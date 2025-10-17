Nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" dứt tình Nine Naphat

Ngày 4/7/2024, nam diễn viên Nine Naphat xuất hiện trong buổi họp báo với gương mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe, chính thức xác nhận đã chia tay Baifern Pimchanok. Anh cho biết bản thân chưa thể quản lý và cân bằng tốt mối quan hệ giữa gia đình và tình yêu. Trước đó, vào tháng 6/2024, cả hai còn cùng nhau du lịch Thụy Sĩ. Tuy nhiên, sau chuyến đi, Baifern Pimchanok bất ngờ đăng dòng trạng thái "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này" khiến người hâm mộ dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm đã rạn nứt.

Dư luận sau đó xôn xao trước thông tin mẹ của Nine Naphat, bà Pimpaka Siangsomboon, không còn ủng hộ mối quan hệ giữa hai người. Truyền thông Thái Lan cho biết bà từng công khai động viên con trai theo đuổi Baifern Pimchanok, nhưng chỉ nửa năm sau đã bỏ theo dõi cả hai người trên mạng xã hội. Khi Baifern Pimchanok cùng bạn trai sang Thụy Sĩ, bà chia sẻ dòng trạng thái buồn bã, thể hiện sự cô đơn. Điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ Nine Naphat bị mẹ can thiệp, dẫn đến chia tay. Trước đó, bà cũng từng phản đối các mối tình khác của con trai với người ngoài giới giải trí.



Diễn viên Baifern Pimchanok xác nhận đã vượt qua nỗi buồn sau chia tay Nine Naphat. Thairath.

Sau khi thông tin chia tay được xác nhận, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Thái Lan. Họ từng được công chúng ngưỡng mộ nhờ chuyện tình ngọt ngào, chân thành và đầy sự tôn trọng lẫn nhau. Nine Naphat từng chia sẻ anh thích Baifern Pimchanok từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Đến tháng 11/2022, anh công khai đang theo đuổi cô. Ngày 10/12/2022, cả hai bị bắt gặp hẹn hò tại một khu chợ, và sau đó xác nhận mối quan hệ.

Họ từng hợp tác trong hai bộ phim “Friend Zone” và “Sợi Dây Hoàng Lan”, nhận được sự yêu thích nhờ phản ứng hóa học tự nhiên và ăn ý. Chính điều này càng khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng vào một chuyện tình lâu dài. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã không thể vượt qua áp lực từ yếu tố bên ngoài, để rồi khép lại bằng nước mắt và sự nuối tiếc của công chúng.



Gần đây, trong một sự kiện truyền thông, Baifern Pimchanok gây chú ý khi lần đầu tiên nhắc lại chuyện tình cũ. Khi được hỏi liệu có vấn đề gì nếu hợp tác lại với Nine Naphat, nữ diễn viên bình tĩnh đáp: “Tôi hết buồn rồi. Hợp tác với Nine sao, không thành vấn đề, nhưng hiện tại không được bởi năm nay lịch trình của tôi kín rồi”.



Cặp đôi từng hợp tác trong hai bộ phim “Friend Zone” và “Sợi Dây Hoàng Lan”. IG.

Câu trả lời được đánh giá khéo léo, chân thật, thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách ứng xử và tinh thần vượt qua biến cố tình cảm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho phản ứng của cô, cho rằng nữ diễn viên xứng đáng nhận “100 điểm” khi đối diện với câu hỏi khó xử về người cũ.

Sau chia tay, Baifern Pimchanok từng cho biết cô cảm thấy buồn, mệt mỏi và tổn thương vì cuộc tình tan vỡ. Cô luôn cố gắng vun đắp tình cảm và giữ mối quan hệ tốt với gia đình bạn trai. Vì vậy, quyết định dừng lại là điều khiến cô rất đau lòng. Tuy nhiên, qua phát ngôn mới nhất, khán giả thấy rõ nữ diễn viên đã dần lấy lại thăng bằng và sẵn sàng bước tiếp.

Baifern Pimchanok là một trong những diễn viên nổi bật của điện ảnh Thái Lan. Cô nổi lên nhờ các vai diễn trong các bộ phim như “Chiếc Lá Cuốn Bay” và được mệnh danh là ngọc nữ của Tbiz. Ngoài diễn xuất, cô còn được yêu mến bởi hình ảnh chỉn chu, không scandal và luôn biết giữ gìn hình tượng trong mắt công chúng.

