Nữ ca sĩ Việt Nam đăng đàn tố nhóm nhảy nổi tiếng của Hàn Quốc "đạo" nhạc

MV "Công chúa trên nương" được ra mắt từ ngày 11/1/2021, bản quyền của ca khúc do TiA và Yin Yang đồng sở hữu. Sản phẩm được phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến quốc tế như Spotify, Apple Music và các nền tảng nhạc nội địa khác.

MV "Công chúa trên nương" trên kênh YouTube của nữ ca sĩ TiA đạt 130.000 lượt theo dõi. Trên kênh YouTube chính thức của Billlie, MV bị cho là đạo nhạc có tới hơn 23 triệu views chỉ sau một tháng phát hành.

MV "GingaMingaYo" của nhóm nhạc Billlie đang dính nghi án "đạo" nhạc Việt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ với PV Dân Việt, TiA cho biết, cô phát hiện ca khúc mình bị đạo nhạc khá tình cờ, khi một người bạn nghe được và gửi của cô: "So với bài của tôi thì MV do nhóm nhạc Billlie biểu diễn chỉ khác đoạn đầu. Còn đoạn sau (phút thứ 1:40) giống nhạc của tôi, họ chỉ nhẹ xuống một hợp âm. MV của tôi phát hành từ tháng 1/2021, còn MV nhóm nhạc Hàn Quốc mới ra cách đây một tháng", nữ ca sĩ khẳng định.

Sau khi nghe đoạn nhạc, dưới góc nhìn của một nhà sáng tác nhạc, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng: "Trong âm nhạc, chỉ cần "thuổng" được một nét, một tứ nhạc, đã là đạo nhạc. Trong hai bản nhạc nói trên chưa biết bài nào ra trước ra sau, nhưng tôi khẳng định về chất liệu âm nhạc, về phong cách… giống nhau đến 90% rồi".

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. (Ảnh: NVCC)

Thuộc thể loại nhạc house hiện đại và pha trộn cùng với những âm hưởng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, "Công chúa trên nương" mang đến giai điệu sôi động cùng thông điệp khích lệ tinh thần cho những người phụ nữ độc lập, tự tin, luôn cố gắng khẳng định vị trí của bản thân, không bị bó buộc bởi những định kiến xã hội.

Những năm gần đây, khi âm nhạc trực tuyến bùng nổ, chuyện đạo nhạc diễn ra khá phổ biển. Tuy vậy, phần lớn là các sản phẩm của nhạc Việt bị tố đạo nhạc của nước ngoài. Thậm chí, có không ít MV của các ca sĩ nổi tiếng bị gỡ bài hát trên YouTube do tranh chấp bản quyền. Đây là trường hợp hi hữu ca khúc Việt bị đạo nhạc bởi một nghệ sĩ nước ngoài.

Nữ ca sĩ 9x TIA. (Ảnh: NVCC)

TiA là nghệ danh mới của Tia Hải Châu. Nữ nhạc sĩ, ca sĩ thuộc thế hệ 9x giành chiến thắng trong mùa đầu tiên của cuộc thi ca hát truyền hình Tôi là... người chiến thắng vào năm 2013. Tháng 6/2014, cô cho phát hành đĩa đơn đầu tay "Out of Control", đánh dấu sự kiện cô là ca sĩ người Việt đầu tiên ký kết hợp đồng với một trong những hãng thu âm hàng đầu quốc tế, Universal Music. Đến nay TIA đã ra mắt khoảng trên 10 ca khúc do cô sáng tác và biểu diễn.



Trong khi đó, Billlie là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt vào ngày 10/11/2021, gồm có 7 thành viên thuộc Mystic Story Entertainment (công ty con của SM Entertainment). Thành viên của Billlie là: Moon Sua, Syhyeon, Haram, Tsuki, Sheon, Siyoon và Haruna.