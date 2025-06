Tại kết luận điều tra mới ban hành, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Đình Bảo, luật sư, Trưởng Văn phòng luật sư Đình Bảo và Hoàng Thị Sung, lao động tự do về tội “Môi giới hối lộ”.

Các bị can Nguyễn Tiến Vy, lao động tự do; Nguyễn Tiến Dũng, lao động tự do, bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Cả hai bị cáo buộc chi 840 triệu đồng để “chạy án” từ phạt tù xuống án treo, cải tạo không giam giữ.

Trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nơi xảy ra hàng loạt vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Điều tra thể hiện, tháng 9/2023, TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) phạt bị cáo Nguyễn Tiến Dũng 1 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, còn Nguyễn Tiến Vy 9 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Hai người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và do quen biết nên bị cáo Vy nhờ Hoàng Thị Sung giúp đỡ. Bị cáo Sung sau đó gặp hàng xóm là luật sư Nguyễn Đình Bảo, trình bày sự việc.

Luật sư Bảo gọi điện cho Nguyễn Thị Nga, lúc này là Phó phòng Kiểm tra TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ liên hệ với nơi xét xử phúc thẩm là TAND tỉnh Đắk Lắk đồng thời gửi bản án sơ thẩm để Nga nghiên cứu.

Các bị cáo sau đó 2 lần đưa/nhận hối lộ để TAND tỉnh Đắk Lắk ra phán quyết có lợi.

Lần đầu tiên, do lịch xét xử phúc thẩm cận ngày Tết Nguyên đán nên 2 bị cáo trong vụ đánh bạc nói trên xin lùi lại để “ở nhà ăn Tết”. Bị cáo Nga liên hệ, nhờ Nguyễn Tấn Đức, lúc này là Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk - được phân công xét xử phúc thẩm vụ án, giúp việc này.

Thẩm phán Đức đồng ý, yêu cầu các bị cáo làm đơn xin hoãn với lý do ốm và “báo giá” 50 triệu đồng. Bị cáo Nga nói lại việc này cho luật sư Bảo và Bảo yêu cầu nhóm bị cáo chuẩn bị 60 triệu đồng.

Ngày 2/1/2024, các bị cáo đưa 60 triệu cho Hoàng Thị Sung và Sung chuyển số này cho Nguyễn Đình Bảo. Ngay sau đó, Bảo chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Nga, bản thân “cắt lại” 10 triệu đồng.

Nga lại liên hệ Nguyễn Tấn Đức đồng thời chuyển 45 triệu đồng trong số đã nhận từ bị can Bảo. Có tiền, ông Đức thay mặt HĐXX ký quyết định hoãn phiên toà cho nhóm Vy, Dũng.

Lần thứ 2 đưa hối lộ xảy ra trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, khi đó, Nguyễn Đình Bảo liên hệ với Nguyễn Thị Nga, xin cho Nguyễn Tiến Vy được hưởng án treo. Nga trả lời, nếu xin cho một mình Vy được án treo sẽ rất khó vì Nguyễn Tiến Dũng có hành vi tương tự nên muốn Vy được án treo thì phải giải quyết cho Dũng cùng hưởng án treo, như vậy “sẽ an toàn”.

Bảo sau đó đã trao đổi nội dung này nên Vy nói với Dũng, muốn xin án treo phải đưa 130 triệu đồng.

Khi các bên thống nhất, Nguyễn Thị Nga liên hệ với thẩm phán Nguyễn Tấn Đức, nhờ xin cho Vy và Dũng được hưởng án treo thì Đức đồng ý. Nga cũng báo lại với luật sư Bảo, cần chuẩn bị 600 triệu đồng gồm 500 triệu xin án treo cho Vy và 100 triệu cho Dũng.

Bảo lại “nâng giá” thêm 130 triệu đồng, gồm Vy 600 triệu còn Dũng 130 triệu. Cuối tháng 2, đầu tháng 3/2024, số tiền này được nhóm Vy, Dũng chuyển cho Bảo nhưng vị luật sư chỉ chuyển tiếp cho thẩm phán Nga 600 triệu đồng.

Lượt mình, Nguyễn Thị Nga chỉ chuyển cho Chánh tòa hình sự Nguyễn Tấn Đức số tiền 270 triệu đồng.

Trong năm 2024, thẩm phán Vũ Văn Tú thuộc TAND tỉnh Đắk Lắk, được phân công thay Nguyễn Tấn Đức làm chủ tọa phiên tòa. Ông Đức nói với ông Tú có người quen xin giảm án cho Vy và Dũng đồng thời thông báo mức án dự kiến, gồm Vy được 2 năm cải tạo không giam giữ.

Trước ngày diễn ra phiên toà xử phúc thẩm, Nga lại liên hệ với Bảo, thông báo việc xin án treo cho Nguyễn Tiến Dũng “không thuận”, phải đưa thêm tiền nhưng không nói bao nhiêu.

Vị luật sư đã yêu cầu Dũng đưa thêm 30 triệu nhưng qua vài "cầu", số tiền này nâng lên 50 triệu và cũng được đồng ý.

Sáng 1/3/2024, Nga gọi điện cho Tú để xin cho Vy và Dũng và nói sẽ lo bên VKSND tỉnh Đắk Lắk để không kháng nghị. Tú báo cáo đề xuất mức án với Đức và ông Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, xin cho Nguyễn Tiến Vy 2 năm cải tạo không giam giữ và cho Nguyễn Tiến Dũng 15 tháng tù cho hưởng án treo. Cả Đức và ông Hữu đồng ý.

Vũ Văn Tú sau đó xử phúc thẩm, tuyên Vy và Dũng đúng mức án trên. Khoảng 2 ngày sau, Nguyễn Tấn Đức gọi Tú sang phòng làm việc, đưa 40 triệu đồng và nói: “Tiền của các bị cáo Vy xin cải tạo không giam giữ và Dũng xin được hưởng án treo”.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Nga còn khai, sau khi nhận tiền của Bảo, Nga đã gặp và đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ là Phó viện trưởng VKSND Cấp cao 2. Việc đưa tiền diễn ra tại sân trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và với mục đích nhờ người này can thiệp, để VSKND tỉnh Đắk Lắk không kháng nghị án vụ án của Vy và Dũng.

Trong vụ này, do Nguyễn Thị Nga chủ động khai báo nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự. Tuy vậy, bà Nga bị cáo buộc tham gia môi giới hối lộ để “chạy án” trong 10 lần khác với tổng số 6,8 tỷ đồng.

Hành vi nhận hối lộ của các tcựu hẩm phán Nguyễn Đức Tấn và Vũ Văn Tú sẽ được điều tra, làm rõ sau. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện ông Tú khi còn là thẩm phán đã nhận hối lộ 1,05 tỷ đồng để xử cho 3 người khác được hưởng án treo và hành vi này cũng sẽ được làm rõ sau.