Tặng 100.000 đồng nhân dịp 2/9

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Ảnh: VGP.

Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Cũng tại Công điện 149/CĐ-TTg, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Cách nhận 100.000 đồng trên VNeID

Hiện theo ghi nhận của PV, hàng loạt ngân hàng thương mại cũng thực hiện việc kết nối tài khoản thanh toán của khách hàng trên VNeID như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Sacombank, MBBank, Nam A Bank… và vẫn đang được tiếp tục mở rộng danh sách ngân hàng liên kết.

Trích thông báo BIDV gửi chủ tài khoản.

Trong ngày hôm nay (28/8), nhiều ngân hàng đã gửi thông báo đến các chủ tài khoản nhằm hướng dẫn liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước ngay trên ứng dụng VNeID.

Đơn cử, trong thông báo của VietinBank, nhà băng này cho biết: VietinBank hợp tác cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước ngay trên ứng dụng VNeID chỉ với 4 bước.

1. Đăng nhập VNeID - chọn "An sinh xã hội" - chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

2. Chọn Ngân hàng VietinBank

3. Nhập số tài khoản VietinBank và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

4. Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Sau khi thực hiện các bước trên, người dân/chủ tài khoản đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản trực tiếp tại các chi nhánh hoặc thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Trích thông báo VietinBank gửi chủ tài khoản.

Các bước thực hiện này cũng áp dụng với nhiều ngân hàng khác như BIDV, Vietcombank, Agribank,...

Theo nhà điều hành việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Việc kết nối tài khoản thanh toán trên VneID nhằm giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công…) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Ngoài ra, trong trường hợp nhận trực tiếp, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.