Những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới, giúp gia đình xua tai họa, rước may mắn

Dưới đây là những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới mọi người nên tránh theo phong tục xưa để cả năm được may mắn, tốt lành, cuộc sống sung túc, gia đình hạnh phúc.

Vậy những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới là gì?

1. Tránh tắt đèn

Tránh tắt đèn là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Theo người xưa, mọi người không thể tắt đèn khi ngủ vào Đêm Giao thừa, đặc biệt là trong những phòng thờ cúng. Bạn phải đợi đến ngày mùng 1 Tết mới tắt đèn.

Để đèn sáng suốt từ "năm trước qua năm sau", theo người xưa có thể xua đuổi cái ác và tai họa, đảm bảo gia đình được bình an, sức khỏe sung mãn, mọi sự suôn sẻ trong năm mới.

Tương tự, tránh vứt rác là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Ảnh minh họa AI

2. Tránh quét nhà

Tránh quét nhà là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Theo người xưa, quét rác vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ giống "quét sạch" Thần Tài ra khỏi cửa.

Ngay trước Tết, mọi người đã tổng vệ sinh rất kỹ nên gia đình không bẩn, chỉ còn 1 số rác của xác pháo hay cánh hoa rơi không cần phải dọn dẹp.

Những màu sắc tươi đỏ cả hoa đào, xác pháo mang lại may mắn trong ngày đầu năm mới, không nên quét ra khỏi nhà sẽ khiến gia đình xui xẻo, mất đi tài lộc.

2. Tránh vứt rác

Tương tự, tránh vứt rác là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Người xưa khuyên không vứt rác từ Đêm Giao thừa (đặc biệt là sau khi mặt trời lặn) đến ngày mùng 1 tháng giêng Âm lịch.

Người xưa tin rằng vào ngày này, phước lành và giàu sang sẽ tập trung ở mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả rác trong thùng rác. Nếu bạn vứt rác một cách bất cẩn có nghĩa là bạn sẽ lấy hết sự may mắn, giàu có của gia đình ra khỏi nhà mà vứt đi, đây là biểu tượng rất không may mắn.

Người xưa cũng cho rằng việc hắt nước thải ra bên ngoài gia đình sẽ mang theo tài lộc và may mắn. Theo đó, nước là biểu tượng của sự giàu có, nên giữ trong nhà vào đầu năm mới tượng trưng cho thu gom của cải, giữ gìn tài lộc.

Hơn nữa, việc hắt nước thải ra ngoài có thể bắn vào thần linh đang đi tuần ngày đầu năm mới sẽ khiến thần linh tức giận và mang lại tai họa cho ia đình.

Do đó, nếu sau Giao thừa mà gia đình có rác thì bạn có thể gom vào túi, để vào một góc, hết ngày mùng 1 Tết mới nên mang đi đổ.

Tất nhiên, giờ đây nước thải chạy theo hệ thống cống rãnh, cũng không còn phù hợp với lời dặn của các cụ xưa. Tuy nhiên, mọi người vẫn giữ thói quen không quét nhà và đổ rác vào ngày đầu tiên của năm mới.

Tránh nói lời xui xẻo là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Ảnh minh họa AI

3. Tránh nói lời thiếu tôn trọng và kém may mắn

Tránh nói lời xui xẻo là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Đêm Giao thừa còn được gọi là đêm cát tường, người lớn và trẻ em nên cẩn thận không dùng những lời nói tục tĩu, thô tục, thiếu tôn trọng khi nói chuyện.

Những từ có ý nghĩa xấu như "chém giết" hay những từ "không", "nghèo", "khổ" cũng được khuyên tránh dùng để tránh mang lại điều xui xẻo, không may mắn cho gia đình.

4. Tránh làm vỡ đồ

Nhiều người thắc mắc "Mùng 1 vỡ bát có sao không", đương nhiên về khoa học thì không làm sao. Nhưng tránh vỡ bát, vỡ đồ là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới.

Theo người xưa, nếu làm vỡ bát đĩa vào ngày này nghĩa là bạn sẽ gặp “xui xẻo” trong năm mới. Nếu chẳng may có đồ bị vỡ thì hãy dùng giấy đỏ gói gém lại và nói lời may mắn "năm mới bình an" để giải tỏa xui xẻo.

Vì vậy, hầu hết mọi người sẽ thận trọng trong lời nói và hành động của mình trong Đêm Giao thừa để tránh những điều không may mắn và để năm mới diễn ra may mắn, cát tường.

5. Tránh dùng dao kéo, kim chỉ để cắt, may vá quần áo

Tránh khâu vá là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Theo người xưa, dao, kéo, kim là những dụng cụ sắc bén, dễ gây thương tích.

Vì giảm đi nhưng xui xẻo, kẻm may mắn, bất lợi cho việc tích lũy tài lộc trong năm nên người xưa khuyên hạn chế dùng dao kéo, kim khâu vào dịp đầu năm mới, tránh ảnh hưởng đến vận may của gia đình.

Tránh đi thăm bạn bè, họ hàng vào Đêm Giao thừa là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới. Ảnh minh họa AI

6. Tránh ghé thăm vào dịp Đêm Giao thừa

Tránh đi thăm bạn bè, họ hàng vào Đêm Giao thừa là một trong những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới.

Vào đêm giao thừa, các gia đình quây quần cùng một bàn để dùng bữa tối Giao thừa. Trong bữa ăn, việc người khác vào làm phiền bữa ăn là điều đặc biệt cấm kỵ. khiến cả gia đình bất an và không thể suôn sẻ sau bữa tối Giao thừa.

Vì vậy, nếu có nhu cầu chúc Tết, bạn nên kiểm tra thời gian trước khi đi để không làm phiền bữa cơm đoàn viên của người khác.

Nhiều người cho rằng, hương vị ngày Tết ngày càng mờ nhạt đi có thể là do điều kiện sống ngày càng được cải thiện, hoặc cũng có thể là do thời đại công nghệ phát triển đã đưa con người đến gần hơn với chiếc điện thoại di động hay ti vi.

Điều này khiến khoảng cách giữa mọi người ngày càng xa hơn. Tuy nhiên, Đêm Giao thừa và các phong tục truyền thống vào dịp Tết vẫn rất được coi trọng.

Những điều kiêng kị tuyệt đối không làm đầu năm mới mà người xưa khuyên cũng không còn được chú trọng nữa.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ gìn những nề nếp này vào dịp đầu năm, như một cách lấy may và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.