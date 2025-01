Chỉ cho nông dân cách dùng máy bay không người lái an toàn trên cánh đồng ở Bạc Liêu

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn liên quan đến máy bay không người lái (drone) trong sản xuất liên tiếp diễn ra. Để giúp nông dân làm chủ được thiết bị, sử dụng hiệu quả, an toàn, qua đó giúp giảm bớt sức lao động, kéo giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao thu nhập, rất cần có những lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng…

“Lợi bất cập hại”

Trong khoảng 2 tháng gần đây, các sự cố liên quan đến drone liên tục được ghi nhận từ bay trúng ngọn cây làm thiết bị rơi hư hỏng nặng cho đến va chạm với đường dây điện lưới 110kV làm 76.000 hộ dân bị mất điện.

Sự cố nghiêm trọng hơn xảy ra tại Kiên Giang vào ngày 20/11 làm một người tử vong khi va chạm với drone trên cánh đồng...

Từ những vụ việc này cho thấy dù tiện dụng, hiệu quả nhưng drone vẫn tìm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm cho cả người điều khiển lẫn mọi người xung quanh.

Hướng dẫn nông dân điều khiển máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.L

Theo chia sẻ của nhiều nông dân, việc dùng drone đã giúp công việc sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao vượt trội so với sản xuất truyền thống.

Hiện, mỗi drone hiện đại chỉ cần một người vận hành, dùng thiết bị điều khiển từ xa có thể phun, bón được hàng chục héc-ta lúa. Đặc biệt, nhờ áp dụng công nghệ mới giúp bà con chăm sóc đồng ruộng hiệu quả hơn mà vẫn tiết kiệm được 20 - 30% lượng thuốc, phân.

Việc áp dụng drone và các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào canh tác còn giúp cho ngành Nông nghiệp tỉnh từng bước tiếp cận và phát triển các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt là thay đổi phương thức và tập quán sản xuất của người nông dân, từ đó dần hình thành những thế hệ nông dân mới, biết tận dụng các lợi thế sẵn có để làm giàu ngay chính trên mảnh vườn, thửa ruộng ở quê nhà mà không phải ly hương.

Cần được đào tạo, tập huấn thường xuyên

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh hiện có 255 drone và con số này hiện vẫn không ngừng tăng lên khi ngày càng có nhiều nông dân mua sử dụng drone để chăm sóc lúa của gia đình kết hợp với làm dịch vụ...

Sử dụng drone để phun thuốc, bón phân, sạ lúa… đã nhiều năm qua, anh Trần Bé Lượng (ấp Mặc Đây, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho rằng: Việc vận hành thiết bị bay không khó như nhiều người nghĩ, quan trọng là người điều khiển phải nắm chắc các kiến thức của quá trình vận hành máy và phải kiểm tra thiết bị cẩn thận trước khi vận hành.

Điều kiện đầu tiên là phải xin cấp phép bay từ cơ quan chức năng (Bộ Quốc phòng). Thứ hai là các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp cung cấp drone phải tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng thiết bị an toàn giúp nông dân có đầy đủ kiến thức để vận hành hiệu quả công nghệ mới.

Bên cạnh đó, người sử dụng drone cũng cần lưu ý thiết bị bay phải cách xa lưới điện cao áp từ 100m trở lên, trừ trường hợp làm nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa đường dây điện. Ngoài quy tắc an toàn bay cũng cần nắm kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...

Để ứng dụng drone an toàn, hiệu quả, thiết nghĩ cần có những lớp tập huấn, hướng dẫn để người sử dụng nắm vững thao tác, am hiểu cơ khí thiết bị và vận hành nhuần nhuyễn, đảm bảo nguyên tắc an toàn cho con người và môi trường, tài sản.