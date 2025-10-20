Nóng chiến trường Ukraine: Gần như toàn bộ Donbass 'đã bị Nga chiếm giữ'

Một người lính Nga gần tiền tuyến ở Donbass vào ngày 4/10/2025. Ảnh Sputnik

Ông Trump đưa ra nhận xét này sau khi nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ năm và gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vào ngày hôm sau tại Nhà Trắng.

"Chúng tôi nghĩ điều họ nên làm là dừng lại ở ranh giới hiện tại. Phần còn lại rất khó đàm phán", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào tối Chủ nhật. "Họ nên dừng lại ngay tại ranh giới chiến trường, về nhà, ngừng giết người và kết thúc mọi chuyện", ông nói thêm.

Khi được hỏi về Donbass, ông Trump nói: "Cứ để nó như hiện tại. Tôi nghĩ 78% diện tích đất đã bị Nga chiếm rồi. Cứ để nguyên như vậy. Họ có thể đàm phán sau."

Năm 2014, các khu vực Donbass là Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập và bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev đầu năm đó.

Vào tháng 9 năm 2022, cả hai khu vực đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Ukraine và hầu hết các quốc gia khác đã từ chối công nhận đường biên giới mới của Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, cho biết vào tháng 8 rằng quân đội Ukraine nắm giữ khoảng 20% ​​lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và chưa đến 1% lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

Ông Putin tuyên bố rằng để lệnh ngừng bắn có hiệu quả, lực lượng Ukraine phải rút khỏi toàn bộ Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Ông Zelensky đã ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Trump nhưng từ chối trao bất kỳ vùng lãnh thổ "thêm" nào cho Nga.