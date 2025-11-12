Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ tư, ngày 12/11/2025 07:40 GMT+7

Nông thôn mới xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên thêm trù phú nhờ loại cây trồng mới, thu nhập tốt này

Hà Thanh - Kiều Hải - Ngô Huy Thứ tư, ngày 12/11/2025 07:40 GMT+7
Trong khi cây chè vẫn được coi là “cây chủ lực” xã nông thôn mới Văn Hán (tỉnh Thái Nguyên), thì vài năm trở lại đây, cây chuối tiêu hồng đang từng bước bén rễ, trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập. Bức tranh nông thôn mới nơi đây càng thêm trù phú.
Cây chuối tiêu hồng bén rễ trên đất nông thôn mới Văn Hán

Xóm Đèo Khế (xã Văn Hán) – vùng đất trước đây chủ yếu trồng lúa, chè và ngô, giờ đây được phủ xanh bởi những vườn chuối tiêu hồng trĩu quả. Ông Phương Văn Quyết - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Đèo Khế nhớ lại: “Trước kia, bà con trong xóm trồng chủ yếu là chè, lúa, ngô. Nhưng từ năm 2017, sau khi tìm hiểu, gia đình tôi mạnh dạn đưa cây chuối tiêu hồng về trồng thử nghiệm với khoảng 1.000 cây. Không ngờ cây chuối phát triển tốt, hiệu quả rõ rệt, thương lái vào tận vườn thu mua. Đến nay, toàn xóm đã phát triển được một diện tích lớn cây chuối tiêu hồng”.

Cây chuối tiêu hồng bắt đầu bén rễ trên vùng đất Văn Hán từ năm 2017. Ảnh: Ngô Huy

Hiệu quả kinh tế mang lại từ cây chuối khiến bà con phấn khởi. “Bờ rào, ruộng thấp, đất đồi chỗ nào cũng trồng được chuối. Cây chuối không kén đất, dễ chăm sóc, lại cho thu hoạch đều, không lo ế hàng. Thương lái về tận nơi thu mua, có khi hàng chục xe máy, ô tô ra vào liên tục, không bỏ đi một quả nào”, ông Quyết chia sẻ.

Cây chuối không kén đất, lại rất dễ chăm sóc, có thể trồng xen canh với cây chè giúp cải tạo đất. Ảnh: Ngô Huy

Không chỉ phát triển về diện tích, bà con còn học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho chuối. Ông Quyết cho biết, bệnh thường gặp trên cây chuối tiêu hồng là sâu đục thân và bệnh Panama – bệnh do đất canh tác lâu năm, phân chuồng không được cải tạo gây ra. Đối với bệnh sâu đục thân, người dân đã tìm được thuốc đặc trị hiệu quả, đồng thời áp dụng kỹ thuật bón phân hữu cơ và luân canh cây trồng để cải thiện đất, đảm bảo cây chuối phát triển bền vững.

Ông Phương Văn Quyết - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Đèo Khế chia sẻ về kinh nghiệm trồng chuối tiêu hồng. Ảnh: Ngô Huy

Chuối tiêu hồng-cây dễ trồng, dễ bán, thu nhập ổn định

Với gia đình anh Lý Văn Hàm ở xóm Đèo Khế, cây chuối tiêu hồng đã trở thành nguồn thu đáng kể bên cạnh cây chè truyền thống. Anh Hàm chia sẻ: “Gia đình tôi hiện trồng khoảng 2.500 cây chuối. Cây chuối chăm sóc không vất vả như chè, ít tốn công, dễ thu hoạch. Vừa rồi gia đình tôi thu được 5 – 6 tấn chuối, giá bán trung bình 5.000 đồng/kg, còn khoảng 500 cây đến cuối năm mới cho thu hoạch quả. Dù giá chuối không cao nhưng bán được quanh năm, có đồng ra đồng vào đều đặn”.

Gia đình anh Lý Văn Hàm, xóm Đèo Khế, xã Văn Hán hiện có khoảng 2.500 cây chuối, cho nguồn thu ổn định mỗi năm. Ảnh: Ngô Huy

Theo anh Hàm, điều quan trọng nhất là cây chuối có thể luân canh với chè. Khi đất chè bị thoái hóa, bà con trồng chuối để cải tạo đất. Sau 2 – 3 năm, nếu chuối già cỗi, có thể quay lại trồng chè mà đất vẫn màu mỡ. Cách làm này giúp người dân chủ động xoay vòng sản xuất, giảm rủi ro, đảm bảo nguồn thu ổn định.

“Cây chuối vừa dễ trồng, vừa dễ bán. Thị trường thu mua ổn định, người dân không phải lo đầu ra. So với công sức bỏ ra, trồng chuối là hướng làm kinh tế hiệu quả trong giai đoạn hiện nay”, anh Hàm nói thêm.

Chính quyền đồng hành, mở rộng diện tích

Theo ông Nguyễn Kiên Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, toàn xã hiện có khoảng 25 ha chuối tiêu hồng, tập trung chủ yếu tại xóm Đèo Khế và xóm Long Giàn, với khoảng 60 hộ dân tham gia trồng.

Ông Nguyễn Kiên Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán trao đổi về mô hình trồng chuối tại xã Văn Hán. Ảnh: Ngô Huy

“Qua đánh giá thực tế, cây chuối tiêu hồng đang cho thấy hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định, dễ tiêu thụ. Đây là cây trồng tiềm năng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Trong thời gian tới, xã Văn Hán sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân mở rộng diện tích trồng chuối, chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng cây này”, ông Quyết cho biết.

Xã Văn Hán định hướng sẽ đưa sản phẩm chuối tiêu hồng tham gia chương trình “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, năm 2025. Ảnh: Ngô Huy

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích, chính quyền xã còn định hướng đưa sản phẩm chuối tiêu hồng tham gia chương trình “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, năm 2025”. Đây được coi là bước đi quan trọng, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm địa phương, giúp người trồng chuối tiếp cận thị trường rộng hơn.

Hướng tới sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm

Từ những kinh nghiệm thực tế, người dân Văn Hán đã nhận thấy rõ giá trị hàng hóa của cây chuối tiêu hồng. Theo ông Phương Văn Quyết, ngoài chuối tiêu hồng, bà con đang có kế hoạch phát triển thêm giống chuối tây để đa dạng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Cây chuối dễ trồng, đàn ông hay phụ nữ đều làm được. Thu hoạch, chăm sóc không quá vất vả. Quan trọng là phải nắm được kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và bảo quản sau thu hoạch để chuối giữ được chất lượng. Nếu được tập huấn, hướng dẫn bài bản, chắc chắn chuối Văn Hán sẽ tiến xa hơn nữa”, ông Quyết chia sẻ.

Cây chuối dễ trồng, chăm sóc không quá vất vả, lại ít khi mắc sâu bệnh. Ảnh: Ngô Huy

Hiện nay, người dân trong xã đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, hình thành các tổ hợp tác, nhóm nông dân cùng liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tiêu thụ sản phẩm. Việc kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, thương lái đang được địa phương chú trọng để đảm bảo đầu ra ổn định, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình trồng chuối tiêu hồng còn góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Việc tận dụng các diện tích đất đồi dốc, đất bạc màu để trồng chuối đã giúp tăng độ che phủ, hạn chế xói mòn, đồng thời giúp bà con sử dụng đất hiệu quả hơn.

Mô hình trồng chuối tiêu hồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất. Ảnh: Ngô Huy

Từ vài vườn chuối nhỏ lẻ ban đầu, đến nay cây chuối tiêu hồng đã thực sự bén rễ trên vùng đất Văn Hán, trở thành cây trồng tiềm năng song hành cùng cây chè truyền thống. Hiệu quả kinh tế, khả năng thích ứng linh hoạt và thị trường tiêu thụ ổn định đang mở ra hướng đi bền vững cho người dân nơi đây.

Nếu được đầu tư đồng bộ về kỹ thuật, thương hiệu và đầu ra, chuối tiêu hồng Văn Hán không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã mà còn có thể trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2025, khẳng định bước chuyển mình tích cực trong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

