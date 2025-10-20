Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 20/10/2025 13:29 GMT+7

Nóng chiến trường Ukraine: Gần như toàn bộ Donbass 'đã bị Nga chiếm giữ'

Thứ hai, ngày 20/10/2025 13:29 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine nên đóng băng tiền tuyến hiện tại ở Donbass, lưu ý rằng Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.
Một người lính Nga gần tiền tuyến ở Donbass vào ngày 4/10/2025. Ảnh Sputnik

Ông Trump đưa ra nhận xét này sau khi nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ năm và gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vào ngày hôm sau tại Nhà Trắng.

"Chúng tôi nghĩ điều họ nên làm là dừng lại ở ranh giới hiện tại. Phần còn lại rất khó đàm phán", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào tối Chủ nhật. "Họ nên dừng lại ngay tại ranh giới chiến trường, về nhà, ngừng giết người và kết thúc mọi chuyện", ông nói thêm.

Khi được hỏi về Donbass, ông Trump nói: "Cứ để nó như hiện tại. Tôi nghĩ 78% diện tích đất đã bị Nga chiếm rồi. Cứ để nguyên như vậy. Họ có thể đàm phán sau."

Năm 2014, các khu vực Donbass là Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập và bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev đầu năm đó.

Vào tháng 9 năm 2022, cả hai khu vực đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Ukraine và hầu hết các quốc gia khác đã từ chối công nhận đường biên giới mới của Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, cho biết vào tháng 8 rằng quân đội Ukraine nắm giữ khoảng 20% ​​lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và chưa đến 1% lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

Ông Putin tuyên bố rằng để lệnh ngừng bắn có hiệu quả, lực lượng Ukraine phải rút khỏi toàn bộ Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Ông Zelensky đã ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trump nhưng từ chối trao bất kỳ vùng lãnh thổ "thêm" nào cho Nga.

Từ khóa:

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng 'lạ'
Văn hóa - Giải trí

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng "lạ"

Văn hóa - Giải trí

Kevin Federline sắp phát hành cuốn hồi ký hé lộ nhiều chi tiết riêng tư về cuộc hôn nhân 3 năm với Britney Spears, khiến “công chúa nhạc pop” bức xúc lên tiếng phản đối.

3 Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng được kéo dài thời gian giữ chức vụ
Tin tức

3 Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Tin tức

2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Hàng chục khối đất, bùn đổ xuống khu mộ Hòa Sơn, người dân lo sạt lở lan rộng
Ảnh

Hàng chục khối đất, bùn đổ xuống khu mộ Hòa Sơn, người dân lo sạt lở lan rộng

Ảnh

Hàng chục khối đất, bùn và đá từ sườn đồi phía tây bất ngờ đổ ập xuống khu vực an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) sau đợt mưa lớn kéo dài khiến người dân lo ngại nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng
Xã hội

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng

Xã hội

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân hiện là Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) và là nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025.

Bóng đá Malaysia sụp đổ?
Thể thao

Bóng đá Malaysia sụp đổ?

Thể thao

Chuyên gia bóng đá Datuk Dr. Pekan Ramli cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics
Chuyển động Sài Gòn

Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường văn phòng TP.HCM quý III/2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu thuê mạnh từ các doanh nghiệp logistics, công nghệ và thương mại dịch vụ. Phân khúc hạng A tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ lấp đầy tăng mạnh.

Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe
Xã hội

Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe

Xã hội

Một số thực phẩm như dưa bắp cải, kim chi, sữa chua giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt tốt cho đường ruột.

19 tài xế nữ vi phạm nồng độ cồn trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Tin tức

19 tài xế nữ vi phạm nồng độ cồn trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tin tức

Trong đợt kiểm soát nồng độ cồn ngày 19/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 19 phụ nữ vi phạm, chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại sao Quách Tĩnh không quy ẩn giang hồ như những đại hiệp khác?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Quách Tĩnh không quy ẩn giang hồ như những đại hiệp khác?

Đông Tây - Kim Cổ

Không giống nhiều đại hiệp khác chọn quy ẩn giang hồ để sống cuộc đời tự do tự tại, Quách Tĩnh gắn bó cả đời với trách nhiệm bảo vệ giang sơn và nghĩa lớn.

Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng
Tin tức

Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, nhiều xe hư hỏng nặng

Tin tức

Sáng 20/10, trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, khiến 2 tài xế bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Cựu sao Benfica B đang khoác áo Ninh Bình FC có gì đặc biệt?
Thể thao

Cựu sao Benfica B đang khoác áo Ninh Bình FC có gì đặc biệt?

Thể thao

Daniel dos Anjos là tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình FC. Chân sút người Brazil từng có thời gian khoác áo CLB Benfica B ở Bồ Đào Nha.

Bé gái 10 tuổi bị bạo hành ở Hà Tĩnh: 'Bố dượng đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu'
Tin tức

Bé gái 10 tuổi bị bạo hành ở Hà Tĩnh: "Bố dượng đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu"

Tin tức

"Bố đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu", đó là lời kể run rẩy của bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh sau khi được giải cứu khỏi chính ngôi nhà của mình. Sau trận đòn dã man của gã cha dượng, em bị khóa trái trong phòng trọ với chi chít vết thương.

An Giang: Cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô
Tin tức

An Giang: Cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô

Tin tức

Công an xã An Biên phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng đã huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ kép
Video

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Trung đối mặt nguy cơ mưa lũ kép

Video

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ vùng núi có thể xuống dưới 16 độ. Tuy nhiên, cảnh báo nguy hiểm lại là miền Trung. Theo các chuyên gia khí tượng, không khí lạnh sẽ tương tác với hoàn lưu của bão số 12, tạo ra một "tổ hợp" thời tiết nguy hiểm, gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở trên một nền đất đã bão hòa nước.

Bắt giữ kẻ hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn suốt 30 năm
Pháp luật

Bắt giữ kẻ hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn suốt 30 năm

Pháp luật

Huỳnh Trường Giang (quê Cà Mau) thực hiện hành vi hiếp dâm đối với trẻ em rồi bỏ trốn suốt 30 năm qua, đã bị bắt.

Kiến nghị Quốc hội khoá mới tập trung giám sát vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Tin tức

Kiến nghị Quốc hội khoá mới tập trung giám sát vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tin tức

Quốc hội khóa XV kiến nghị Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch
Dân sinh

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Dân sinh

Sau khi nhà ga T3 đi vào khai thác, nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất trở nên vắng lặng. Lượng khách sụt giảm mạnh, nhiều quầy dịch vụ đóng cửa, trong khi cảng hàng không này đang chuẩn bị phương án sắp xếp lại công năng, hướng tới kế hoạch cải tạo hoặc xây mới hoàn toàn trong tương lai.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN cách Hoàng Sa 460km, sẽ đổ bộ vào những tỉnh này, cảnh báo lũ vượt báo động 3
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN cách Hoàng Sa 460km, sẽ đổ bộ vào những tỉnh này, cảnh báo lũ vượt báo động 3

Nhà nông

Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 12 (bão FENGSHEN), đến 10 giờ sáng nay (20/10), cơn bão số 12 còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc, và có khả năng mạnh thêm. Ngày 23/10, bão số 12 sẽ đổ bộ vào đất liền, cảnh báo mưa diện rộng và lũ trên sông tại nhiều tỉnh thành.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Belarus thúc đẩy hợp tác đào tạo và khoa học quân sự
Tin tức

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Belarus thúc đẩy hợp tác đào tạo và khoa học quân sự

Tin tức

Tại hội đàm với Thiếu tướng Pavel Muraveiko sáng 20/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Belarus tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, hội thao quân sự và khoa học quân sự.

Tăng trưởng vượt dự báo, được FTSE nâng hạng: Việt Nam gây ấn tượng toàn cầu
Kinh tế

Tăng trưởng vượt dự báo, được FTSE nâng hạng: Việt Nam gây ấn tượng toàn cầu

Kinh tế

Kinh tế Việt Nam đang bước vào “chu kỳ tăng trưởng mới” với tốc độ được thế giới chú ý tới, theo các nhà phân tích kinh tế và chiến lược của Ngân hàng Deutsche Bank (Đức).

Thủ tướng thông tin về kết quả xử lý 5 ngân hàng yếu kém và 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đồng
Kinh tế

Thủ tướng thông tin về kết quả xử lý 5 ngân hàng yếu kém và 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đồng

Kinh tế

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý 5 ngân hàng yếu kém trong đó có 4 ngân hàng thương mại như DongABank, CBbank, OceanBank, và GPBank và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Nuôi thành công thứ chim quý hiếm mào đỏ mỏ nhọn, y chang nuôi gà ở cồn cát Quảng Bình, nếu bán là hết cả đàn
Nhà nông

Nuôi thành công thứ chim quý hiếm mào đỏ mỏ nhọn, y chang nuôi gà ở cồn cát Quảng Bình, nếu bán là hết cả đàn

Nhà nông

Để đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tận dụng vùng đất cát ven biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình) triển khai thí điểm mô hình nuôi chim trĩ lấy trứng ứng dụng công nghệ cao.

Đà Nẵng: Mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 nam 1 nữ kéo nhau mang dao 60cm truy sát đối thủ
Pháp luật

Đà Nẵng: Mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 nam 1 nữ kéo nhau mang dao 60cm truy sát đối thủ

Pháp luật

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 nam 1 nữ ở Đà Nẵng đã mang theo dao dài 60cm tìm gặp đối thủ để “giải quyết”, gây ra vụ truy sát khiến nhiều thiếu niên bị chém trọng thương.

Chàng trai chi 4.000 USD để hẹn hò với nữ thần tượng, ngã ngửa phát hiện vệ sĩ là chồng cô
Xã hội

Chàng trai chi 4.000 USD để hẹn hò với nữ thần tượng, ngã ngửa phát hiện vệ sĩ là chồng cô

Xã hội

Anh chàng Nino si mê một nữ thần tượng nên bỏ tiền mua vé, trả tiền ăn uống, chụp ảnh và thuê vệ sĩ, để rồi cay đắng phát hiện vệ sĩ người này thực chất là chồng của nữ thần tượng.

Cha dượng dùng búa đinh đánh bé gái ở Hà Tĩnh rồi lẩn trốn trên mái nhà cho tới khi bị bắt
Pháp luật

Cha dượng dùng búa đinh đánh bé gái ở Hà Tĩnh rồi lẩn trốn trên mái nhà cho tới khi bị bắt

Pháp luật

Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Nam khai nhận đã dùng búa đinh bạo hành con riêng của vợ chỉ vì cháu bé trả lời "không đúng ý" của đối tượng Nam.

Bi hài SEA Games 33: U22 Timor Leste “quên” đăng ký khiến ban tổ chức “tá hỏa”
Thể thao

Bi hài SEA Games 33: U22 Timor Leste “quên” đăng ký khiến ban tổ chức “tá hỏa”

Thể thao

Đội tuyển U22 Timor Leste “quên” đăng ký thi đấu khiến lễ bốc thăm của môn bóng đá nam SEA Games 2025 tại Thái Lan không thể diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Cả hệ thống chính trị nỗ lực cao nhất hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Tin tức

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Cả hệ thống chính trị nỗ lực cao nhất hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tin tức

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi khi Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trong đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực cao nhất hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Sắp diễn ra Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Nhà nông

Sắp diễn ra Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Nhà nông

Tiếp nối thành công từ 3 lần tổ chức Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói trước đây, Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tới đây, tại Hà Nội. Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được lãnh đạo hai đơn vị giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Thương chiến Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, giá thép bất ngờ ngược chiều tăng
Nhà đất

Thương chiến Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, giá thép bất ngờ ngược chiều tăng

Nhà đất

Giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực giảm do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và nguồn cung dồi dào, trong khi thép cây trên sàn Thượng Hải bật tăng nhẹ nhờ nhu cầu ổn định từ Trung Quốc.

