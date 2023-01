Những vụ tai nạn máy bay Su-22 rơi trên thế giới

Máy bay chiến đấu nâng cấp Su-22UM của Không quân Iran. Nguồn: Sina Atefi Pour/ Airliners.net

Cụ thể, ngày 3/8/2022, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, một chiếc máy bay Su-22 của Không quân nước này đã rơi vào sáng cùng ngày khi đang cất cánh từ căn cứ không quân Shiraz, tỉnh Fars. Phi công may mắn sống sót. IRGC cho biết, tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật. Các phi công trên máy bay đã kích hoạt hệ thống ghế phóng và tiếp đất an toàn.

Vào ngày 11/11/2017, một chiếc Su-22 khác của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị rơi ở gần thành phố Sarvestan, nằm tại miền nam nước này. Theo Không quân Iran, chiếc máy bay gặp nạn khi đang huấn luyện và phi công đã tử nạn. Iran không tiết lộ thêm về nguyên nhân của vụ tai nạn nhưng theo Tasnim News Agency, trục trặc kỹ thuật có thể là lý do chính khiến chiếc Su-22 bị rơi.

Vào ngày 19/2/2013, Su-22M-4 của Không quân Yemen cũng bị rơi, đâm thẳng vào một tòa nhà nằm gần “Quảng trường Thay đổi” tại thủ đô Sanaa. Ít nhất 12 người, trong đó có phi công đã thiệt mạng và nhiều khác đã bị thương sau vụ việc. Theo Thời báo Yemen, chiếc máy bay đang trong sứ mệnh huấn luyện thì xảy ra tai nạn.

Vào ngày 20/7/2011, một chiếc Su-22UM cũng của Không quân Yemen gặp nạn khi một động cơ bị lỗi trong lúc cất cánh khiến máy bay bị trượt ra khỏi đường băng và bốc cháy. Hai phi công trên máy bay tuy còn sống nhưng cũng bị thương rất nặng.

Vào ngày 5/10/2009, một chiếc Su-22 Fitter-C của Không quân Yemen bị rơi khi đang tiến hành cuộc không kích phiến quân Houthi ở miền Bắc nước này. Phía chính phủ Yemen tuyên bố nguyên nhân Su-22 rơi là do vấn đề kĩ thuật còn phe phiến quân lại khẳng định máy bay bị bắn rơi.

Ngày 17/12/2004, một chiếc Su-22 của Lực lượng Không quân Peru (FAP) đã bị rơi vào chiều cùng ngày khiến 2 phi công thiệt mạng. Danh tính 2 phi công là Winston San Martin Canales và Mauricio Perez Velarde. Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Lurin (cách Lima khoảng 50km về phía nam). Theo truyền thông Peru, có vẻ như một phi công đã nhảy dù (hơi muộn) và tử nạn vì va chạm với mặt đất. Chiếc dù của phi công này đã không bung ra hoàn toàn, do thời gian quá ngắn hoặc do hỏng hóc trong khi phi công còn lại tử nạn trong máy bay. Chiếc Su-22 gặp nạn khi đang dẫn đầu đội hình luyện tập cho lễ kỷ niệm truyền thống cuối năm học của Quân chủng Không quân Peru.