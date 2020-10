Những gương mặt tài năng nhí siêu yêu làm tan chảy trái tim

Bé Đinh Trần Khánh Vy sinh ngày 8/9/2007 hiện đang học Trường THCS Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội. Khánh Vy có năng khiếu ca hát và diễn xuất. Khánh Vy là thành viên nhóm CLB Thủ lĩnh vì sự thay đổi, đã tham gia nhiều hoạt động truyền thông trong và ngoài trường. Năm 2018 Khánh Vy đã vượt qua 7000 thí sinh để giành giải quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng Ngôi Sao Hướng Dương mùa đầu tiên.

Cô bé cũng được giải nhất cuộc thi “Nhật kí thời gian bí” giữa thủ lĩnh các trường do tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức, giải nhì thi tại “Diễn đàn phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em” thành phố Hà Nội. Khánh Vy cũng được chọn tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành phố và đề nghị khen gương Người tốt việc tốt với dự án “Tấm kính chống virut corona”.

Bé Ngô Bảo Ngọc sinh ngày 3/1/2013. Hiện đang sống tại xã Bầu Trâm - Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai. Bảo Ngọc từng giành giải nhất và giải yêu thích nhất tại chương trình Siêu mẫu nhí 2019. Bảo Ngọc hiện đang học lớp 2.3 trường tiểu học Long Khánh.

Cô bé luôn đạt thành tích học tập xuất sắc và giành các giải thưởng về chữ đẹp, hội khỏe Phù Đổng của trường và của Thành phố. Bảo Ngọc xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, tham gia chương trình siêu mẫu nhí chụp hình cùng bật nhún của đài truyền hình HTV. Ước mơ của Bảo Ngọc sau này sẽ trở thành một hoa hậu.

Bé Hoàng Thị Kim Ngân sinh ngày 16/10/2012, hiện đang học lớp 2 tại một Trường Tiểu học thuộc Quận Hoàng Mai – Hà Nội. Kim Ngân là chị cả trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ làm kinh doanh tự do. Kim Ngân có nhiều năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ giống với bà ngoại của mình. Từ khi mới 2 tuổi Ngân đã có thể hát karaoke chính xác từng chữ và rất đúng nhạc.

Cứ nghe thấy nhạc là cô bé rất phiêu và thể hiện rõ sự thích thú. Ngân từng tham gia rất nhiều cuộc thi cũng như chương trình biểu diễn nghệ thuật và các MV ca nhạc thiếu nhi phát sóng truyền hình. Với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, Kim Ngân được nhiều Nhiếp ảnh gia mời làm mẫu ảnh, và là một trong những mẫu ảnh được sự chú ý của nhiều nhãn hàng thời trang lớn. Không chỉ diễn xuất, catwalk mà Ngân còn là một dancer rất chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Hoài An sinh ngày 20/2/2016, hiện đang học trường mầm non An Vĩ - Hưng Yên. Hoài An từ nhỏ đã có năng khiếu nghệ thuật, cô bé rất thích tham gia các hoạt động biểu diễn. Hiện nay Hoài An đang theo học tại Câu Lạc Bộ Sol Vàng và là gương mặt tài năng nhí được biểu diễn tại nhiều chương trình.

Khuôn mặt dễ thương đáng yêu giúp Hoài An nhận được rất nhiều lời mời chụp mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang. Là con út trong gia đình có 2 anh em, bố mẹ không theo nghệ thuật nhưng Hoài An lại rất đam mê bộ môn múa và có ước mơ sẽ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp.

Bé Phạm Hương Giang sinh ngày 11/11/2011, hiện đang học lớp 3B Trường tiểu học Lê Hồng Phong-TP Tam Điệp - Ninh Bình. Là con út trong gia đình có hai chị em, Hương Giang có năng khiếu ca hát và nhảy múa. Cô bé cũng giành được rất nhiều thành tích trong học tập: Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, Giải nhất cuộc thi giải Toán Violympic, Giải Nhất cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài, Giải khuyến khích cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Tỉnh, Giải Nhì cuộc thi đọc diễn cảm, Giải Ba cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Anh, Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp.

Trong lĩnh vực nghệ thuật Hương Giang cũng là một tài năng xuất sắc. Cô bé từng giành Giải Ba cuộc thi Tự Tin Tỏa Sáng do Báo Nhi Đồng tổ chức, Giải Ba của cuộc thi Sao Việt Nhí, Giải Nhì của cuộc thi Ngôi Sao Mạng Xã Hội. Ước mơ của Hương Giang sau này sẽ trở thành một nghệ sỹ múa.

Bé Bùi Hoàng Gia Hân, tên thường gọi là Su Su, sinh ngày 17/6/2012 hiện đang học trường tiểu học Minh Tân. Gia Hân là gương mặt nổi trội trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật: Múa, hát, trình diễn thời trang. Cô bé từng biểu diễn trong nhiều chương trình lớn phát sóng truyền hình. Nhiều năm là học sinh xuất sắc và có thành tích cao trong học tập, Gia Hân luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động biểu diễn của trường và của địa phương. Ngoài năng khiếu nghệ thuật Gia Hân còn rất thích bơi lội và các môn thể thao. Ước mơ của Gia Hân sau này sẽ trở thành một diễn viên múa.

Bé Trần Thị Minh Anh sinh năm 2010 hiện đang học Trường tiểu học Phùng Hưng - Hưng Yên. Minh Anh có năng khiếu nhảy múa, ca hát và vẽ tranh rất đẹp. Gương mặt xinh xắn thanh thoát và khả năng biểu cảm tốt trước ống kính giúp Minh Anh nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình biểu diễn.

Minh Anh hiện đang tham gia học tại Câu lạc bộ Sol Vàng, một đơn vị đào tạo uy tín của Hưng Yên. Ước mơ của Minh Anh sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài năng hoặc sẽ là một nghệ sỹ múa. Cô bé từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình phát sóng truyền hình, gần đây nhất Minh Anh đã tham gia nhảy vì môi trường xanh trên sóng VTC.

Bé Đỗ Nguyễn Bảo Trâm sinh ngày 25/11/2012 hiện đang học lớp 3A8 Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield - Ecopark. Là con thứ hai trong gia đình, Bảo Trâm từ nhỏ đã rất thích múa hát. Gương mặt xinh xắn đáng yêu và nụ cười trong veo giúp Bảo Trâm trở thành một người mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng mời cộng tác. Bảo Trâm từng tham gia rất nhiều chương trình nghệ thuật và các cuộc thi. Cô bé cũng đã gặt hái nhiều giải thưởng lớn. Ngoài đam mê dành cho nghệ thuật, Bảo Trâm còn rất có năng khiếu làm bánh và thích vào bếp. Cô bé mơ ước sau này sẽ trở thành một thợ làm bánh.