình canh tác, thậm chí cả chủ vườn.

Anh Tiến kể, dừa Tây Ninh ngon, ngọt không kém gì dừa miền Tây Nam bộ nhưng để tiêu thụ, trái dừa vẫn phải ngược dòng về Tiền Giang, Bến Tre. Vì thế, việc gắn mã QR để cho từng trái dừa đều có “căn cước” riêng.

“Tôi muốn bất kỳ ai cũng có thể uống dừa Tây Ninh và biết nó đến từ đâu. Đó cũng là cách đưa trái dừa Tây Ninh trở thành sản phẩm có thương hiệu, có thể bước vào siêu thị và hướng tới xuất khẩu”, anh Tiên nói.

Mã QR giúp truy xuất nguồn gốc trái dừa của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Dừa Việt 78 (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại xã Hưng Thuận (đơn vị sáp nhập từ xã Đôn Thuận và xã Hưng Thuận cũ), ông Huỳnh Văn Quới đang trồng 26ha sầu riêng hữu cơ.

Ông Quới cho rằng, với hình thức phân phối truyền thống, giao dịch mua bán được thực hiện và hoàn thành ngay tại vườn. Nhà vườn không kịp đặt tên cho sản phẩm, cũng như quảng bá thương hiệu của mình.

Do đó, dù chất lượng và hương vị sầu riêng có khác biệt với mặt bằng chung, nhưng lợi ích mang lại không nhiều. Thế là ông thử bán sầu riêng trên mạng xã hội. Kết quả vượt mong đợi, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi.

Không dừng lại ở đó, ông còn tham gia dự án GrabConnect để quảng bá thương hiệu. Nhờ nền tảng số, sầu riêng của ông có thêm “tấm thẻ xanh” Huỳnh Quới – Nông sản ngon và lành.

Ông Quới cho biết, trái sầu riêng hữu cơ của ông được bán với giá cao hơn nhiều so với sầu riêng thường. Ông kỳ vọng cách làm này sẽ lan tỏa đến nhiều hộ khác để cùng tham gia chuyển đổi số, nâng cao thu nhập.

Ông Huỳnh Văn Quới bên vườn sầu riêng của mìn ở xã Hưng Thuận (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Chuyển đổi số ngay trên đồng ruộng

Ở phường Gò Dầu (đơn vị sáp nhập từ phường Gia Bình, thị trấn Gò Dầu và xã Thanh Phước), ông Dương Văn Lâm đã đầu tư hệ thống nhà màng để trồng dưa lưới.

Điểm nổi bật là toàn bộ việc chăm sóc cây được tự động hóa. Hệ thống tưới nhỏ giọt đến từng gốc cây, vừa tiết kiệm nước, vừa giảm thất thoát phân bón.

Ông Lâm giải thích, khi đã phối trộn phân bón đâu đó đàng hoàng, nước bơm lên, hệ thống tự động tưới theo ý muốn của mình.

Ví dụ, cứ mỗi 2 tiếng thì tưới bao nhiêu phút, 1 phút thì tưới ra bao nhiêu ml nước. Như thế nông dân theo dõi được hệ thống nước cung cấp cho cây bao nhiêu, cây hấp thụ bao nhiêu.

Áp dụng công nghệ cao giúp ông Lâm tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cao hơn. Ví dụ, với 1.000 m2 trồng dưa lưới bằng công nghệ, lợi nhuận thu được gần tương đương 1ha lúa canh tác truyền thống. “Nghĩa là nếu 1ha lúa cho lãi khoảng 30 triệu đồng thì 1.000 m2 này cũng mang lại hơn 20 triệu đồng rồi”, ông Lâm chia sẻ.

Không chỉ với cây ăn trái, chuyển đổi số nông nghiệp còn được nông dân Tây Ninh ứng dụng ngay trên đồng ruộng của mình.

Nông dân xã Long Chữ (tỉnh Tây Ninh) sử dụng máy bay không người lái để chăm sóc đồng ruộng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gia đình ông Lê Văn Bền ở xã Long Chữ (đơn vị hợp nhất từ xã Long Vĩnh, Long Phước và xã Long Chữ cũ), trước đây quen với cách làm truyền thống. Nay ông đã mạnh dạn đầu tư máy bay không người lái trị giá gần 500 triệu đồng để phục vụ 10ha lúa.

Ông Bền cho biết, khi sử dụng thiết bị máy bay không người lái để xịt thuốc, bón phân, nông dân giảm chi phí từ 700.000-1.000.000 đồng/ha/vụ. Năng suất, sản lượng lúa bằng hoặc cao hơn so với phương pháp canh tác truyền thống.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, từ phần mềm quản lý dịch bệnh, hệ thống tưới thông minh, đến máy bay phun thuốc, cho đến quản lý nhà nước, tất cả đều cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ số.

Các mô hình trên đây cho thấy việc áp dụng công nghệ, và ứng dụng chuyển đổi số nông nghiệp không còn là khái niệm xa vời. Nhiều nông dân Tây Ninh đã chủ động tiếp cận chuyển đổi số, từ tự động hóa quy trình sản xuất đến thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc.

Sự thay đổi này vừa nâng cao hiệu quả sản xuất vừa hình thành tư duy làm nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời, chuyển đổi số nông nghiệp còn giúp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, văn minh, hiện đại.

Để việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả cao, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.