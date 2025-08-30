Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 30/08/2025 06:06 GMT+7

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

+ aA -
Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 30/08/2025 06:06 GMT+7
Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hợp tác xã và nhà vườn mạnh dạn chuyển đổi số

Những năm gần đây, việc chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh đã tạo ra nhiều bước tiến quan trọng.

Công nghệ tiên tiến được đưa vào sản xuất, từ quản lý vườn trồng, kiểm soát dịch bệnh cho đến chế biến, truy xuất nguồn gốc.

Qua đó, sản xuất nông nghiệp không chỉ tối ưu hóa chi phí mà còn tăng năng suất, nâng cao giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Tân Biên (đơn vị mới sáp nhập từ xã Tân Bình, xã Thạnh Tây và thị trấn Tân Biên), anh Nguyễn Văn Tiến đã phát triển thành công mô hình dừa hữu cơ và thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Dừa Việt 78.

Mô hình trồng và chế biến dừa uống nước của anh Nguyễn Văn Tiến ở xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài 15ha dừa của bản thân anh Tiến, HTX còn liên kết với nhiều hộ dân, nâng tổng diện tích dừa liên kết lên gần 300ha.

Điểm đặc biệt của HTX này là tiên phong gắn mã QR cho từng quả dừa. Chỉ bằng thao tác quét điện thoại, người tiêu dùng có thể biết rõ nguồn gốc, quy trình canh tác, thậm chí cả chủ vườn.

Anh Tiến kể, dừa Tây Ninh ngon, ngọt không kém gì dừa miền Tây Nam bộ nhưng để tiêu thụ, trái dừa vẫn phải ngược dòng về Tiền Giang, Bến Tre. Vì thế, việc gắn mã QR để cho từng trái dừa đều có “căn cước” riêng.

“Tôi muốn bất kỳ ai cũng có thể uống dừa Tây Ninh và biết nó đến từ đâu. Đó cũng là cách đưa trái dừa Tây Ninh trở thành sản phẩm có thương hiệu, có thể bước vào siêu thị và hướng tới xuất khẩu”, anh Tiên nói.

Mã QR giúp truy xuất nguồn gốc trái dừa của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Dừa Việt 78 (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại xã Hưng Thuận (đơn vị sáp nhập từ xã Đôn Thuận và xã Hưng Thuận cũ), ông Huỳnh Văn Quới đang trồng 26ha sầu riêng hữu cơ.

Ông Quới cho rằng, với hình thức phân phối truyền thống, giao dịch mua bán được thực hiện và hoàn thành ngay tại vườn. Nhà vườn không kịp đặt tên cho sản phẩm, cũng như quảng bá thương hiệu của mình.

Do đó, dù chất lượng và hương vị sầu riêng có khác biệt với mặt bằng chung, nhưng lợi ích mang lại không nhiều. Thế là ông thử bán sầu riêng trên mạng xã hội. Kết quả vượt mong đợi, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi.

Không dừng lại ở đó, ông còn tham gia dự án GrabConnect để quảng bá thương hiệu. Nhờ nền tảng số, sầu riêng của ông có thêm “tấm thẻ xanh” Huỳnh Quới – Nông sản ngon và lành.  

Ông Quới cho biết, trái sầu riêng hữu cơ của ông được bán với giá cao hơn nhiều so với sầu riêng thường. Ông kỳ vọng cách làm này sẽ lan tỏa đến nhiều hộ khác để cùng tham gia chuyển đổi số, nâng cao thu nhập.

Ông Huỳnh Văn Quới bên vườn sầu riêng của mìn ở xã Hưng Thuận (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Nguyên Vỹ

Chuyển đổi số ngay trên đồng ruộng

Ở phường Gò Dầu (đơn vị sáp nhập  từ phường Gia Bình, thị trấn Gò Dầu và xã Thanh Phước), ông Dương Văn Lâm đã đầu tư hệ thống nhà màng để trồng dưa lưới.

Điểm nổi bật là toàn bộ việc chăm sóc cây được tự động hóa. Hệ thống tưới nhỏ giọt đến từng gốc cây, vừa tiết kiệm nước, vừa giảm thất thoát phân bón.

Ông Lâm giải thích, khi đã phối trộn phân bón đâu đó đàng hoàng, nước bơm lên, hệ thống tự động tưới theo ý muốn của mình.

Ví dụ, cứ mỗi 2 tiếng thì tưới bao nhiêu phút, 1 phút thì tưới ra bao nhiêu ml nước. Như thế nông dân theo dõi được hệ thống nước cung cấp cho cây bao nhiêu, cây hấp thụ bao nhiêu.

Áp dụng công nghệ cao giúp ông Lâm tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cao hơn. Ví dụ, với 1.000 m2 trồng dưa lưới bằng công nghệ, lợi nhuận thu được gần tương đương 1ha lúa canh tác truyền thống. “Nghĩa là nếu 1ha lúa cho lãi khoảng 30 triệu đồng thì 1.000 m2 này cũng mang lại hơn 20 triệu đồng rồi”, ông Lâm chia sẻ.

Không chỉ với cây ăn trái, chuyển đổi số nông nghiệp còn được nông dân Tây Ninh ứng dụng ngay trên đồng ruộng của mình.

Nông dân xã Long Chữ (tỉnh Tây Ninh) sử dụng máy bay không người lái để chăm sóc đồng ruộng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gia đình ông Lê Văn Bền ở xã Long Chữ (đơn vị hợp nhất từ xã Long Vĩnh, Long Phước và xã Long Chữ cũ), trước đây quen với cách làm truyền thống. Nay ông đã mạnh dạn đầu tư máy bay không người lái trị giá gần 500 triệu đồng để phục vụ 10ha lúa.

Ông Bền cho biết, khi sử dụng thiết bị máy bay không người lái để xịt thuốc, bón phân, nông dân giảm chi phí từ 700.000-1.000.000 đồng/ha/vụ. Năng suất, sản lượng lúa bằng hoặc cao hơn so với phương pháp canh tác truyền thống.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, từ phần mềm quản lý dịch bệnh, hệ thống tưới thông minh, đến máy bay phun thuốc, cho đến quản lý nhà nước, tất cả đều cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ số.

Các mô hình trên đây cho thấy việc áp dụng công nghệ, và ứng dụng chuyển đổi số nông nghiệp không còn là khái niệm xa vời. Nhiều nông dân Tây Ninh đã chủ động tiếp cận chuyển đổi số, từ tự động hóa quy trình sản xuất đến thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc.

Sự thay đổi này vừa nâng cao hiệu quả sản xuất vừa hình thành tư duy làm nông nghiệp theo hướng bền vững. Đồng thời, chuyển đổi số nông nghiệp còn giúp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, văn minh, hiện đại.

Để việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả cao, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Tham khảo thêm

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Vùng đất này ở Bình Thuận trồng xoài ngon, cây thấp tè trái quá trời, sao nông dân buồn dấm dứt?

Vùng đất này ở Bình Thuận trồng xoài ngon, cây thấp tè trái quá trời, sao nông dân buồn dấm dứt?

Đây, giống xoài mới lạ ở Bến Tre, cây thấp tè trái thả tha la quá trời, có một cây đầu dòng hiếm có

Đây, giống xoài mới lạ ở Bến Tre, cây thấp tè trái thả tha la quá trời, có một cây đầu dòng hiếm có

Đất nhiễm phèn ở vùng Đồng Tháp Mười của Long An, dân trồng đặc sản, cây thấp tè trái quá trời

Đất nhiễm phèn ở vùng Đồng Tháp Mười của Long An, dân trồng đặc sản, cây thấp tè trái quá trời

Loại cây thấp tè đã ra trái quá trời, tên là phát tài, sao dân An Giang xót ruột nhìn cả tấn quả rụng?

Loại cây thấp tè đã ra trái quá trời, tên là phát tài, sao dân An Giang xót ruột nhìn cả tấn quả rụng?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ở thôn thông minh của một xã thuộc tỉnh Phú Thọ, không hiếm gặp biệt thự sang chảnh, người dân thu 81 triệu/năm

Dọc theo đê sông Hồng, những xóm làng của xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ không còn là vùng quê lam lũ. Những biệt thự mái ngói xanh dương mọc lên giữa cánh đồng cũ, đường làng lát bê tông thẳng tắp, đời sống người dân đổi thay từng ngày là thành quả của chặng đường bền bỉ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

NÓNG: Diễn biến chi tiết của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6?

Nhà nông
NÓNG: Diễn biến chi tiết của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6?

Loại cá giàu canxi, ít xương, phàm ăn này nuôi dày đặc ở Vĩnh Long, bán hàng tấn, có nhà lời 1,5 tỷ/vụ, người ta đến xem

Nhà nông
Loại cá giàu canxi, ít xương, phàm ăn này nuôi dày đặc ở Vĩnh Long, bán hàng tấn, có nhà lời 1,5 tỷ/vụ, người ta đến xem

Đây là loại cây mới đang trồng nhiều ở Đắk Lắk hướng tới mục tiêu là “cây tỷ đô” nhờ kiểu liên kết sản xuất này

Nhà nông
Đây là loại cây mới đang trồng nhiều ở Đắk Lắk hướng tới mục tiêu là “cây tỷ đô” nhờ kiểu liên kết sản xuất này

Phát hiện con động vật hoang dã bị thương trên đèo Con Ó, 3 thanh niên Lâm Đồng mang giao nộp cho công an

Nhà nông
Phát hiện con động vật hoang dã bị thương trên đèo Con Ó, 3 thanh niên Lâm Đồng mang giao nộp cho công an

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn